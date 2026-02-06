Themasports lifenewscy
Η διατροφή που μειώνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού θέλει… κατσαρόλα
Η διατροφή που μειώνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού θέλει… κατσαρόλα

 06.02.2026 - 13:21
Η διατροφή που μειώνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού θέλει… κατσαρόλα

Η διατροφή που προστατεύει το μυαλό μας απαιτεί μπόλικο σπιτικό φαγητό, καθώς σύμφωνα με νεότερη έρευνα της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας η σημασία της μεσογειακής διατροφής στις γυναίκες, συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο όλων των τύπων εγκεφαλικού επεισοδίου. Είναι γνωστό ωστόσο ότι η γνήσια μεσογειακή διατροφή απαιτεί πιο συχνή ενασχόληση με την κουζίνα και το μαγείρεμα.

Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Neurology Open Access της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας, διαπιστώθηκε ότι η μεσογειακή διατροφή – ένας τύπος διατροφής που απαιτεί προετοιμασία γευμάτων. μαγείρεμα και εν γένει επιστροφή στο σπιτικό φαγητό – συσχετίστηκε και με χαμηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου συνολικά, όπως και με χαμηλότερο κίνδυνο ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου και αιμορραγικού εγκεφαλικού επεισοδίου.

Στη μελέτη συμμετείχαν 105.614 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 53 έτη κατά την έναρξή της, που δεν είχαν ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου. Οι συμμετέχουσες συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τη διατροφή τους κατά την έναρξη της μελέτης και βαθμολόγησαν το πόσο πιστά ακολουθούσαν τη μεσογειακή διατροφή. Λάμβαναν έναν βαθμό αν κατανάλωναν πάνω από τον συνολικό μέσο όρο του πληθυσμού δημητριακά ολικής άλεσης, φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ελαιόλαδο και ψάρι και έκαναν μέτρια κατανάλωση αλκοόλ. Επίσης, λάμβαναν έναν βαθμό αν κατανάλωναν κάτω από τον μέσο όρο κόκκινο κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα.

Οι συμμετέχουσες παρακολουθήθηκαν για μέσο όρο 21 χρόνια. Λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, όπως το κάπνισμα, η σωματική δραστηριότητα και η υψηλή αρτηριακή πίεση, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα άτομα που έκαναν τη συχνότερη κατανάλωση μεσογειακής διατροφής είχαν 18% λιγότερες πιθανότητες να υποστούν εγκεφαλικό επεισόδιο σε σύγκριση με τα άτομα που την ακολουθούσαν πιο σπάνια. Επιπλέον, είχαν 16% λιγότερες πιθανότητες να υποστούν ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο και 25% λιγότερες πιθανότητες να υποστούν αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Διευκρινίζεται πάντως ότι η μελέτη δεν αποδεικνύει ότι η μεσογειακή διατροφή είναι η αιτία του χαμηλότερου κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου, αλλά δείχνει μια συσχέτιση. Ένας περιορισμός της μελέτης ήταν ότι οι συμμετέχουσες ανέφεραν οι ίδιες τις διατροφικές τους συνήθειες. Όπως καταλήγουν οι ερευνητές, απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να επιβεβαιωθούν τα ευρήματα και να κατανοηθούν οι μηχανισμοί πίσω από αυτή τη συσχέτιση.

