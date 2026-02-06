Έκρηξη στο Βιολάντα: Σε τρία σημεία είχε διάβρωση ο σωλήνας του προπανίου - Τι καταγγέλλει δικηγόρος οικογενειών

Τις τελευταίες δύο ημέρες, κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, παρουσία εισαγγελέα, μεταλλουργών, και ομάδας του Γενικού Χημείου του Κράτους διαπίστωσαν ότι σε τρία σημεία η σωλήνωση του προπανίου παρουσίαζε διάτρηση και διάβρωση.

Η ειδική ομάδα της πυροσβεστικής συνέλεξε τα τρία αυτά σημεία όπου παρουσιάστηκε η διαρροή ενώ παράλληλα, το κλιμάκιο του Γενικού Χημείου του Κράτους συνέλεξε δείγματα εδάφους όπου παρουσιάζονται συγκεντρώσεις προπανίου. Όλα αυτά τα στοιχεία θα μπουν στη δικογραφία και θα σχηματιστεί το πόρισμα για το πώς προκλήθηκε η έκρηξη και η φωτιά στο συγκεκριμένο εργοστάσιο πριν από περίπου 10 μέρες.

Τι καταγγέλλει δικηγόρος οικογενειών

Την ίδια ώρα, δικηγόρος οικογενειών καταγγέλλει πώς η σωλήνωση η οποία ευθύνεται για την έκρηξη ήταν μία απλή σωλήνα χάλυβα χωρίς αντιδιαβρωτικές ιδιότητες. Μάλιστα υποστηρίζει πως σύμφωνα με στοιχεία της πυροσβεστικής, αυτή η σωλήνα τοποθετήθηκε στο σημείο το 2019 και ζητά να ερευνηθούν όλες οι άδειες που αφορούν τη λειτουργία και την εγκατάσταση του συστήματος προπανίου.

Μάλιστα ο δικηγόρος Χρήστος Πατούνας τονίζει πως θα πρέπει να ερευνηθούν όλα τα στοιχεία ώστε να υπάρξει δικαιοσύνη για τα θύματα αυτής της τραγωδίας.