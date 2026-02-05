ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΡΙΚ: Σαφής βελτίωση της καθημερινότητας και της ζωής των πολιτών - Μάχη για την πρωτιά στις εκλογές

Η ταυτότητα της έρευνας

H 40η Παγκύπρια Έρευνα Πολιτικής Κουλτούρας και Εκλογικής Συμπεριφοράς πραγματοποιήθηκε με τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε νοικοκυριά και χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Αφορά τον γενικό πληθυσμό της Κύπρου ηλικίας 18 ετών και άνω με δικαίωμα ψήφου και έχει παγκύπρια κάλυψη. Το δείγμα αποτελείται από 1,213 άτομα και η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε από 12 έως 27 Ιανουαρίου 2026. Η έρευνα διεξήχθη για λογαριασμό του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ) από την MRC Cypronetwork Ltd, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Γιάννη Μαυρή.

Η δημοσκόπηση παρουσιάστηκε απόψε στις 21:00 στο ΡΙΚ-1. Την έρευνα παρουσίασαν ο εκλογολόγος Γιάννης Μαυρής και ο Πρόεδρος του Ομίλου της εταιρείας Cypronetwork, Χρίστος Μιχαηλίδης.

Ο κ. Μιχαηλίδης σε σχόλιό του αναφέρθηκε στις ηλικίες των πολιτών. Οι κάτω των 45 πάνε στα νέα κόμματα με εξαίρεση το ΑΛΜΑ που έχει ιδιαίτερη απήχηση σε άνω των 45. Ενώ το ΕΛΑΜ έχει οριζόντια απήχηση, σε όλες δηλαδή τις ηλικιακές ομάδες με έμφαση στη μέση ηλικία. Μάλιστα ένα 45% του εκλογικού σώματος φαίνεται να προτιμά νέο κόμμα. Ένας σημαντικός παράγοντας που αναμένεται να καθορίσει και ατο αποτέλεσμα των εκλογών είναι οι νέοι ψηφοφόροι.

Η παρούσα κατάσταση

Τα κυρίαρχα συναισθήματα των πολιτών είναι η απογοήτευση, η ανησυχία/άγχος και η οργή/αγανάκτηση, με σαφή επιδείνωση σε σχέση με το 2024, ενώ η ελπίδα και αισιοδοξία υποχωρούν αισθητά.

Οικονομική συγκυρία

Στο οικονομικό πεδίο, οι εκτιμήσεις για το προσωπικό εισόδημα δείχνουν βελτίωση σε σχέση με το 2022 αφού μειώθηκε κατά το ήμισυ το ποσοστό που δηλώνουν ότι υπάρχει μεγάλη δυσκολία ενώ παράλληλα αυξήθηκε ελαφρώς το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι τα καταφέρνουν και ότι ζουν άνετα.

Κυπριακό – εξωτερική πολιτική

Στην εξωτερική πολιτική, καταγράφεται ισχυρή στήριξη στη συμφωνία Κύπρου–Λιβάνου για την οριοθέτηση της ΑΟΖ.

Ενδιαφέρον προκαλούν και οι απαντήσεις στην ερώτηση «Υπάρχει κάποια χώρα, που μπορεί να στηριχθεί η Κύπρος, για να ενισχύσει την άμυνά της;». Καταγράφεται σημαντική μείωση στην εμπιστοσύνη προς την Ελλάδα και μία μεγάλη στροφή προς το Ισραήλ.

Καταγράφεται επίσης μία θετική στάση απέναντι στην τριμερή συνεργασία Κύπρου–Ελλάδας–Ισραήλ, την οποία η μεγάλη πλειονότητα θεωρεί ωφέλιμη για τα συμφέροντα της χώρας.

Αντίθετα, η ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ παραμένει θέμα που διχάζει: οι απόψεις κατανέμονται σχεδόν ισομερώς μεταξύ θετικών και αρνητικών, ενώ παρατηρείται αυξημένος σκεπτικισμός ως προς το κατά πόσο η ένταξη θα μπορούσε να προσφέρει ουσιαστική προστασία απέναντι στην Τουρκία.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αντίληψη ότι η Κύπρος ωφελήθηκε από την ένταξή της στην ΕΕ ενισχύεται διαχρονικά, ενώ παρατηρείται και ήπια αύξηση της εμπιστοσύνης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν και τα ποσοστά εμπιστοσύνης παραμένουν σχετικά συγκρατημένα.













Κομματικό σύστημα

Όσον αφορά το κομματικό σύστημα, η κοινή γνώμη εμφανίζεται διχασμένη απέναντι στα νέα κόμματα: σχεδόν οι μισοί πολίτες θεωρούν ότι ενισχύουν τη δημοκρατία προσφέροντας περισσότερες επιλογές, ενώ σημαντικό ποσοστό τα συνδέει με πολιτική αστάθεια.

Πρόθεση ψήφου Βουλευτικών Εκλογών 2026

Στην αδιευκρίνιστη πρόθεση ψήφου, ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ κινούνται σε παρόμοια επίπεδα ενώ ακολουθεί το ΕΛΑΜ το οποίο διατηρεί αξιοσημείωτη δυναμική.

Παράλληλα, καταγράφεται κατακερματισμός της ψήφου προς μικρότερα και νέα κόμματα, καθώς και υψηλό ποσοστό αναποφάσιστων, στοιχείο που υποδηλώνει ρευστό εκλογικό σώμα και ανοιχτή εκλογική έκβαση.

Στο ζήτημα της συσπείρωσης ΑΚΕΛ και ΕΛΑΜ κατέχουν τα υψηλότερα ποσοστά, με το ΕΛΑΜ μάλιστα να αυξάνει κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες τη συσπείρωσή του μέσα σε λιγότερο από τρεις μήνες.