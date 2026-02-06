Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΣτο στόχαστρο της Κομισιόν το TikTok για τον εθιστικό σχεδιασμό του που βλάπτει τα παιδιά
ΔΙΕΘΝΗ

Στο στόχαστρο της Κομισιόν το TikTok για τον εθιστικό σχεδιασμό του που βλάπτει τα παιδιά

 06.02.2026 - 17:03
Στο στόχαστρο της Κομισιόν το TikTok για τον εθιστικό σχεδιασμό του που βλάπτει τα παιδιά

Το TikTok βρέθηκε στο στόχαστρο της Κομισιόν, που εκτιμά ότι η πλατφόρμα παραβιάζει τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) λόγω εθιστικού σχεδιασμού της.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, λειτουργίες όπως η άπειρη κύλιση (infinite scrolling), η αυτόματη αναπαραγωγή (autoplay), οι ειδοποιήσεις ώθησης (push notifications) και το ιδιαίτερα εξατομικευμένο σύστημα συστάσεων ενισχύουν την καταναγκαστική χρήση της εφαρμογής, ιδίως των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων, θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική και ψυχική τους υγεία. Επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι τα εθιστικά χαρακτηριστικά μειώνουν τον αυτοέλεγχο και ενισχύουν συμπεριφορές του λεγόμενου «αυτόματου πιλότου» (όταν ο χρήστης παραμένει στην εφαρμογή χωρίς να συνειδητοποιεί πόσος χρόνος περνά).

«Ο εθιστικός σχεδιασμός του TikTok παραβιάζει τον DSA», δήλωσε εκπρόσωπος της Επιτροπής αρμόδιος για ψηφιακά θέματα, Τομάς Ρενιέ, σημειώνοντας ότι η πλατφόρμα αριθμεί περίπου 170 εκατομμύρια χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, «οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι παιδιά». Όπως ανέφερε, το TikTok είναι «μακράν η πιο χρησιμοποιούμενη πλατφόρμα μετά τα μεσάνυχτα» από παιδιά ηλικίας 13 έως 18 ετών, ενώ το 7% των παιδιών 12-15 ετών περνά καθημερινά τέσσερις έως πέντε ώρες στην εφαρμογή, στοιχεία που χαρακτήρισε «εξαιρετικά ανησυχητικά».


Η Επιτροπή εκτιμά επίσης ότι τα υφιστάμενα μέτρα του TikTok, όπως τα εργαλεία διαχείρισης χρόνου οθόνης και οι γονικοί έλεγχοι, δεν λειτουργούν αποτελεσματικά, καθώς μπορούν εύκολα να παρακαμφθούν και δεν επαρκούν για τον μετριασμό των κινδύνων.

Στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή θεωρεί ότι το TikTok θα πρέπει να τροποποιήσει τον βασικό σχεδιασμό της υπηρεσίας του, εξετάζοντας την απενεργοποίηση εθιστικών λειτουργιών, όπως η «άπειρη κύλιση», την εφαρμογή αποτελεσματικών «διαλειμμάτων στην οθόνη» και την προσαρμογή του συστήματος συστάσεων.

Τα εν λόγω προκαταρκτικά πορίσματα δεν προδικάζουν το αποτέλεσμα της έρευνας. Το TikTok έχει πλέον τη δυνατότητα να ασκήσει το δικαίωμα υπεράσπισής του. Σε περίπτωση επιβεβαίωσης των πορισμάτων, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει απόφαση μη συμμόρφωσης, που ενδέχεται να οδηγήσει σε πρόστιμο έως και 6% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών της εταιρείας.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φειδίας Παναγιώτου: Εμφανίστηκε με κράνος στην τηλεόραση και ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τις Βουλευτικές εκλογές
VIDEO: Αποκαλυπτική στην πρώτη της συνέντευξη η Annie Alexui - O υπόκοσμος, οι καταγγελίες και το παρελθόν της - «Εμπιστεύομαι μόνο την αλήθεια μου»
Θέλεις να γίνεις αστυνομικός; Άνοιξαν οι αιτήσεις για πλήρωση κενών θέσεων - Πότε θα γίνουν οι εξετάσεις
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η 21χρονη Μικαέλα - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Video: Τρομακτικό ατύχημα: Μπαλόνια γεμάτα αέριο εξερράγησαν και πήραν φωτιά μέσα σε ασανσέρ
Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 44χρονος μοτοσικλετιστής - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Λέγεται συχνά ότι η αγάπη δεν έχει ηλικία… Η φράση είναι γνωστή, αλλά ισχύει πραγματικά;

