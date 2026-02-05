Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Eγκρίθηκε από τη Βουλή πρόταση νόμου για μητρώο εγκλωβισμένων

 05.02.2026 - 18:10
Eγκρίθηκε από τη Βουλή πρόταση νόμου για μητρώο εγκλωβισμένων

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από τον Κυριάκο Χατζηγιάννη, Βουλευτή ΔΗΣΥ εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου και τη Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν, Βουλευτή ΔΗΣΥ εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας, για θέσπιση νομοθεσίας αναφορικά με τη σύσταση μητρώου εγκλωβισμένων.

Σε αυτό θα καταχωρίζονται τα στοιχεία των προσώπων τα οποία, συνεπεία της τουρκικής εισβολής και κατοχής, βρίσκονται ή υπήρξαν υπό καθεστώς εγκλωβισμού στα κατεχόμενα εδάφη της Δημοκρατίας. 

Η πρόταση υπερψηφίστηκε. Ομόφωνα ψηφίστηκε και τροπολογία του ΑΚΕΛ με την οποία αποσκοπείται αποσαφήνιση των κατηγοριών εγκλωβισμένων τα στοιχεία των οποίων θα καταχωρίζονται στο μητρώο και για όσους μετέβησαν στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές για οποιοδήποτε λόγο να γίνεται ρητή αναφορά, μεταξύ άλλων, στην μετάβασή τους ως αποτέλεσμα εξαναγκασμού και απάνθρωπης μεταχείρισης.

Τι προνοεί η πρόταση 

Κατόπιν συζητήσεων στην Επιτροπή Προσφύγων έγινε τροποποίηση του ορισμού του όρου «εγκλωβισμένος», ώστε να περιλαμβάνει όλα τα πρόσωπα τα οποία παρέμειναν μόνιμα σε μη ελεγχόμενες περιοχές της Δημοκρατίας από την 20ή Ιουλίου 1974 και τα οποία, είτε εξακολουθούν να διαμένουν σε αυτές, είτε έχουν μεταβεί στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές. 

Στο μητρώο θα καταχωρίζονται τα στοιχεία των τέκνων των εγκλωβισμένων τα οποία διαμένουν μόνιμα στις μη ελεγχόμενες περιοχές της Δημοκρατίας ή διέμεναν μόνιμα σε αυτές και έχουν μεταβεί στις ελεγχόμενες περιοχές για οποιοδήποτε λόγο.  

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τα πρόσωπα τα οποία μετέβησαν στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές, η συμπερίληψή τους στο μητρώο δεν θα εξαρτάται από τον λόγο για τον οποίο μετέβησαν στις ελεύθερες περιοχές ή κατά πόσο έχουν επιστρέψει στις μη ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές.

Στο μητρώο θα περιληφθούν τα στοιχεία όλων των αποβιωσάντων προσώπων τα οποία εμπίπτουν στις προαναφερθείσες περιπτώσεις.

Επήλθε επίσης τροποποίηση των προνοιών της πρότασης νόμου που αφορούν στον τρόπο δημιουργίας του μητρώου, ώστε, αντί της υποβολής αίτησης από εγκλωβισμένους, η δημιουργία του να γίνει κατ’ αρχάς από την αρμόδια αρχή στη βάση των διαθέσιμων στοιχείων για τους εγκλωβισμένους από ανεξάρτητες και αξιόπιστες κατά την κρίση της αρμόδιας αρχής πηγές. 

Σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση, τόσο η αρχική κατάρτιση όσο και η μετέπειτα επικύρωση, επικαιροποίηση ή συμπλήρωση του μητρώου θα γίνεται σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ανθρωπιστικών Θεμάτων Αγνοουμένων και Εγκλωβισμένων του Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας ή/και οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας ή/και οποιοδήποτε άλλο ανεξάρτητο φορέα.

Οι Βουλευτές αποφάσισαν εξάλλου την προσθήκη παραρτήματος στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία που θα περιλαμβάνονται στο μητρώο, όπως μεταξύ άλλων ο τόπος μόνιμης διαμονής του, ο τόπος διαμονής στα κατεχόμενα και η διάρκεια εγκλωβισμού του και την προσθήκη πρόνοιας, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρισης οποιωνδήποτε πληροφοριών ή/και εγγράφων απαιτούνται ή ενδέχεται να απαιτηθούν από την αρμόδια αρχή.

Τοποθετήσεις Βουλευτών

Η εκ των εισηγητών Ρίτα Σούπερμαν δήλωσε ότι οι εγκλωβισμένοι και τα παιδιά τους έγραψαν μια ιστορία, μέσα σε συνθήκες δύσκολες, προσθέτοντας ότι η κοινωνία έχει εθνική και ιστορική υποχρέωση να δημιουργήσει αυτό το μητρώο.

Πρόσθεσε ότι το μητρώο θα βοηθήσει και στην αποκατάσταση των οποιοδήποτε δικαιωμάτων τους.

Ο εισηγητής Κυριάκος Χατζηγιάννης μίλησε για ηθική αποκατάσταση των εγκλωβισμένων μαζί με την οικονομική στήριξη που ήταν διαχρονική. Είπε επίσης ότι η Βουλή μπορεί και έχει υποχρέωση να νομοθετεί για κάλυψη κενών εξηγώντας πως το μητρώο θα καταστεί ένα χρήσιμο εργαλείο.

Ο Νίκος Κέττηρος, Βουλευτής ΑΚΕΛ, Πρόεδρος της Επιτροπής Προσφύγων, είπε ότι η πρόταση νόμου δεν είναι απλώς μια σωστή πρωτοβουλία, αλλά έρχεται να καλύψει ένα κενό σχεδόν μισού αιώνα.

Το συγκεκριμένο μητρώο, πρόσθεσε, δεν είναι απλά ένα καλό εργαλείο, αλλά είναι το πιο μικρό και το πιο αναγκαίο μητρώο που θα έπρεπε να έχει μία χώρα που βίωσε όσα βίωσε η Κύπρος.

Ο Ζαχαρίας Κουλίας, Βουλευτής ΔΗΚΟ, αναφέρθηκε στα δεινά που πέρασαν και περνούν οι εγκλωβισμένοι  με οδηγίες του κατοχικού στρατού ο οποίος ακόμη και σήμερα εξακολουθεί να μην σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Ο Μιχάλης Γιακουμή, Βουλευτής του ΔΗΚΟ είπε ότι την πρωτοβουλία για δημιουργία μητρώου θα έπρεπε να την είχε αναλάβει το κράτος εδώ και χρόνια. Ανέφερε ότι με το μητρώο των εγκλωβισμένων και των απογόνων τους θα υπάρχει και η αναγκαία διευκόλυνση και κρατική στήριξη.

Η ανεξάρτητη Αλεξάνδρα Ατταλίδου αναφέρθηκε στον τεράστιο αγώνα των εγκλωβισμένων για να κρατηθεί ο τόπος και η γλώσσα μας ζωντανά.

Είπε επίσης ότι κάποιες περιπτώσεις θα έπρεπε το κράτος να τις αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη γενναιοδωρία και πιο ανοιχτή καρδιά.

Ο Παύλος Μυλωνάς, βουλευτής του ΔΗΚΟ διερωτήθηκε αν στις προσπάθειές μας για διεθνοποίηση του ζητήματος έγινε καταγραφή με υλικό των δεινών των εγκλωβισμένων εξαιτίας του κατοχικού καθεστώτος, όπως βιασμοί γυναικών και δολοφονίες. Είπε επίσης ότι και το Κοινοβούλιο μέσω της κοινοβουλευτικής διπλωματίας μπορεί να αναλάβει μεγαλύτερη δράση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

