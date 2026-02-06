Themasports lifenewscy
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου

 06.02.2026 - 07:44
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου

Η παρουσίαση του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη για τους στόχους της διακυβέρνησης το 2026, τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης του ΡΙΚ, τα τιμωρητικά μέτρα για όσους σπαταλούν νερό και η ποινή της αργίας για τους δύο Δημάρχους είναι από τα βασικά θέματα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα.

Η «Αλήθεια» στεγάζει το κύριό της θέμα υπό τον τίτλο «Μέτρησαν Ολγκίν-Ερχιουρμάν όμως όχι τον Χριστοδουλίδη» και γράφει ότι στη δημοσκόπηση του ΡΙΚ δεν μετρήθηκε η δημοτικότητα του Προέδρου ούτε και η αξιολόγηση της Κυβέρνησης και ούτε τέθηκε μια ερώτηση για το επίμαχο βίντεο. Αναφέρει αλλού ότι είναι εφιαλτικό το σενάριο για το νερό σε Λευκωσία και Λεμεσό με αντιδράσεις από τους ΕΟΑ για μείωση 10% στο νερό. Η «Α» σε άλλο ρεπορτάζ προβάλλει την απόφαση του εκτελεστικού γραφείου του ΔΗΣΥ για τους Δημάρχους Πάφου και Λευκονοίκου.

«Διαχείριση με προεκτάσεις» είναι ο τίτλος του κυρίου θέματος του «Πολίτη» που αναφέρει ότι η ποινή της αργίας στους δύο Δημάρχους ανοίγει κύκλο πιθανών σοβαρών ζητημάτων. Αλλού αναφέρει ότι το Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας αποφάσισε την επίσπευση της ανάκλησης άδειας για επικίνδυνους οδηγούς. Ο "Π" γράφει σε άλλο ρεπορτάζ ότι εντείνονται οι ανησυχίες για την υδατική κρίση και αναφέρεται σε κριτική από την Πρόεδρο το ΔΗΣΥ για αργοπορημένες και ανεπαρκείς αποφάσεις και τον Πρόεδρο του ΕΟΑ Λεμεσού για την δυνατότητα του ΤΑΥ να λειτουργήσει μονάδες αφαλάτωσης εντός χρονοδιαγραμμάτων.

Ο «Φιλελεύθερος» με τίτλο στο κύριό του θέμα «Τα ισχυρά χαρτιά του τρίτου έτους» γράφει ότι στη χθεσινή παρουσίαση του Προέδρου της Δημοκρατίας για το κυβερνητικό έργο το 2026 δόθηκε έμφαση σε εξωτερική πολιτική και οικονομία me 59 κυβερνητικές δράσεις. Αλλού αναφέρει ότι ψάχνουν για ενισχυτική μαρτυρία για τον Φαίδωνα. Σε άλλο ρεπορτάζ ο «Φ» αναφέρει επίσης ότι μπάζει νερά η διαχείριση της δασικής γης και ότι στην επιτροπή ελέγχου της Βουλής χθες σημειώθηκε αντιπαράθεση.

Η «Χαραυγή» στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο «Η σήψη κυβερνά, ο κόσμος πληρώνει...» και γράφει για ευθύνες σε Προεδρικό και Γενική Εισαγγελία για τη διαφθορά που πνίγει τον τόπο. Αναφέρει επίσης ότι, με βάση τη δημοσκόπηση του ΡΙΚ, οι πολίτες νιώθουν ντροπή, οργή και αγανάκτηση και ότι θα δοθεί σκληρή μάχη από τα κόμματα για τα ποσοστά. Σε άλλο θέμα γράφει πως η ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο συζήτησε για την ειρήνη, το Κυπριακό και το Παλαιστινιακό.

Η αγγλόγλωσση "Cyprus Mail" τιτλοφορεί το κύριό της θέμα «Τιμωρητικοί νόμοι για πλεονέκτες χρήστες νερού» και αναφέρεται σε δηλώσεις αρμοδίων από το Τμήμα Υδάτων για περιορισμό στις σπατάλες νερού. Αλλού γράφει για τη συζήτηση στην επιτροπή εσωτερικών της Βουλής για τις προτάσεις νόμου για περιορισμό στην αγορά γης από αλλοδαπούς. Επίσης η εφημερίδα προβάλλει σε άλλο θέμα τις ανησυχίες για τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης μπαταριών για ΑΠΕ.

Η εβδομαδιαία «Γνώμη» με τίτλο «'Ολα μπλε και αναδύεται βρώμα και δυσωδία!» γράφει στο κύριό της θέμα ότι είναι 'λερωμένα' τα χέρι όλων της «συμμορίας Δεξιάς και της Ακροδεξιάς», αναφερόμενη σε 'μαύρο μέτωπο'. Γράφει επίσης για το ύψος των επιτοκίων από τις τράπεζες. Αλλού προβάλλει τις ανισότητες στην κοινωνία και τα προβλήματα μερίδας πολιτών.

Το «Ποντίκι» τιτλοφορεί το κύριό του θέμα «Μαθητές όμηροι της Τουρκίας» και αναφέρεται σε αποστολή του Ευρωκοινοβουλίου στα κατεχόμενα για την κατάσταση στο σχολείο του Ριζοκαρπάσου με αίτημα του Ευρωβουλευτή Λουκά Φουρλά. Γράφει αλλού για τις 10 πλουσιότερες οικογένειες στον κόσμο με την ευρωπαϊκή αριστοκρατία στη λίστα των ισχυρών. Αναφέρεται επίσης στο κύμα αυτοκτονιών γυναικών στην Τουρκία.

Πηγή: ΚΥΠΕ

