Πολιτική
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ: Χορηγία 1 εκ. 320 χιλιάδων ευρώ θα δώσει η Κυβέρνηση για ενίσχυση των προγραμμάτων της Αγίας Σκέπης

 06.02.2026 - 12:32
ΠτΔ: Χορηγία 1 εκ. 320 χιλιάδων ευρώ θα δώσει η Κυβέρνηση για ενίσχυση των προγραμμάτων της Αγίας Σκέπης

Η Κυβέρνηση θα ενισχύσει τα προγράμματα της Αγίας Σκέπης με το ποσό των 1 εκ. 320 χιλιάδων ευρώ, έτσι ώστε να συνεχίσει να προσφέρει προς τους συμπολίτες μας που τα έχουν ανάγκη, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος δέχθηκε, στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Πρόεδρο του ΔΣ της Αγίας Σκέπης, Μητροπολίτη Λεμεσού κ.κ. Αθανάσιο και αντιπροσωπεία του Ιδρύματος.

Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «θα ήθελα να αξιοποιήσω την ευκαιρία για να σας ευχαριστήσω δημόσια εκ μέρους όλων των Κυβερνήσεων, εκ μέρους της Πολιτείας, για τη μοναδική δουλειά που γίνεται στην Αγία Σκέπη.

Θα έχω την ευκαιρία να σας επισκεφθώ και να δω ο ίδιος προσωπικά. Στην ουσία επιτελείτε τη δουλειά που έπρεπε το κράτος να προσφέρει στην κοινωνία μας. Είναι ένα έργο πολυδιάστατο, αγγίζει την υγεία, το κράτος πρόνοιας, την παιδεία μας, όλους τους τομείς της διακυβέρνησης.

Για αυτό τον λόγο, ως Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίσαμε να καθοριστεί μια ετήσια χορηγία ενός εκατομμυρίου 320 χιλιάδων ευρώ, έτσι ώστε να συνεχίσετε να προσφέρετε και να ενισχύσετε τα προγράμματα που η Αγία Σκέπη προσφέρει σε συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν προκλήσεις και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι για αυτό το έργο που επιτελείτε, εκ μέρους της Πολιτείας».

Από την πλευρά του ο Μητροπολίτης Λεμεσού είπε ότι «πράγματι η Αγία Σκέπη εδώ και 30 χρόνια έχει αποδείξει τον εαυτό της και το έργο της, αλλά είναι γεγονός ότι χωρίς οικονομική στήριξη δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα.

Και ευχαριστούμε και εσάς προσωπικά και την Κυβέρνηση για τη χορηγία αυτή, διότι με αυτή θα μπορούμε να εργαζόμαστε και εμείς καλύτερα. Εργάζονται πλέον ένα πλήθος ανθρώπων και συνεχώς αυξάνεται η ζήτηση και είναι πολλά τα επίπεδα στα οποία εργάζεται η Αγία Σκέπη.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί, καλή δύναμη στο έργο σας και να επιτελείτε πάντα έργα καλά και αγαθά». 

