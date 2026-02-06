Τρόμος στο Λος Άντζελες: Αυτοκίνητο παρέσυρε ποδηλάτη και εισέβαλε σε σούπερ μάρκετ – Τρεις νεκροί και έξι τραυματίες

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι σε κατάστημα 99 Ranch Market, στη συνοικία Γουέστγουντ. Το όχημα, αφού συγκρούστηκε με ποδηλάτη, ξέφυγε από την πορεία του και κατέληξε στο εσωτερικό του καταστήματος.
Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους επί τόπου. Επίσης τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, εκ των οποίων δύο σε σοβαρή κατάσταση και δύο με ελαφρά τραύματα. Άλλα δύο άτομα αρνήθηκαν τη διακομιδή, παρά τις συστάσεις των διασωστών.
Το δυστύχημα σημειώθηκε σε μικρή απόσταση από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (UCLA), ωστόσο, σύμφωνα με τις αρχές, κανένα από τα θύματα δεν ήταν φοιτητής του πανεπιστημίου.
Η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, δήλωσε ότι αστυνομία, πυροσβεστική και η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Δημαρχείου παραμένουν στο σημείο, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στα θύματα και τις οικογένειές τους.
