Σοβαρό τροχαίο στην Πάφο: Η κατάσταση υγείας του βρέφους - Φέρεται να μην ήταν τοποθετημένο σε παιδικό κάθισμα

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 08:30 χθες, στη Γεροσκήπου. Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, όχημα που οδηγούσε 63χρονη συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 48χρονος. Στο πίσω κάθισμα του δεύτερου οχήματος επέβαιναν η 33χρονη σύζυγός του οδηγού, καθώς και οι δύο ανήλικες κόρες τους, ηλικίας τριών ετών και πέντε μηνών αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εξετάσεις το πεντάμηνο βρέφος φέρεται να μην ήταν τοποθετημένο σε παιδικό κάθισμα, αλλά να το κρατούσε η μητέρα του στην αγκαλιά της τη στιγμή της σύγκρουσης.

Από το ατύχημα τραυματίστηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, ενώ λόγω της κατάστασής του, το βρέφος διακομίστηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο. Οι υπόλοιποι επιβαίνοντες των δύο οχημάτων δεν έφεραν σοβαρούς τραυματισμούς.

Η Τροχαία Πάφου εξετάζει τις συνθήκες του δυστυχήματος.