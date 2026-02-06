Themasports lifenewscy
ΔΙΕΘΝΗ

VIDEO: Σκάνδαλο σε ξενοδοχεία της Κίνας - Μετέδιδαν live σε παγκόσμια μετάδοση ζευγάρια σε προσωπικές στιγμές χωρίς να το γνωρίζουν

 06.02.2026 - 15:55
VIDEO: Σκάνδαλο σε ξενοδοχεία της Κίνας - Μετέδιδαν live σε παγκόσμια μετάδοση ζευγάρια σε προσωπικές στιγμές χωρίς να το γνωρίζουν

Μια παράνομη και ιδιαίτερα επικερδής δραστηριότητα στην Κίνα καταγράφει ανυποψίαστους πελάτες ξενοδοχείων σε προσωπικές τους στιγμές, με τις εικόνες στη συνέχεια να τροφοδοτούν πλατφόρμες πορνογραφικού περιεχομένου χωρίς τη συναίνεση των «πρωταγωνιστών» όπως αναφέρει έρευνα του BBC.

Τον Απρίλιο του 2023, η κινεζική κυβέρνηση θέσπισε νέους κανονισμούς που επιβάλλουν τακτικούς ελέγχους για τον εντοπισμό κρυφών καμερών. Ωστόσο, η έρευνα διάρκειας 18 μηνών δείχνει ότι το φαινόμενο επιμένει και επεκτείνεται.

Το BBC εντόπισε έξι ιστοσελίδες και εφαρμογές που διαφημίζονταν μέσω Telegram, πλατφόρμα απαγορευμένη στην Κίνα αλλά συχνά χρησιμοποιούμενη για παράνομες δραστηριότητες. Οι διαχειριστές ισχυρίζονταν ότι μετέδιδαν ζωντανά εικόνα από περισσότερες από 180 κάμερες σε ξενοδοχεία. Μία ιστοσελίδα, που παρακολουθήθηκε για επτά μήνες, περιείχε υλικό από 54 διαφορετικές κάμερες, με περίπου τις μισές ενεργές ανά πάσα στιγμή. Με βάση τα ποσοστά πληρότητας, εκτιμάται ότι χιλιάδες επισκέπτες ενδέχεται να έχουν καταγραφεί χωρίς να το γνωρίζουν.

Η περίπτωση του Έρικ και της Έμιλι

Ο Έρικ, κάτοικος του Χονγκ Κονγκ, παραδέχθηκε ότι από την εφηβεία του παρακολουθούσε τέτοια βίντεο, θεωρώντας τα πιο «αληθινά» από το συμβατικό πορνογραφικό περιεχόμενο. Η στάση του άλλαξε όταν εντόπισε βίντεο με τον ίδιο και τη σύντροφό του, καταγεγραμμένο μέσω κρυφής κάμερας σε ξενοδοχείο της Σεντζέν, λίγες εβδομάδες μετά τη διαμονή τους.

Το υλικό, διάρκειας περίπου μίας ώρας, είχε μονταριστεί και αναρτηθεί στο Telegram. Παρά τις προσπάθειες επικοινωνίας με την πλατφόρμα, το βίντεο αφαιρέθηκε μόνο προσωρινά. Το ζευγάρι δηλώνει ότι ζει με τον φόβο επανεμφάνισής του και αποφεύγει πλέον τη χρήση ξενοδοχείων, λαμβάνοντας επιπλέον μέτρα για να μην αναγνωρίζεται σε δημόσιους χώρους.

Η δομή του κυκλώματος

Κεντρικό ρόλο στο παράνομο δίκτυο φέρεται να έχει χρήστης με το ψευδώνυμο «AKA», ο οποίος πουλούσε συνδρομές σε πλατφόρμα livestreaming έναντι 450 γιουάν (περίπου 65 δολάρια) τον μήνα. Οι συνδρομητές αποκτούσαν πρόσβαση σε πέντε κανάλια ζωντανής μετάδοσης, με πολλαπλά δωμάτια ξενοδοχείων. Ένα μόνο κανάλι του στο Telegram αριθμούσε έως και 10.000 μέλη.

Η έρευνα εντόπισε κάμερα κρυμμένη σε αεραγωγό ξενοδοχείου στην Τζεντζόου, συνδεδεμένη με το ηλεκτρικό δίκτυο. Παρά την αφαίρεσή της, νέα συσκευή τοποθετήθηκε σε άλλο ξενοδοχείο μέσα σε λίγες ώρες.

Ο «AKA» εκτιμάται ότι εισέπραξε πάνω από 160.000 γιουάν σε έναν χρόνο, ποσό σχεδόν τετραπλάσιο του μέσου ετήσιου εισοδήματος στην Κίνα. Παράλληλα, οργανώσεις όπως η RainLily στο Χονγκ Κονγκ αναφέρουν δυσκολίες στην οριστική αφαίρεση παράνομου υλικού, καθώς το Telegram ανταποκρίνεται σπάνια σε αιτήματα.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

 

 

