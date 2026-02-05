Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΘέλετε πυροτεχνήματα αλλά δεν πήρατε άδεια; Δεκαπλάσια πλέον η χρηματική ποινή - Ευθύνη και στους διοργανωτές εκδηλώσεων - Όλα όσα ψήφισε η Βουλή
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θέλετε πυροτεχνήματα αλλά δεν πήρατε άδεια; Δεκαπλάσια πλέον η χρηματική ποινή - Ευθύνη και στους διοργανωτές εκδηλώσεων - Όλα όσα ψήφισε η Βουλή

 05.02.2026 - 20:20
Θέλετε πυροτεχνήματα αλλά δεν πήρατε άδεια; Δεκαπλάσια πλέον η χρηματική ποινή - Ευθύνη και στους διοργανωτές εκδηλώσεων - Όλα όσα ψήφισε η Βουλή

Με αυστηρότερες ποινές, σαφή διαχωρισμό αρμοδιοτήτων και διεύρυνση της ποινικής ευθύνης για την παράνομη χρήση πυροτεχνημάτων, η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε τον «περί Εκρηκτικών Υλών (Τροποποιητικό) Νόμο του 2026».

Υπέρ ψήφισαν 33 βουλευτές, ενώ αποχή τήρησαν ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης και ο μεμονωμένος σοσιαλιστής βουλευτής Κωστής Ευσταθίου.

Με τον ψηφισθέντα νόμο καθορίζεται σαφής διαχωρισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ της Υπηρεσίας Μεταλλείων και Λατομείων και της Αστυνομίας Κύπρου. Ειδικότερα, στον Αρχηγό της Αστυνομίας ανατίθεται η αρμοδιότητα για επιθεωρήσεις σε αποθήκες και χώρους χρήσης πυροτεχνημάτων, καθώς και για την καταπολέμηση της παράνομης εισαγωγής, μεταφοράς, αποθήκευσης, πώλησης και χρήσης εκρηκτικών υλών. Η αδειοδότηση και η επιθεώρηση αποθηκών και χώρων χρήσης εκρηκτικών για ανατινάξεις παραμένουν αρμοδιότητα του διευθυντή της Υπηρεσίας Μεταλλείων και Λατομείων.

Παράλληλα, ο νόμος προβλέπει δεκαπλασιασμό της χρηματικής ποινής για την παράνομη χρήση εκρηκτικών υλών χωρίς άδεια ή έγκριση και επεκτείνει την ποινική ευθύνη για την παράνομη χρήση πυροτεχνημάτων. Πέραν των προσώπων που προβαίνουν στη χρήση, ευθύνη θα φέρουν πλέον και οι διοργανωτές εκδηλώσεων, καθώς και οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των χώρων όπου λαμβάνει χώρα η εκδήλωση.

Κατόπιν τροποποιήσεων από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, διευκρινίζεται ότι ως «διοργανωτής της εκδήλωσης» μπορεί να θεωρείται το ζευγάρι στην περίπτωση γάμου ή οι γονείς ανηλίκου στην περίπτωση βάπτισης, ενώ ως «ιδιοκτήτης ή/και διαχειριστής χώρου» νοείται και ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής χώρου δεξιώσεων.

Ο βουλευτής των Οικολόγων και Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χαράλαμπος Θεοπέμπτου τόνισε ότι μέχρι σήμερα η αδειοδότηση των πυροτεχνημάτων ανήκει στην Υπηρεσία Μεταλλείων και Λατομείων, η οποία λειτουργεί μόνο μέχρι το μεσημέρι, την ώρα που οι ρίψεις πυροτεχνημάτων γίνονται κυρίως τις βραδινές ώρες. Όπως ανέφερε, αυτό έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα, ιδιαίτερα για τα ζώα και τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, λόγω της έντονης όχλησης. Σημείωσε ακόμη ότι με τον νέο νόμο επεκτείνεται η επιβολή προστίμων σε περισσότερα πρόσωπα και κάλεσε την κυβέρνηση να προχωρήσει σε εκστρατεία ενημέρωσης, ώστε να μην εμπλέκονται άτομα που αγνοούν το ισχύον πλαίσιο, όπως ζευγάρια που τελούν γάμους ή ιδιοκτήτες αιθουσών δεξιώσεων.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Νίκος Κέττηρος ανέδειξε, πέραν των ζητημάτων ασφάλειας και περιβάλλοντος, τις σοβαρές επιπτώσεις των πυροτεχνημάτων στην ευημερία των ζώων και των παιδιών. Όπως ανέφερε, σκύλοι έχουν υποστεί ακόμη και καρδιακά επεισόδια, ενώ παιδιά με αυτισμό υποφέρουν έντονα κατά τη ρίψη πυροτεχνημάτων. Τόνισε ότι όσοι διασκεδάζουν με τη χρήση τους θα πρέπει να γνωρίζουν τα προβλήματα που προκαλούν. Παράλληλα, υποστήριξε ότι, εκτός από την αυστηροποίηση των ποινών, πρέπει να αντιμετωπιστεί και η πηγή του προβλήματος, επισημαίνοντας ότι τα περισσότερα παράνομα πυροτεχνήματα εισέρχονται στη χώρα μέσω αεροδρομίων και λιμανιών, συχνά και μέσω ταχυδρομικών αποστολών, με τις αεροπορικές μεταφορές να αποτελούν τη βασική δίοδο.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Πρόδρομος Αλαμπρίτης χαρακτήρισε τη σημερινή ψήφιση ως ένα μικρό αλλά ουσιαστικό βήμα προς τη βελτίωση του ελέγχου των πυροτεχνημάτων, τα οποία, όπως είπε, προκαλούν προβλήματα τόσο σε ανθρώπους και ζώα όσο και πυρκαγιές. Τόνισε, ωστόσο, ότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο η ψήφιση της νομοθεσίας αλλά η ουσιαστική εφαρμογή της, καθώς και η ενημέρωση του κοινού ότι η παράνομη χρήση πυροτεχνημάτων είναι επικίνδυνη.

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Λίνος Παπαγιάννης εξέφρασε αμφιβολίες ως προς το κατά πόσο ο νόμος που ψηφίστηκε θα εφαρμοστεί στην πράξη. Ανέφερε ότι, παρά τις επιφυλάξεις του, ο ίδιος και το κόμμα του στηρίζουν το νομοσχέδιο για να σταλεί ένα σαφές μήνυμα ευαισθησίας, ιδιαίτερα προς τα παιδιά με κροτοφοβία και τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. Όπως υπογράμμισε, προτεραιότητα πρέπει να είναι τα παιδιά, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι νόμοι αυτή τη φορά θα εφαρμοστούν.

Ο Κωστής Ευσταθίου ανέφερε ότι η υπόθεση των πυροτεχνημάτων αποτελεί «κλασική περίπτωση σύγχυσης στο νομοθετικό πεδίο», υπενθυμίζοντας ότι πριν από χρόνια αυστηροποιήθηκαν οι ποινές φυλάκισης χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Όπως είπε, πρόκειται για επιφανειακές παρεμβάσεις, την ώρα που εξακολουθούν να ισχύουν διατάξεις του Ποινικού Κώδικα με εξαιρετικά χαμηλά πρόστιμα. Υποστήριξε ότι συχνά ψηφίζονται νόμοι χωρίς να εφαρμόζονται στην πράξη, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη ρύθμιση «μετέωρο βήμα στο κενό», δηλώνοντας πως δεν θα την υπερψηφίσει.

Ο Χρύσανθος Σαββίδης εξέφρασε επιφυλάξεις για το κατά πόσο ο νόμος θα εφαρμοστεί, σημειώνοντας ότι πολλές φορές η Βουλή έχει ψηφίσει νομοθεσίες που έμειναν στα χαρτιά. Αναφέρθηκε επίσης σε πυρκαγιές που προκλήθηκαν από πυροτεχνήματα, περιγράφοντας περιστατικό στην Πάφο όπου, όπως είπε, επικράτησε πανικός καθώς «νομίζαμε ότι ξέσπασε πόλεμος».

