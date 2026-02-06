Video: Τρομακτικό ατύχημα: Μπαλόνια γεμάτα αέριο εξερράγησαν και πήραν φωτιά μέσα σε ασανσέρ

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που ένας άνδρας μπήκε σε ανελκυστήρα κτηρίου σε προάστιο της Βομβάης το βράδυ της Δευτέρας και τα μπαλόνια που πήγαινε σε πάρτι γενεθλίων, εξερράγησαν.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης η 21χρονη φοιτήτρια Χιμάνι Ταρπίγια που ήταν στο ασανσέρ υπέστη εγκαύματα στα χέρια, το λαιμό και το στομάχι μετά την έκρηξη.

New Fear Unlocked 😳

Balloons blasting inside a lift in Mumbai. Yes PARTY gas balloons.

Good that lift was not filled to capacity, else people would have got really serious burn injuries.



What could have triggered the blast? pic.twitter.com/z0QZu1ZtQP — Woke Eminent (@WokePandemic) February 4, 2026

Τα μπαλόνια μετέφερε ο 32χρονος διανομέας Ρατζού Κουμάρ Μαχάτο, ο οποίος επίσης υπέστη εγκαύματα.



Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για αμέλεια εναντίον του ιδιοκτήτη του καταστήματος που πούλησε τα μπαλόνια, τον οποίο κατηγορεί ότι δεν έδωσε οδηγίες ασφαλείας στον διανομέα.



Για την ώρα, πάντως, παραμένει αδιευκρίνιστος ο λόγος για τον οποίο εξερράγησαν τα μπαλόνια

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα