VIDEO: Οι τρεις ιοί που μπορεί να προκαλέσουν νέες εξάρσεις τα επόμενα χρόνια

ΥΓΕΙΑ

 06.02.2026 - 10:34
Λοιμωξιολόγοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για ΤΡΕΙΣ ιούς με αυξημένο δυναμικό εξάπλωσης!!!

Σε ανάλυσή του, ο Πάτρικ Τζάκσον, επίκουρος καθηγητής Λοιμωδών Νοσημάτων στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, επισημαίνει ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη και η αύξηση του πληθυσμού φέρνουν τον άνθρωπο πιο κοντά σε νέους ιούς.

Την ίδια στιγμή, η έντονη διεθνής κινητικότητα επιτρέπει σε παθογόνους παράγοντες να ταξιδεύουν γρήγορα από χώρα σε χώρα. Ο ίδιος ξεχωρίζει τρεις ιούς που θεωρεί ότι χρειάζονται ιδιαίτερη επιτήρηση το επόμενο διάστημα: τη γρίπη Α, την mpox και τον ιό Oropouche.

Οι 3 ιοί που πρέπει να προσέξετε το 2026

Γρίπη Α: Νέα στελέχη και μετάδοση σε ζώα

Το 2024, ο ιός γρίπης τύπου Α (H5) εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε βοοειδή στις ΗΠΑ και εξαπλώθηκε γρήγορα σε κοπάδια πολλών πολιτειών. Έκτοτε έχουν καταγραφεί δεκάδες ανθρώπινα κρούσματα και λίγοι θάνατοι, κυρίως σε εργαζόμενους που έρχονται σε επαφή με ζώα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, γεγονός που μειώνει τον άμεσο κίνδυνο. Ωστόσο, επιδημιολόγοι τονίζουν ότι η ικανότητα του ιού να προσβάλλει πολλά διαφορετικά είδη αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι για πιθανή μελλοντική προσαρμογή.

 

Mpox: Συνεχιζόμενη διασπορά και νέα στελέχη

Η mpox (πρώην ευλογιά των πιθήκων) είναι συγγενής της ευλογιάς και προκαλεί πυρετό και επώδυνο εξάνθημα που μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες. Από το 2022 και μετά, στέλεχος της νόσου εξαπλώθηκε σε πάνω από 100 χώρες μέσω διαπροσωπικής επαφής.


Αν και η παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει λήξει, νέα στελέχη συνεχίζουν να εμφανίζονται. Κρούσματα έχουν καταγραφεί εκτός Αφρικής, συνδεόμενα συχνά με ταξίδια, αλλά υπάρχουν και ενδείξεις τοπικής μετάδοσης. Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο και ότι τα περισσότερα περιστατικά είναι ήπια, όμως δεν υπάρχει ειδική αντιική θεραπεία.


Oropouche: Ιός που μεταδίδεται με έντομα και επεκτείνεται γεωγραφικά

Ο ιός Oropouche, που αναγνωρίστηκε τη δεκαετία του 1950, μεταδίδεται κυρίως μέσω μικροσκοπικών εντόμων (σκνιπών). Για χρόνια περιοριζόταν στον Αμαζόνιο, όμως τις τελευταίες δεκαετίες εμφανίζεται σε περισσότερες περιοχές της Νότιας και Κεντρικής Αμερικής.


Σε πρόσφατες εξάρσεις αναφέρθηκαν για πρώτη φορά και ταξιδιωτικά κρούσματα στην Ευρώπη, καθώς και θάνατοι στη Βραζιλία. Έχουν επίσης καταγραφεί περιπτώσεις μετάδοσης από μητέρα σε έμβρυο και συσχέτιση με μικροκεφαλία. Δεν υπάρχουν ακόμη εμβόλια ή ειδικές θεραπείες, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να έχει εκδώσει οδικό χάρτη έρευνας για την αντιμετώπισή του.

 

Πηγή: gazzetta.gr

Σε πέντε προτεραιότητες βασίζεται το διακυβερνητικό πρόγραμμα του Νίκου Χριστοδουλίδη και για το 2026 προγραμματίζονται 59 συνολικά δράσεις.