Η βουλευτής Λευκωσίας Αλεξάνδρα Ατταλίδου τόνισε ότι τα πυροτεχνήματα δεν αποτελούν ούτε έθιμο ούτε αθώα πρακτική, περιγράφοντας προσωπικές εμπειρίες από την επιστροφή της στην Κύπρο, όταν ο θόρυβος την έκανε να πιστεύει ότι σημειωνόταν πολεμικό επεισόδιο. Έθεσε ερωτήματα για το κατά πόσο η Υπηρεσία Μεταλλείων και Λατομείων ελέγχει την προέλευση και την ποιότητα των πυροτεχνημάτων, υπογραμμίζοντας τον αντίκτυπο που έχουν σε ζώα και παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. Επέκρινε επίσης την Αστυνομίας ότι δεν ανταποκρίνεται σε σχετικές καταγγελίες και εκτίμησε ότι ο νόμος αυτός δεν θα εφαρμοστεί.

Η βουλευτής του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου κατήγγειλε περιστατικά ρίψης πυροτεχνημάτων πάνω από δασικές περιοχές στις Πλάτρες, χωρίς –όπως ανέφερε– άμεση ανταπόκριση της Αστυνομίας, με αποτέλεσμα λίγες ημέρες αργότερα να ξεσπάσει πυρκαγιά. Σημείωσε ακόμα ότι σε άλλες χώρες τα πυροτεχνήματα έχουν απαγορευτεί, ακόμη και την Πρωτοχρονιά. Τόνισε ότι πρέπει να υπάρχει λογοδοσία από την Αστυνομία για κάθε πυροτέχνημα που εκτοξεύεται.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης τάχθηκε υπέρ της πλήρους απαγόρευσης των πυροτεχνημάτων, εισηγούμενος να επιστρέψει το νομοσχέδιο και να εξεταστεί συνολική απαγόρευση της εισαγωγής τους.

Η βουλευτής του ΑΚΕΛ Μαρίνα Νικολάου ανέφερε ότι μεγάλο μέρος των πυροτεχνημάτων, ιδιαίτερα στη Λεμεσό, συνδέεται με παράνομες δραστηριότητες όπως ναρκωτικά και δεν εισάγεται νόμιμα. Διευκρίνισε ότι νόμιμα θεωρούνται μόνο ορισμένα είδη χαμηλής όχλησης, όπως όσα χρησιμοποιούνται σε κλειστούς χώρους. Εξέφρασε επιφυλάξεις για την εφαρμογή του νόμου, σημειώνοντας τα προβλήματα υποστελέχωσης της Αστυνομίας, ωστόσο υπογράμμισε ότι το κόμμα της δεν μπορούσε να μην τον στηρίξει, εφόσον μπορεί να προστατεύσει έστω και ένα παιδί ή ένα ζώο.

Τέλος, η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου επισήμανε ότι προκάλεσε εντύπωση το γεγονός πως αρκετοί αρμόδιοι φορείς που κλήθηκαν δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συγκλονίζει η Annie Alexoui στην πρώτη της συνέντευξη – «Δεν ήταν δική μου δουλειά να κάνω τον ντεντέκτιβ με τον υπόκοσμο» - Δείτε το trailer
Νέο βίντεο από τον Φειδία Παναγιώτου: «Μεινίσκω σε έπαυλη και περιπαίζω σας - Παίρνω δεκάδες μηνύματα ότι θα με σκοτώσουν»
VIDEO: Παλιό νυχτερινό κέντρο το κτίριο που φλέγεται στη Λεμεσό - Κατέρρευσε μέρος της οροφής
VIDEO: «Το παιδί μου πεθαίνει…είναι εδώ και ένα μήνα στο Μακάριο και δεν ξέρουν τι έχει» - Η δραματική έκκληση πατέρα
Ιδού τα 25 δώρα που έλαβε η Αννίτα ως Πρόεδρος της Βουλής - Μέχρι 600 ευρώ το ακριβότερο
Το AI μας έδειξε πως θα είναι στα 90 του ο Φειδίας Παναγιώτου – Αντέχεις;

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σοκαρισμένη η ελληνική κοινωνία: Καραδοκούσε στη γειτονιά για να βάλει τις βόμβες στα αυτοκίνητα η δασκάλα γιόγκα, «την άφησαν χωρίς φάρμακα από το ψυχιατρείο» λέει ο γιος της

