Λέγεται συχνά ότι η αγάπη δεν έχει ηλικία… Η φράση είναι γνωστή, αλλά ισχύει πραγματικά;

 06.02.2026 - 16:59
Λέγεται συχνά ότι η αγάπη δεν έχει ηλικία… Η φράση είναι γνωστή, αλλά ισχύει πραγματικά;

Για να λυθεί μια για πάντα αυτό το ερώτημα, μια πρόσφατη μελέτη επιχείρησε να εξετάσει τις διαφορετικές αντιλήψεις γύρω από το θέμα, ανά γενιά. Και τι λέει τελικά η επιστήμη; Ας το δούμε.

Μπορούμε να αγαπάμε με την ίδια ένταση στα 20 όσο και στα 70; Και αν τελικά η ηλικία ήταν απλώς μια λεπτομέρεια; Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την πλατφόρμα γνωριμιών Tawkify, με τη συμμετοχή περίπου 1.000 ατόμων, εξέτασε αυτό το καίριο ερώτημα, υπάρχει «ηλικιακό όριο» στον έρωτα; «Πέρα από αυτό το όριο, το εισιτήριό σας δεν ισχύει πλέον», έγραφε ο Ρομέν Γκαρί το 1975, στο ομώνυμο μυθιστόρημά του που αφηγείται τη σεξουαλική και συναισθηματική παρακμή ενός επιχειρηματία που πλησιάζει τα εξήντα.

Μια διαφορετική οπτική από γενιά σε γενιά

Υπάρχει όντως ημερομηνία λήξης για την αγάπη; Οι απαντήσεις διαφέρουν ανάλογα με τη γενιά. Η Generation Z τοποθετεί αυτό το όριο γύρω στα 62 έτη, ενώ οι Millennials το επεκτείνουν στα 68. Η Generation X, πιο επιφυλακτική, το κατεβάζει στα 63. Όσο για τους Baby Boomers, είναι οι πιο αισιόδοξοι, για εκείνους, ο έρωτας μπορεί να εμφανιστεί έως και στη μέση ηλικία των 71 ετών. Ακόμη καλύτερα, το 17% υποστηρίζει ότι απλώς δεν υπάρχει κανένα ηλικιακό όριο για την αγάπη.

Πού βρίσκεται όμως πραγματικά η αλήθεια, αν ξεπεράσουμε τις προσωπικές αντιλήψεις; Το πρώτο συμπέρασμα, αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η σχέση μας με την αγάπη διαφέρει σημαντικά από γενιά σε γενιά. Με άλλα λόγια, όσο πιο νέοι είμαστε, τόσο νωρίτερα τείνουμε να τοποθετούμε αυτή την υποτιθέμενη «ημερομηνία λήξης» των σχέσεων. Αυτή η πεποίθηση αποκαλύπτει πολλά για τους φόβους και τις πιέσεις που συντηρεί η κοινωνία μας, η οποία είναι τελικά πιο ηλικιακά προκατειλημμένη απ’ όσο φαίνεται.

Τι λέει η επιστήμη;

Η επιστήμη δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφιβολίας, οι εγκεφαλικοί μηχανισμοί που ενεργοποιούνται όταν ερωτευόμαστε παραμένουν ενεργοί σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Σε συνέντευξή της στο μέσο «YourTango», η νευροεπιστήμονας Lucy Brown εξηγεί ότι η θέα μιας φωτογραφίας ενός αγαπημένου προσώπου διεγείρει την κοιλιακή καλυπτρική περιοχή του μέσου εγκεφάλου, μια βαθιά εγκεφαλική περιοχή που σχετίζεται με την ανάγκη, την προσκόλληση και το κίνητρο. Επιπλέον, τα κυκλώματα της προσκόλλησης και της ανταμοιβής λειτουργούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο από τα 7 έως τα 77 χρόνια, όπως επισημαίνει η ειδικός.

Η βιολογία δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας, τίποτα δεν δείχνει ότι η αγάπη ανήκει αποκλειστικά στη νεότητα. Αυτό που μας οδηγεί να πιστεύουμε το αντίθετο προέρχεται κυρίως από πολιτισμικές επιρροές. Με άλλα λόγια, επηρεαζόμαστε από κοινωνικά στερεότυπα που μας κάνουν να πιστεύουμε ότι ο παθιασμένος έρωτας είναι αναγκαστικά συνώνυμος με τη νεότητα. Ας μην ξεχνάμε ότι η libido δεν είναι απαραίτητα η μοναδική έκφραση της ρομαντικής αγάπης. Ακόμη και χωρίς παθιασμένες αγκαλιές στο κρεβάτι, η αγάπη μπορεί να πάρει τη μορφή μιας πλατωνικής σχέσης ή ενός αδελφικού δεσμού με έναν φίλο. Πίσω από αυτή τη λέξη κρύβεται ένα ολόκληρο φάσμα συναισθημάτων.

Πηγή: womenonly.skai.gr

