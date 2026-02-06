Ώρες αγωνίας για 5μηνο βρέφος: Σε σοβαρή κατάσταση στο Μακάρειο μετά από τροχαίο - Στο Νοσοκομείο και 3χρονο κοριτσάκι

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σήμερα γύρω στις 08:30 το πρωί, ενώ 63χρονη οδηγούσε το όχημα της στην οδό Τάσου Παπαναστασίου στη Γεροσκήπου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 48χρονος, έχοντας ως συνεπιβάτες στο πίσω κάθισμα του οχήματος του, την 33χρονη σύζυγο του και τις δύο ανήλικες τους κόρες ηλικίας τριών ετών και πέντε μηνών αντίστοιχα.

Από την σύγκρουση, όλοι οι ενεχόμενοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο Πάφου, ενώ το πεντάμηνο βρέφος, μεταφέρθηκε στο Μακάρειο νοσοκομείο με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Η Τροχαία Πάφου εξετάζει.