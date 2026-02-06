ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ για Νοσοκομείο Αθαλάσσας: «Στριμώχνουν 30 ασθενείς σε θαλάμους που ήδη λειτουργούν στα όριά τους»

Themasports lifenewscy
 06.02.2026 - 17:12
Διαφωνία με το πλάνο που παρουσιάστηκε από τη διοίκηση του ΟΚΥπΥ για την αναδιάταξη του Νοσοκομείου Αθαλάσσας εκφράζουν οι εργαζόμενοι μέλη της ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ, στέλλοντας, παράλληλα το μήνυμα πως είναι αποκλειστική ευθύνη του ΟΚΥπΥ η διατήρηση της εργατικής ειρήνης.

«Δηλώνουμε απερίφραστα πως το 'πλάνο' που μας παρουσιάστηκε δεν δίνει λύσεις σε όσα προέκυψαν μετά και τις μελέτες στατικότητας που προηγήθηκαν οι οποίες καθιστούν τα κτήρια ακατάλληλα. Δεν μπορεί να δεχθούμε με τη δικαιολογία της αναγκαίας εκκένωσης των κτηρίων της ντροπής που η ίδια η πολιτεία άφησε να ρημάζουν για δεκαετίες, την πρόχειρη αναδιάταξη που θυσιάζει την ασφάλεια, υποβαθμίζει και θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα της παρεχόμενης νοσηλείας στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας», σημειώνεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. 

Αναφέρεται επίσης πως «η απόφαση να 'στριμωχτούν' 30 και πλέον ασθενείς σε συγκεκριμένους θαλάμους που ήδη λειτουργούν στα όριά τους προσθέτει τεράστιο βάρος και ευθύνη στους εργαζόμενους και υποβαθμίζουν την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας και τα επίπεδα ασφάλειας για όλους. Μας προκαλεί επίσης ερωτηματικά η αδυναμία του ΟΚΥπΥ να μας ενημερώσει λεπτομερώς και με χρονοδιαγράμματα για την έναρξη των έργων ανέγερσης της Β φάσης του Νοσοκομείου Αθαλάσσας», προστίθεται.

Η ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ χαρακτηρίζει «θλιβερή εξέλιξη» την παρουσίαση του πλάνου δράσης, κάνοντας λόγο για «πρόχειρο και ανεξήγητα ανεπαρκή τρόπο, αφού δεν συμπεριλαμβάνει καμία ρύθμιση που αφορά τους εργαζόμενους».

Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως «ενώ προνοείται μεταξύ άλλων και η μεταφορά ασθενών σε νέους χώρους εκτός του Νοσοκομείου Αθαλάσσας δεν γίνεται καμία αναφορά για την στελέχωση τους". Προστίθεται πως "η ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ δεν θα γίνει συνένοχη στην υποβάθμιση των υπηρεσιών φροντίδας και δεν παζαρεύει την ασφάλεια των ασθενών και των εργαζομένων».

Κλείνοντας την ανακοίνωση, η ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ καλεί τον ΟΚΥπΥ "να ολοκληρώσει τάχιστα το πλάνο δράσης για το Νοσοκομείο Αθαλάσσας έτσι που να λαμβάνει υπόψη την ασφάλεια ασθενών και εργαζομένων, την διατήρηση της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών φροντίδας και να αρχίσει άμεσα τις εργασίες της Β φάσης του Νοσοκομείου, αφού είναι ο μοναδικός δρόμος που θα παρέχει ασφάλεια και αξιοπρέπεια σε ασθενείς και εργαζόμενους και θα βελτιώνει περαιτέρω το επίπεδο φροντίδας».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

