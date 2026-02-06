Themasports lifenewscy
ΠΑΡΑ-THEMA

VIDEO: «Θύμωσα!» - Η Στυλιάνα Αβερικίου ξεσπά για τον Φειδία μετά από τηλεοπτική εμφάνιση

 06.02.2026 - 08:40
VIDEO: «Θύμωσα!» - Η Στυλιάνα Αβερικίου ξεσπά για τον Φειδία μετά από τηλεοπτική εμφάνιση

Έντονη ενόχληση εξέφρασε η Στυλιάνα Αβερικίου για την πρόσφατη τηλεοπτική εμφάνιση του Ευρωβουλευτή και TikToker Φειδία Παναγιώτου, όπως αποκαλύπτεται σε νέο βίντεο που ανάρτησε ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο, η μέλλουσα σύζυγός του τον καλεί τηλεφωνικά και, εμφανώς εκνευρισμένη, σχολιάζει τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει,τον αντιμετώπισαν στην εκπομπή, εστιάζοντας σε ερωτήσεις που αφορούσαν την εμφάνισή του, το ντύσιμό του και το γεγονός ότι δείχνει διαρκώς χαρούμενος.

Συγκεκριμένα, η Στυλιάνα Αβερικίου ακούγεται να αναφέρει πως «θύμωσε» επειδή, όπως είπε, τον «γώνιασαν» με ερωτήσεις που χαρακτήρισε «κομπλεξικές», διερωτώμενη αν οι παρουσιαστές γνώριζαν ποιον ψήφισαν οι πολίτες και αν έπρεπε να εμφανιστεί διαφορετικός.

Από την πλευρά του, ο Φειδίας Παναγιώτου σχολίασε πως βρίσκει όλη αυτή τη συζήτηση ενδιαφέρουσα, σημειώνοντας ότι τέτοιες αντιδράσεις τελικά φανατίζουν ακόμη περισσότερο όσους τον στηρίζουν.

