ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό: Συνελήφθη η 24χρονη οδηγός - Η κατάσταση υγείας του 17χρονου μοτοσικλετιστή

 06.02.2026 - 10:54
Γύρω στις 7.40μ.μ. χθες, ενώ 24χρονη οδηγούσε το αυτοκίνητο της στην περιοχή Επίχωσης στη Λεμεσό, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που οδηγούσε 17χρονος.

O 17χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε Νοσοκομείο στη Λεμεσό, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση και κρατήθηκε για νοσηλεία διασωληνωμένος.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Πέρασε με κόκκινο και με μεγάλη ταχύτητα ο 17χρονος μοτοσικλετιστής στη Λεμεσό - Αναμένεται σύλληψη της 24χρονης οδηγού

Από τις πρώτες εξετάσεις φαίνεται ότι ο 17χρονος οδηγούσε μη εγγεγραμμένη μοτοσικλέτα, χωρίς άδεια οδηγού, χωρίς φώτα πορείας και ότι δεν έφερε προστατευτικό κράνος.

Για διευκόλυνση των ανακρίσεων, συνελήφθη σήμερα το πρωί με δικαστικό ένταλμα, η 24χρονη οδηγός του αυτοκινήτου.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από την Τροχαία Λεμεσού.

Σε πέντε προτεραιότητες βασίζεται το διακυβερνητικό πρόγραμμα του Νίκου Χριστοδουλίδη και για το 2026 προγραμματίζονται 59 συνολικά δράσεις.

