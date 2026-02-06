Κρις Τριανταφυλλίδης: Επιστολή Αριστοτέλους για Κατσουνωτό με αφορμή το βίντεο της Annie Alexui – Ζητάει διορισμό ποινικών ανακριτών

Στην επιστολή του, εκ μέρους και κατ’ εντολή της Άννας Αριστοτέλους, ο κ. Τριανταφυλλίδης, επικαλείται μεταξύ άλλων το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς και το πόρισμα Αχιλλέα Αιμιλιανίδη για Κατσουνωτό, αλλά και βίντεο το οποίο ανάρτησε η Annie Alexui, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον Μιχάλη Κατσουνωτό.

Αυτούσια η επιστολή:

Γράφω και πάλι αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, εκ μέρους και κατ΄εντολή της πελάτιδος μου κας Άννας Αριστοτέλους, και δεδομένων, μεταξύ άλλων:

(α) Της επιστολής μου προς εσάς ημερομηνίας 6/10/2025,

(β) Της ανακοίνωσης της Νομικής Υπηρεσίας την 10/10/2025 (την οποία θεωρώ ότι συνιστά την απάντηση ανταπόκριση εκ μέρους σας εις την επιστολή μου προς εσάς ημερομηνίας

6/10/2025),

(γ) Της επιστολής μου προς εσάς ημερομηνίας 14/10/2025,

(δ)Των καταθέσεων των κ.κ. Mohammed Shafik και Κεβόρκ Τοντιάν, ημερομηνίας 16/9/2025 και 26/9/2025 αντίστοιχα αναφορικά, μεταξύ άλλων τον κον Μιχαήλ Κατσουνωτό,

(ε) Του πορίσματος του συναδέλφου κου Αχιλλέα Αιμιλιανίδη αναφορικά με τον κ. Μιχαήλ

Κατσουνωτό,

(στ) Το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς αναφορικά με τον κον Μιχαήλ

Κατσουνωτό,

(ζ) Το περιεχόμενο του βίντεο το οποίο κυκλοφορεί προσφάτως εις τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

της κας Ιωάννας Φωτίου άλλως Annie Alexoui αναφορικά, μεταξύ άλλων με τον κον Μιχαήλ Κατσουνωτό,

(η) Την ιδιότητα της πελάτιδος μου ως κατηγορούμενης 1 εις την Ποινική Υπόθεση υπ΄αριθμό 19161/2025 ενώπιο του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας η οποία τώρα είναι ορισμένη δια την 9/2/2026, και

(θ) Τον πρωταγωνιστικό ρόλο των κ.κ. Μιχαήλ Κατσουνωτού, Μαρίας Σιαϊλή και Χάρη Ηροδότου (ως διαφαίνεται από τον έστω περιορισμένο αριθμό καταθέσεων που αποκαλύφθηκαν μέχρι τώρα εις την Υπεράσπιση από τη Κατηγορούσα Αρχή),

επαναλαμβάνω το αίτημα όπως διορίσετε με βάση το ΚΕΦ.155, άρθρο 4(2) και το άρθρο 113 του Συντάγματος ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή/ποινικούς ανακριτές δια να διερευνηθούν όλα τα ανωτέρω σε συνδυασμό με ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα που διαπράχθηκαν εναντίον της εν λόγω πελάτιδος μου υπό των κ.κ. Μιχαήλ Κατσουνωτού κυρίως, και Μαρίας Σιαιλή και Χάρη Ηροδότου και την αναπόφευκτη επίδραση που όλα αυτά έχουν επί των δικαιωμάτων της πελάτιδος μου και της δυνατότητας της να προβάλει την υπεράσπιση της εις τα πλαίσια της προαναφερόμενης Ποινικής υπόθεσης κατά τρόπο Συνταγματικά ενδεδειγμένο. Δια να είναι δε πλέον αξιόπιστη η ποινική ανάκριση, σε συνδυασμό με τη μορφή της υπηρεσίας των ανωτέρω προσώπων – ειδικά δε του βαθμού του κ. Μιχαήλ Κατσουνωτού – αιτούμαι όπως κατά τη διάρκεια της έρευνας τα εν λόγω μπρόσωπα τεθούν/τελούν υπό καθεστώς διαθεσιμότητας. Είναι αυτονόητο και προφανές ότι η επαγγελματική ιδιότητα των ρηθέντων προσώπων και ειδικότερα ο βαθμός του κου Κατσουνωτού εις την Αστυνομική Δύναμη Κύπρου καθιστά αντικειμενικά αδύνατη την εξέταση των ρηθέντων καταγγελιών υπό μελών της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου και δυνατόν να «μολύνει» τόσο την διαδικασία διερεύνησης αλλά και τη προαναφερόμενη δικαστή διαδικασία

Έντιμε κ. Γενικέ Εισαγγελέα η απόφαση σας αναπόφευκτα οδηγεί σε συμπεράσματα ύπαρξης ή μη αντικειμενικής ανεξαρτησίας αναφορικά με τις αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν από τη Νομική Υπηρεσία από τούδε και εις το εξής και δεδομένου ότι ο τομέας της Δικαιοσύνης εις την ευρύτερη της έννοια (που περιλαμβάνει, τουλάχιστον στα μάτια των πολιτών, τόσο τις Ανακριτικές Αρχές όσο και τη Νομική Υπηρεσία πέραν του Δικαστηρίου) αφ΄ενός δέχεται από τη Κοινωνία αφόρητη πίεση αντικειμενικής αμφισβήτησης, και τούτο για πρώτη φορά από της ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας και αφ΄ετέρου αυτό είναι πολύ επικίνδυνο καθ΄ ότι η Δικαιοσύνη συνιστά το τελευταίο προπύργιο για τον πολίτη και επιβάλλεται να την εμπιστεύεται η δική σας ευθύνη δε είναι να διαφυλάξετε αυτό το προπύργιο. Προσωπικά πιστεύω ότι η δική μου επιθυμία διαφύλαξης είναι και δική σας. Δυστυχώς όμως η ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας της 10/10/2025 κατά τη γνώμη μου, δεν βοηθά καθόλου εις την ανατροπή της εν λόγω πολύ ανησυχητικής κατάστασης αναφορικά με την Δικαιοσύνη.

Αναφέρω ότι η πελάτιδα μου επιφυλάττει τα νομικά της δικαιώματα και δεδομένου ότι όλα τα αναφερόμενα υπό παραγράφους (α) έως (ζ) ανωτέρω έχουν δημοσιοποιηθεί ούτε η παρούσα δεν είναι εμπιστευτικής φύσεως.

Εν κατακλείδι κ. Γενικέ Εισαγγελέα αναφέρω κάτι που είπε ο ίδιος ο κος Μιχαήλ Κατσουνωτός σε παλαιότερη τηλεοπτική του εμφάνιση εις την εκπομπή του κου Χρίστου Μιχάλαρου εις το Σίγμα.

Είχε αναφέρει: «Όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά»!!