 05.02.2026 - 19:45
Επόμενο άρθρο

Από την Annie στον Καϊάφα

 05.02.2026 - 20:17
Πλούσιo το κυβερνητικό πρόγραμμα για το 2026 - Ιδού οι 55+ δράσεις που εξήγγειλε ο ΠτΔ

Πλούσιo το κυβερνητικό πρόγραμμα για το 2026 - Ιδού οι 55+ δράσεις που εξήγγειλε ο ΠτΔ

Περισσότερες από πενήντα πέντε πολιτικές δράσεις, με σημαντικά έργα και πρωτοβουλίες, που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών, περιλαμβάνει ο κυβερνητικός προγραμματισμός για το 2026, τον οποίο ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πλούσιo το κυβερνητικό πρόγραμμα για το 2026 - Ιδού οι 55+ δράσεις που εξήγγειλε ο ΠτΔ

Πλούσιo το κυβερνητικό πρόγραμμα για το 2026 - Ιδού οι 55+ δράσεις που εξήγγειλε ο ΠτΔ

  •  05.02.2026 - 20:06
Αλλάζει η Κύπρος: Χρονιά εξελίξεων και αναβαθμίσεων το 2026 – Από την εξαγωγή κυπριακού φυσικού αερίου στα έργα σε άμυνα, μεταφορές, παιδεία και υγεία

Αλλάζει η Κύπρος: Χρονιά εξελίξεων και αναβαθμίσεων το 2026 – Από την εξαγωγή κυπριακού φυσικού αερίου στα έργα σε άμυνα, μεταφορές, παιδεία και υγεία

  •  05.02.2026 - 20:55
Αύξηση προστίμων για παράνομους σκυβαλότοπους - Βουλευτές μιλούν για έλεγχο από τον υπόκοσμο

Αύξηση προστίμων για παράνομους σκυβαλότοπους - Βουλευτές μιλούν για έλεγχο από τον υπόκοσμο

  •  05.02.2026 - 18:59
Σοβαρό τροχαίο με μοτοσικλετιστή στον παραλιακό δρόμο της Λεμεσού - Στο σημείο και ασθενοφόρο - Οι πρώτες πληροφορίες

Σοβαρό τροχαίο με μοτοσικλετιστή στον παραλιακό δρόμο της Λεμεσού - Στο σημείο και ασθενοφόρο - Οι πρώτες πληροφορίες

  •  05.02.2026 - 21:02
Από την Annie στον Καϊάφα

Από την Annie στον Καϊάφα

  •  05.02.2026 - 20:17
Την «πάτησε» 79χρονος - Έδωσε τον κωδικό για τον τραπεζικό του λογαριασμό και του άρπαξαν μεγάλο ποσό - Συμβουλές από την Αστυνομία

Την «πάτησε» 79χρονος - Έδωσε τον κωδικό για τον τραπεζικό του λογαριασμό και του άρπαξαν μεγάλο ποσό - Συμβουλές από την Αστυνομία

  •  05.02.2026 - 16:25
Θέλετε πυροτεχνήματα αλλά δεν πήρατε άδεια; Δεκαπλάσια πλέον η χρηματική ποινή - Ευθύνη και στους διοργανωτές εκδηλώσεων - Όλα όσα ψήφισε η Βουλή

Θέλετε πυροτεχνήματα αλλά δεν πήρατε άδεια; Δεκαπλάσια πλέον η χρηματική ποινή - Ευθύνη και στους διοργανωτές εκδηλώσεων - Όλα όσα ψήφισε η Βουλή

  •  05.02.2026 - 20:20
Σοκαρισμένη η ελληνική κοινωνία: Καραδοκούσε στη γειτονιά για να βάλει τις βόμβες στα αυτοκίνητα η δασκάλα γιόγκα, «την άφησαν χωρίς φάρμακα από το ψυχιατρείο» λέει ο γιος της

Σοκαρισμένη η ελληνική κοινωνία: Καραδοκούσε στη γειτονιά για να βάλει τις βόμβες στα αυτοκίνητα η δασκάλα γιόγκα, «την άφησαν χωρίς φάρμακα από το ψυχιατρείο» λέει ο γιος της

  •  05.02.2026 - 19:45

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα