Τρόμος στο Λος Άντζελες: Αυτοκίνητο παρέσυρε ποδηλάτη και εισέβαλε σε σούπερ μάρκετ – Τρεις νεκροί και έξι τραυματίες
ΔΙΕΘΝΗ

Τρόμος στο Λος Άντζελες: Αυτοκίνητο παρέσυρε ποδηλάτη και εισέβαλε σε σούπερ μάρκετ – Τρεις νεκροί και έξι τραυματίες

 06.02.2026 - 07:35
Τρόμος στο Λος Άντζελες: Αυτοκίνητο παρέσυρε ποδηλάτη και εισέβαλε σε σούπερ μάρκετ – Τρεις νεκροί και έξι τραυματίες

Τρεις νεκροί και έξι τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός σοβαρού τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο Λος Άντζελες, όταν αυτοκίνητοπαρέσυρε ποδηλάτη και στη συνέχεια εισέβαλε σε σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι σε κατάστημα 99 Ranch Market, στη συνοικία Γουέστγουντ. Το όχημα, αφού συγκρούστηκε με ποδηλάτη, ξέφυγε από την πορεία του και κατέληξε στο εσωτερικό του καταστήματος.

 

 

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους επί τόπου. Επίσης τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, εκ των οποίων δύο σε σοβαρή κατάσταση και δύο με ελαφρά τραύματα. Άλλα δύο άτομα αρνήθηκαν τη διακομιδή, παρά τις συστάσεις των διασωστών.

 

 

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε μικρή απόσταση από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (UCLA), ωστόσο, σύμφωνα με τις αρχές, κανένα από τα θύματα δεν ήταν φοιτητής του πανεπιστημίου.

Λος Άντζελες: Αυτοκίνητο παρέσυρε ποδηλάτη και εισέβαλε σε σούπερ μάρκετ – Τρεις νεκροί και έξι τραυματίες
(AP Photo/Damian Dovarganes)

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, δήλωσε ότι αστυνομία, πυροσβεστική και η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Δημαρχείου παραμένουν στο σημείο, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στα θύματα και τις οικογένειές τους.

Πηγή: ertnews.gr

Αλλάζει η Κύπρος: Χρονιά εξελίξεων και αναβαθμίσεων το 2026 – Από την εξαγωγή κυπριακού φυσικού αερίου στα έργα σε άμυνα, μεταφορές, παιδεία και υγεία

Αλλάζει η Κύπρος: Χρονιά εξελίξεων και αναβαθμίσεων το 2026 – Από την εξαγωγή κυπριακού φυσικού αερίου στα έργα σε άμυνα, μεταφορές, παιδεία και υγεία

Δεν τις λες και λίγες 55 και πλέον δράσεις σε μία και μόνο χρονιά. Και μάλιστα, ακούσαμε έργα και προτάσεις που δεν είχαν ξαναειπωθεί. Αυτό σημαίνει πραγματική αλλαγή και πρόοδος.

