Επιθέσεις από πιράνχα στην Αργεντινή: Πάνω από 40 τραυματίες - Ένας ακρωτηριασμός
ΔΙΕΘΝΗ

Επιθέσεις από πιράνχα στην Αργεντινή: Πάνω από 40 τραυματίες - Ένας ακρωτηριασμός

 06.02.2026 - 15:46
Επιθέσεις από πιράνχα στην Αργεντινή: Πάνω από 40 τραυματίες - Ένας ακρωτηριασμός

Μαζικές επιθέσεις από πιράνχα σημειώθηκαν σε παραλία της Αργεντινής, προκαλώντας την ανησυχία των Αρχών.

Σύμφωνα με το nacion.com, τα περιστατικά σημειώθηκαν κοντά στην πόλη Βικτόρια, στην επαρχία Εντρέ Ρίος, όταν δεκάδες λουόμενοι μπήκαν στο νερό για να δροσιστούν λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Πάνω από 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν στα χέρια και τα πόδια ενώ ένας άνδρας ακρωτηριάστηκε. Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, οι τραυματισμοί κυμαίνονταν από βαθιά δαγκώματα μέχρι απώλεια δακτύλου.

 

Στο νοσοκομείο της περιοχής μεταφέρθηκαν παιδιά και ενήλικες, όλοι με αιμορραγικά τραύματα από τα αιχμηρά δόντια των ψαριών ενώ νέα επεισόδια σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της Δευτέρας με τουλάχιστον πέντε ακόμη τραυματίες.

Οι ναυαγοσώστες ύψωσαν κόκκινες σημαίες και διέταξαν άμεσα την εκκένωση της παραλίας, προειδοποιώντας για ακραίο κίνδυνο. Ωστόσο, υπήρξαν αναφορές πως ορισμένοι επισκέπτες μπήκαν στο νερό παρά τις προειδοποιήσεις των Αρχών.
 
 
 
Σε πέντε προτεραιότητες βασίζεται το διακυβερνητικό πρόγραμμα του Νίκου Χριστοδουλίδη και για το 2026 προγραμματίζονται 59 συνολικά δράσεις.

