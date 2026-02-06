Πένθος: Μελέτη αποκαλύπτει τον πιο αποτελεσματικό τρόπο να διαχειριστούμε την απώλεια

Αυτό συμπέρανε νεότερη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Annals of Internal Medicine, αποδεικνύοντας ότι ένας ειδικός μπορεί να βοηθήσει τους πενθούντες να επεξεργαστούν τα συναισθήματά τους και να μειώσουν τα συμπτώματα παρατεταμένου ή «περίπλοκου» πένθους.

«Το παρατεταμένο πένθος, το οποίο παλαιότερα περιγραφόταν στη βιβλιογραφία και ως περίπλοκο πένθος, χαρακτηρίζεται από έντονο, επίμονο και εξουθενωτικό πόνο που διαρκεί περισσότερο από αυτό που συνήθως αναμένεται μετά την απώλεια», έγραψαν οι ερευνητές. «Σε όλες τις μελέτες, διαπιστώσαμε θετική επίδραση της ψυχοθεραπείας στα συμπτώματα της διαταραχής πένθους» σημείωσαν.

Τι εξέτασε η μελέτη

Για τη νέα αυτή ανασκόπηση, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 169 προηγούμενες κλινικές δοκιμές που εξέταζαν διαφορετικούς τρόπους βοήθειας ανθρώπων που παλεύουν με το πένθος. Οι 76 αφορούσαν άμεσα την αποτελεσματικότητα της ψυχοθεραπείας. Όπως διαπιστώθηκε, σχεδόν σε όλες υπήρχε θετική επίδραση στη μείωση των συμπτωμάτων της διαταραχής πένθους.

Άλλοι συχνοί τρόποι αντιμετώπισης του πένθους, όπως οι ομάδες υποστήριξης, η πνευματική καθοδήγηση, η συμβουλευτική από συνομηλίκους, τα αντικαταθλιπτικά ή οι πρακτικές αυτοβοήθειας, δεν παρουσίασαν την ίδια αποτελεσματικότητα. Κάποιο όφελος φάνηκε να υπάρχει από ομάδες υποστήριξης που συντονίζονται από ειδικούς και από τη στενότερη επαφή με επαγγελματίες υγείας, ωστόσο τα στοιχεία αυτά θεωρούνται περιορισμένα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι υπάρχουν ελάχιστες μελέτες για την υποστήριξη παιδιών που πενθούν, καθώς και για άτομα από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα. Παράλληλα, δεν κατέστη δυνατό να αξιολογηθεί επαρκώς η επίδραση της πνευματικής καθοδήγησης, παρότι πολλοί άνθρωποι στρέφονται σε θρησκευτικές ή κοινοτικές δομές για στήριξη μετά από μια απώλεια.

Η ανασκόπηση αποτελεί «μια εξαιρετική σύνοψη του τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί για τους ανθρώπους που πενθούν», δήλωσε η Sherry Cormier, ψυχολόγος, πιστοποιημένη ειδικός στο τραύμα πένθους και συγγραφέας του βιβλίου «Sweet Sorrow: Finding Enduring Wholeness After Loss and Grief», η οποία εξέτασε τα ευρήματα. «Βοηθά στη λήψη αποφάσεων θεραπείας σχετικά με όσα γνωρίζουμε -και, εξίσου σημαντικό, όσα ακόμη δεν γνωρίζουμε- για τη θεραπεία του πένθους».

Γιατί η ψυχοθεραπεία κάνει τη διαφορά

Σύμφωνα με την Cormier, το πένθος είναι βαθιά απομονωτικό. «Οι πενθούντες είναι βυθισμένοι στη θλίψη, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος συνεχίζει να προχωρά. Αυτή η ανισορροπία τους κάνει να νιώθουν ακόμα πιο μόνοι».

Ωστόσο, πρόσθεσε, η ψυχοθεραπεία μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό. «Στην ψυχοθεραπεία, ένας άνθρωπος που πενθεί μπορεί να βιώσει συμπόνια και επικύρωση από τον θεραπευτή, κάτι που αντιμετωπίζει αυτή την απομόνωση», είπε. «Η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου αντιπροσωπεύει επίσης μια μεγάλη αλλαγή στους δεσμούς μας και στην ταυτότητά μας. Η επεξεργασία αυτών των τεράστιων αλλαγών ζωής στη θεραπεία βοηθά στην επούλωση των διαταραγμένων δεσμών και της απώλειας ταυτότητας».

Σύμφωνα με την ίδια, οι πενθούντες που αναζητούν θεραπεία θα πρέπει να εμπιστεύονται το πένθος τους ως οδηγό. «Μπορεί να χρειαστεί να κλάψετε και αυτό θα είναι εντάξει. Μπορεί να νιώσετε θυμό και αυτό επίσης είναι εντάξει», είπε. «Μοιραστείτε αυτό που χρειάζεστε και αυτό με το οποίο δυσκολεύεστε καθώς μιλάτε με τον θεραπευτή σας», συμβούλεψε.

«Η σταθερή παρουσία και η κατανόηση του εκπαιδευμένου θεραπευτή σας θα σας βοηθήσουν να πλοηγηθείτε στις τεράστιες αλλαγές που βιώνετε από την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, μιας από τις πιο βαθιές αλλαγές ζωής που αντιμετωπίζουμε» κατέληξε.

