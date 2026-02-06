Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπ. Άμυνας για χαμένα εκρηκτικά: «Κάποιοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους και θα υπάρξουν κυρώσεις» - Επικρατέστερο θεωρείται το σενάριο της κλοπής

 06.02.2026 - 10:56
Ανοιχτό, άφησε ο Υπουργός Άμυνας, το ενδεχόμενο η κλοπή 13 κιλών εκρηκτικών ΤΝΤ από το Πεδίο Βολής Καλού Χωριού, να προέκυψε εκ των έσω.

Εξέφρασε την εκτίμηση ότι εντός των επόμενων δύο ημερών θα υπάρξει αποτέλεσμα στις έρευνες για την πορεία των οποίων ενημερώθηκε χθες.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΡΙΚ Πρώτη Ενημέρωση, ο Βασίλης Πάλμας τόνισε ότι οι έρευνες συνεχίζονται και δεν μπορεί να αποκλειστεί κανένα σενάριο, γύρω από την παράξενη, όπως τη χαρακτήρισε, υπόθεση. Εξέφρασε ωστόσο την ευχή το περιστατικό να οφείλεται σε ερασιτεχνισμό, κατά την έκφρασή του και όχι σε οργανωμένη εγκληματική ενέργεια ή συνεργασία στελεχών της Εθνικής Φρουράς με άτομα του υποκόσμου.

Αναφέροντας ότι επικρατέστερο θεωρείται το σενάριο της κλοπής, ο κύριος Πάλμας επεσήμανε ότι ανησυχία προκαλεί το ενδεχόμενο το υλικό να έχει καταλήξει σε χέρια ατόμων που δεν σχετίζονται με νόμιμες δραστηριότητες.

Σίγουρα, παραδέχθηκε ο Υπουργός Άμυνας, υπάρχουν πειθαρχικά παραπτώματα γιατί οφείλαμε να επιτηρούμε το χώρο για να μην εισέλθουν τρίτοι. Ως εκ τούτου, είπε, κάποιοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους και θα υπάρξουν κυρώσεις εκ μέρους του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς.

Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό: Συνελήφθη η 24χρονη οδηγός - Η κατάσταση υγείας του 17χρονου μοτοσικλετιστή

Καταγγελία πατέρα για κοριτσάκι – Παίρνει θέση ο ΟΚΥπΥ για το Μακάρειο