 06.02.2026 - 16:59
Επόμενο άρθρο

ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ για Νοσοκομείο Αθαλάσσας: «Στριμώχνουν 30 ασθενείς σε θαλάμους που ήδη λειτουργούν στα όριά τους»

 06.02.2026 - 17:12
«State of the Union»: Γεμάτη δράσεις η νέα χρονιά – Τα έργα που ολοκληρώνονται, τα σχέδια που επεκτείνονται και οι προτάσεις που «μπαίνουν στο αυλάκι»

«State of the Union»: Γεμάτη δράσεις η νέα χρονιά – Τα έργα που ολοκληρώνονται, τα σχέδια που επεκτείνονται και οι προτάσεις που «μπαίνουν στο αυλάκι»

Σε πέντε προτεραιότητες βασίζεται το διακυβερνητικό πρόγραμμα του Νίκου Χριστοδουλίδη και για το 2026 προγραμματίζονται 59 συνολικά δράσεις.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«State of the Union»: Γεμάτη δράσεις η νέα χρονιά – Τα έργα που ολοκληρώνονται, τα σχέδια που επεκτείνονται και οι προτάσεις που «μπαίνουν στο αυλάκι»

«State of the Union»: Γεμάτη δράσεις η νέα χρονιά – Τα έργα που ολοκληρώνονται, τα σχέδια που επεκτείνονται και οι προτάσεις που «μπαίνουν στο αυλάκι»

  •  06.02.2026 - 09:40
Υπ. Εσωτερικών: Αρχίζει έρευνα στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς - Ζητά στοιχεία μετά την καταγγελία για μονιμοποιήσεις

Υπ. Εσωτερικών: Αρχίζει έρευνα στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς - Ζητά στοιχεία μετά την καταγγελία για μονιμοποιήσεις

  •  06.02.2026 - 16:32
Δεν σχολίασε την απόφαση του Ανώτατου η Βαρωσιώτου - Προσφεύγει στο ΕΔΑΔ

Δεν σχολίασε την απόφαση του Ανώτατου η Βαρωσιώτου - Προσφεύγει στο ΕΔΑΔ

  •  06.02.2026 - 12:50
Πολιτικά παιχνίδια Φειδία: Το δίλημμα που μπορεί να κοστίσει εκατομμύρια στο Κράτος - Η ατάκα για τα άλλα κόμματα και την Annie - Δείτε βίντεο

Πολιτικά παιχνίδια Φειδία: Το δίλημμα που μπορεί να κοστίσει εκατομμύρια στο Κράτος - Η ατάκα για τα άλλα κόμματα και την Annie - Δείτε βίντεο

  •  06.02.2026 - 13:48
Περιπέτεια υγείας για Κύπριο βουλευτή – «Υπενθύμιση ότι η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό» - Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο

Περιπέτεια υγείας για Κύπριο βουλευτή – «Υπενθύμιση ότι η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό» - Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο

  •  06.02.2026 - 16:43
ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ για Νοσοκομείο Αθαλάσσας: «Στριμώχνουν 30 ασθενείς σε θαλάμους που ήδη λειτουργούν στα όριά τους»

ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ για Νοσοκομείο Αθαλάσσας: «Στριμώχνουν 30 ασθενείς σε θαλάμους που ήδη λειτουργούν στα όριά τους»

  •  06.02.2026 - 17:12
Ώρες αγωνίας για 5μηνο βρέφος: Σε σοβαρή κατάσταση στο Μακάρειο μετά από τροχαίο - Στο Νοσοκομείο και 3χρονο κοριτσάκι

Ώρες αγωνίας για 5μηνο βρέφος: Σε σοβαρή κατάσταση στο Μακάρειο μετά από τροχαίο - Στο Νοσοκομείο και 3χρονο κοριτσάκι

  •  06.02.2026 - 13:36
Θέλεις να γίνεις αστυνομικός; Άνοιξαν οι αιτήσεις για πλήρωση κενών θέσεων - Πότε θα γίνουν οι εξετάσεις

Θέλεις να γίνεις αστυνομικός; Άνοιξαν οι αιτήσεις για πλήρωση κενών θέσεων - Πότε θα γίνουν οι εξετάσεις

  •  06.02.2026 - 13:36

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα