Σοβαρό τροχαίο στην Πάφο: Η κατάσταση υγείας του βρέφους - Φέρεται να μην ήταν τοποθετημένο σε παιδικό κάθισμα

 07.02.2026 - 11:06
Σταθερή εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας του πεντάμηνου βρέφους που τραυματίστηκε το πρωί της Παρασκευής σε οδική σύγκρουση στη Γεροσκήπου. Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε άμεσα στο Μακάρειο Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται, με τους θεράποντες ιατρούς να κάνουν λόγο για σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ώρες αγωνίας για 5μηνο βρέφος: Σε σοβαρή κατάσταση στο Μακάρειο μετά από τροχαίο - Στο Νοσοκομείο και 3χρονο κοριτσάκι

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 08:30 χθες, στη Γεροσκήπου. Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, όχημα που οδηγούσε 63χρονη συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 48χρονος. Στο πίσω κάθισμα του δεύτερου οχήματος επέβαιναν η 33χρονη σύζυγός του οδηγού, καθώς και οι δύο ανήλικες κόρες τους, ηλικίας τριών ετών και πέντε μηνών αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εξετάσεις το πεντάμηνο βρέφος φέρεται να μην ήταν τοποθετημένο σε παιδικό κάθισμα, αλλά να το κρατούσε η μητέρα του στην αγκαλιά της τη στιγμή της σύγκρουσης.

Από το ατύχημα τραυματίστηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, ενώ λόγω της κατάστασής του, το βρέφος διακομίστηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο. Οι υπόλοιποι επιβαίνοντες των δύο οχημάτων δεν έφεραν σοβαρούς τραυματισμούς.

Η Τροχαία Πάφου εξετάζει τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Σε αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου προχώρησε ο γερμανικός οίκος αξιολόγησης Scope Ratings, ανεβάζοντας τη βαθμολογία σε A από A-, ενώ παράλληλα αναθεώρησε το outlook σε σταθερό (από θετικό).

