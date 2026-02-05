Έρχιουρμαν: «Τελικός μου στόχος είναι η επίλυση του κυπριακού προβλήματος»

Στις δηλώσεις του, που αφορούσαν επίσης τις σχέσεις με την Τουρκία και τις εξελίξεις στα κατεχόμενα, ο κ. Έρχιουρμαν αναφέρθηκε στη μεθοδολογία των τεσσάρων σημείων, κάνοντας λόγο για διαδικασίες που απαιτούνται για την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Ανέφερε ότι αυτή η μεθοδολογία έχει προταθεί από το 2024, διασφαλίζοντας ότι οι διπλωμάτες και ο κόσμος είναι ενήμεροι για τις θέσεις του. Δήλωσε ότι δεν βιάζεται, καθώς υποστηρίζει την ίδια γραμμή εδώ και χρόνια.

Σχολιάζοντας τις προσεγγίσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς στα τέσσερα σημεία, ο κ. Έρχιουρμαν απέρριψε την εκτίμηση ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά αποδέχεται τα τρία από αυτά τα σημεία, τονίζοντας ότι αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα είχε ήδη ανακοινωθεί. Επεσήμανε ότι στο πρώτο σημείο, την «πολιτική ισότητα», υπάρχει μερική συναίνεση και ότι πλήρης συμφωνία δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς εκ περιτροπής προεδρία. Σύμφωνα με τον ίδιο, μια δομή στην οποία οι Τουρκοκύπριοι δεν θα μπορούσαν ποτέ να γίνουν Πρόεδροι δεν μπορεί να θεωρηθεί πολιτικά ίση.

Ο κ. Έρχιουρμαν είπε ακόμη ότι η παρούσα κατάσταση δεν υποδηλώνει αρνητική πορεία και ότι η διαδικασία θα προχωρήσει με ψυχραιμία, υπομονή και αποφασιστικότητα. «Τελικός μου στόχος είναι η επίλυση του κυπριακού προβλήματος», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η έναρξη διαπραγματεύσεων χωρίς οικοδόμηση εμπιστοσύνης δεν θα οδηγήσει σε λύσεις. Υπογράμμισε την επιθυμία για διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν σε λύση, όχι απλώς σε διαπραγματεύσεις, και χαρακτήρισε άσκοπη τη συζήτηση της ουσίας χωρίς καθορισμένες διαδικασίες. Ανέφερε επίσης ότι μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μπορούν να συζητηθούν πριν τις διεθνείς διασκέψεις, σημειώνοντας τρεις επαφές που έγιναν σε τρεις μήνες για αυτόν τον σκοπό.

Αναφερόμενος στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ο κ. Έρχιουρμαν δήλωσε ότι η διαδικασία δεν έχει ακόμη τελειώσει και εξέφρασε ανησυχία ότι η μη τήρηση ορισμένων υποσχέσεων θα μπορούσε να υπονομεύσει την υπάρχουσα εμπιστοσύνη. «Δεν υπάρχει στην ατζέντα μου το να σηκωθώ από το τραπέζι», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι παρά τις δυσκολίες, η τ/κ πλευρά θα συνεχίσει να εκφράζει τους προβληματισμούς του και να διαπραγματεύεται.

Ο κ. Έρχιουρμαν επανέλαβε ότι ο πρωταρχικός του στόχος παραμένει η λύση στην Κύπρο. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η έναρξη διαπραγματεύσεων χωρίς συμφωνία για τους κανόνες θα καθιστούσε αδύνατη τη συζήτηση των κανόνων αργότερα και «αν κάποιος θέλει να μας αναγνωρίσει ή κάνει ένα βήμα σε αυτό το πλαίσιο, δεν θα το αρνηθούμε».

Σχετικά με τις σχέσεις με την Τουρκία, ο κ. Έρχιουρμαν υπογράμμισε την ανάγκη για καλές σχέσεις σε σωστή βάση. Ο Τ/κ ηγέτης δήλωσε ότι μια λύση στο νησί απαιτεί την υπογραφή των εγγυητριών χωρών και ότι η αναζήτηση λύσης μέσω διαμάχης με την Τουρκία δεν πρόκειται να οδηγήσει σε θετικό αποτέλεσμα.

Αναφορικά με τους διορισμούς στο «πανεπιστήμιο Ανατολικής Μεσογείου (DAÜ)», ο ηγέτης της τ/κ κοινότητας δήλωσε ότι οι τελευταίοι «διορισμοί» είναι «νόμιμοι», αλλά δεν πρόκειται να επιλύσουν τα οικονομικά προβλήματα του "πανεπιστημίου", καθώς τα διορισθέντα πρόσωπα, ανεξάρτητα από την αξία τους, δεν διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις.

Τέλος, ο κ. Έρχιουρμαν εξέφρασε την ανησυχία και τη δυσαρέσκειά του για την πολιτική κατάσταση στα κατεχόμενα. Διευκρίνισε ότι η απουσία τακτικών δηλώσεων από την «προεδρία» δεν σημαίνει παραγνώριση των προβλημάτων, αλλά προτίμηση να μην εμπλέκεται σε καθημερινές πολιτικές συζητήσεις για τη διατήρηση του κύρους του "θεσμού". Τόνισε ότι επικοινωνεί απευθείας με τους "αρμόδιους" για κάθε θέμα, αλλά δεν επιθυμεί να δώσει την εικόνα ενός "θεσμού" που κάνει συνεχώς δηλώσεις στο κοινό.