«Έφυγε» ξαφνικά ο Στέλιος Μικέλλης: Θλίψη σε κοινότητα της Λευκωσίας - Πότε θα γίνει η κηδεία

Κεντρικές Φυλακές: Νεκρός στο κελί του εντοπίστηκε 63χρονος Ελληνοκύπριος
Κύπριος κατάδικος, ισοβίτης, ηλικίας 63 ετών, εντοπίστηκε σήμερα νεκρός.
Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο 7 Φεβρουαρίου 2026, στις 11:00π.μ στην εκκλησία Αγίου Αρσενίου στην Κυπερούντα.
Την είδηση του θανάτου γνωστοποίησε η κοινότητα Κυπερούντας σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέροντας μεταξύ άλλων, «Ο αγαπητός σε όλους ,συγχωριανός μας Στέλιος Μικέλλης, απεβίωσε τόσο ξαφνικά σκορπώντας τη θλίψη σε όλη την κοινότητα.Η κηδεία του μακαριστού Στέλιου θα γίνει αύριο 7/2/2026, στις 11.00π.μ στην εκκλησία Αγίου Αρσενίου στην Κυπερούντα.Ο Θεός να τον αναπαύσει και να δίνει κουράγιο στην οικογένεια του.Αιωνία του η μνήμη».
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις