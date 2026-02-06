VIDEO: «Θύμωσα!» - Η Στυλιάνα Αβερικίου ξεσπά για τον Φειδία μετά από τηλεοπτική εμφάνιση

Στο βίντεο, η μέλλουσα σύζυγός του τον καλεί τηλεφωνικά και, εμφανώς εκνευρισμένη, σχολιάζει τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει,τον αντιμετώπισαν στην εκπομπή, εστιάζοντας σε ερωτήσεις που αφορούσαν την εμφάνισή του, το ντύσιμό του και το γεγονός ότι δείχνει διαρκώς χαρούμενος.

Συγκεκριμένα, η Στυλιάνα Αβερικίου ακούγεται να αναφέρει πως «θύμωσε» επειδή, όπως είπε, τον «γώνιασαν» με ερωτήσεις που χαρακτήρισε «κομπλεξικές», διερωτώμενη αν οι παρουσιαστές γνώριζαν ποιον ψήφισαν οι πολίτες και αν έπρεπε να εμφανιστεί διαφορετικός.

Από την πλευρά του, ο Φειδίας Παναγιώτου σχολίασε πως βρίσκει όλη αυτή τη συζήτηση ενδιαφέρουσα, σημειώνοντας ότι τέτοιες αντιδράσεις τελικά φανατίζουν ακόμη περισσότερο όσους τον στηρίζουν.

