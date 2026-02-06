Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό: Συνελήφθη η 24χρονη οδηγός - Η κατάσταση υγείας του 17χρονου μοτοσικλετιστή

O 17χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε Νοσοκομείο στη Λεμεσό, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση και κρατήθηκε για νοσηλεία διασωληνωμένος.

Από τις πρώτες εξετάσεις φαίνεται ότι ο 17χρονος οδηγούσε μη εγγεγραμμένη μοτοσικλέτα, χωρίς άδεια οδηγού, χωρίς φώτα πορείας και ότι δεν έφερε προστατευτικό κράνος.

Για διευκόλυνση των ανακρίσεων, συνελήφθη σήμερα το πρωί με δικαστικό ένταλμα, η 24χρονη οδηγός του αυτοκινήτου.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από την Τροχαία Λεμεσού.