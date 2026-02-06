Κεντρικές Φυλακές: Νεκρός στο κελί του εντοπίστηκε 63χρονος Ελληνοκύπριος

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, πρόκειται για 63χρονο ο οποίος είχε καταδικαστεί και εξέτιε ποινή για πολύ σοβαρά εγκλήματα.
Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, πρόκειται για 63χρονο ο οποίος είχε καταδικαστεί και εξέτιε ποινή για πολύ σοβαρά εγκλήματα.
Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις