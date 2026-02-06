Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θλίψη στην παροικία: Τραγικός θάνατος ζευγαριού Κυπρίων σε φωτιά στο Λονδίνο - Φωτογραφίες

 06.02.2026 - 15:05
Θλίψη στην κυπριακή παροικία του Λονδίνου προκάλεσε ο τραγικός θάνατος ηλικιωμένου ζευγαριού κυπριακής καταγωγής, ύστερα από πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της 16ης Ιανουαρίου 2026 σε κατοικία στην περιοχή Barnet.

Πρόκειται για τον Ανδρέα και τη Σοφία Λέσκου, οι οποίοι ανασύρθηκαν από το σπίτι τους από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ωστόσο διαπιστώθηκε ο θάνατός τους επί τόπου, με τις αρχές να αποδίδουν την τραγωδία σε εισπνοή καπνού.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο ισόγειο διώροφης κατοικίας, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να σπεύδουν άμεσα στο σημείο και να θέτουν τη φωτιά υπό έλεγχο μετά από επιχείρηση αρκετής ώρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά φαίνεται να προκλήθηκε από αναμμένα κεριά που άναψαν παρακείμενα εύφλεκτα υλικά. Το ζευγάρι, ιδιαίτερα γνωστό στην κυπριακή κοινότητα του Λονδίνου, αφήνει πίσω του τις δύο κόρες του και τα εγγόνια του, ενώ η εξόδιος ακολουθία αναμένεται να τελεστεί τις επόμενες ημέρες στην περιοχή.

