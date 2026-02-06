Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΚεντρικές Φυλακές: Νεκρός στο κελί του εντοπίστηκε 63χρονος Ελληνοκύπριος
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κεντρικές Φυλακές: Νεκρός στο κελί του εντοπίστηκε 63χρονος Ελληνοκύπριος

 06.02.2026 - 18:18
Κεντρικές Φυλακές: Νεκρός στο κελί του εντοπίστηκε 63χρονος Ελληνοκύπριος

Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο κελί του 63χρονος Ελληνοκύπριος, στις Κεντρικές Φυλακές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, πρόκειται για 63χρονο ο οποίος είχε καταδικαστεί και εξέτιε ποινή για πολύ σοβαρά εγκλήματα.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φειδίας Παναγιώτου: Εμφανίστηκε με κράνος στην τηλεόραση και ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τις Βουλευτικές εκλογές
Θλίψη στην παροικία: Τραγικός θάνατος ζευγαριού Κυπρίων σε φωτιά στο Λονδίνο - Φωτογραφίες
Επεισόδια στη Λάρνακα: Επανασυνελήφθη ο 48χρονος υπόδικος - Χειροπέδες και σε 27χρονο
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η 21χρονη Μικαέλα - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Περιπέτεια υγείας για Κύπριο βουλευτή – «Υπενθύμιση ότι η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό» - Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο
Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 44χρονος μοτοσικλετιστής - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Επεισόδια στη Λάρνακα: Επανασυνελήφθη ο 48χρονος υπόδικος - Χειροπέδες και σε 27χρονο

 06.02.2026 - 18:00

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κεντρικές Φυλακές: Νεκρός στο κελί του εντοπίστηκε 63χρονος Ελληνοκύπριος

Κεντρικές Φυλακές: Νεκρός στο κελί του εντοπίστηκε 63χρονος Ελληνοκύπριος

  •  06.02.2026 - 18:18
«State of the Union»: Γεμάτη δράσεις η νέα χρονιά – Τα έργα που ολοκληρώνονται, τα σχέδια που επεκτείνονται και οι προτάσεις που «μπαίνουν στο αυλάκι»

«State of the Union»: Γεμάτη δράσεις η νέα χρονιά – Τα έργα που ολοκληρώνονται, τα σχέδια που επεκτείνονται και οι προτάσεις που «μπαίνουν στο αυλάκι»

  •  06.02.2026 - 09:40
Επεισόδια στη Λάρνακα: Επανασυνελήφθη ο 48χρονος υπόδικος - Χειροπέδες και σε 27χρονο

Επεισόδια στη Λάρνακα: Επανασυνελήφθη ο 48χρονος υπόδικος - Χειροπέδες και σε 27χρονο

  •  06.02.2026 - 18:00
Υπ. Εσωτερικών: Αρχίζει έρευνα στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς - Ζητά στοιχεία μετά την καταγγελία για μονιμοποιήσεις

Υπ. Εσωτερικών: Αρχίζει έρευνα στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς - Ζητά στοιχεία μετά την καταγγελία για μονιμοποιήσεις

  •  06.02.2026 - 16:32
Πολιτικά παιχνίδια Φειδία: Το δίλημμα που μπορεί να κοστίσει εκατομμύρια στο Κράτος - Η ατάκα για τα άλλα κόμματα και την Annie - Δείτε βίντεο

Πολιτικά παιχνίδια Φειδία: Το δίλημμα που μπορεί να κοστίσει εκατομμύρια στο Κράτος - Η ατάκα για τα άλλα κόμματα και την Annie - Δείτε βίντεο

  •  06.02.2026 - 13:48
ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ για Νοσοκομείο Αθαλάσσας: «Στριμώχνουν 30 ασθενείς σε θαλάμους που ήδη λειτουργούν στα όριά τους»

ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ για Νοσοκομείο Αθαλάσσας: «Στριμώχνουν 30 ασθενείς σε θαλάμους που ήδη λειτουργούν στα όριά τους»

  •  06.02.2026 - 17:12
Ώρες αγωνίας για 5μηνο βρέφος: Σε σοβαρή κατάσταση στο Μακάρειο μετά από τροχαίο - Στο Νοσοκομείο και 3χρονο κοριτσάκι

Ώρες αγωνίας για 5μηνο βρέφος: Σε σοβαρή κατάσταση στο Μακάρειο μετά από τροχαίο - Στο Νοσοκομείο και 3χρονο κοριτσάκι

  •  06.02.2026 - 13:36
Περιπέτεια υγείας για Κύπριο βουλευτή – «Υπενθύμιση ότι η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό» - Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο

Περιπέτεια υγείας για Κύπριο βουλευτή – «Υπενθύμιση ότι η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό» - Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο

  •  06.02.2026 - 16:43

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα