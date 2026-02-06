Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζVIDEO: Τρέχουν οι έρευνες για Φαίδωνα - Στο κάδρο πέντε πρόσωπα - Στο μηδέν οι έρευνες για Άννυ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

VIDEO: Τρέχουν οι έρευνες για Φαίδωνα - Στο κάδρο πέντε πρόσωπα - Στο μηδέν οι έρευνες για Άννυ

 06.02.2026 - 20:41
VIDEO: Τρέχουν οι έρευνες για Φαίδωνα - Στο κάδρο πέντε πρόσωπα - Στο μηδέν οι έρευνες για Άννυ

Στην Πάφο βρέθηκε σήμερα το πρωί η ανακριτική ομάδα από το Αρχηγείο που διερευνά την καταγγελία εις βάρος του Φαίδωνα Φαίδωνος για σεξουαλική κακοποίηση γυναίκας το 2016. Αποστολή της η λήψη μιας σημαντικής κατάθεσης από μάρτυρα-κλειδί στην υπόθεση, αλλά και η διενέργεια έρευνών σε υποστατικά, μεταξύ των οποίων και σε διαμέρισμα στο οποίο φέρεται να διαπράχθηκε το αδίκημα.

Όπως αναφέρθηκε σε ρεπορτάζ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha, μέχρι στιγμής κλήθηκαν για κατάθεση πέντε πρόσωπα από το στενό περιβάλλον της παραπονούμενης, τα οποία φέρονται να γνωρίζουν λεπτομέρειες για την υπόθεση. Τελευταίος θα κληθεί για ανακριτική κατάθεση ο Φαίδωνας Φαίδωνος, κάτι που εκτιμάται ότι θα γίνει μέχρι τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.

Διαφορετικό δρόμο ακολουθεί η Αστυνομία, ως προς την διερεύνηση μιας άλλης εξίσου σοβαρής καταγγελίας για κακοποίηση, αυτή της Ιωάννας Φωτίου, της γυναίκας που άνοιξε τον δρόμο των ερευνών για τον Δήμαρχο Πάφου.  

«Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι προς ανακοίνωση. Βρισκόμαστε στο στάδιο της αξιολόγησης. Μιλούμε για πολύ σοβαρές καταγγελίες», ανέφερε ο Λειτουργός Κλάδου Τύπου Αρχηγείου Αστυνομίας, Χριστόδουλος Κόνσολος

«Η Αστυνομία οφείλει άμεσα να ξεκινήσει αυτεπάγγελτη έρευνα και όπου οδηγήσει», δήλωσε ο Νομικός, Σίμος Αγγελίδης.

«Να την καλέσει για κατάθεση, που μπορεί να γίνει και μέσω ρωσικών αρχών και να δώσει κατάθεση από εκεί που είναι», δήλωσε ο Νομικός, Ανδρέας Χρίστου.

Όπως προκύπτει από την έρευνα που έκανε ο Alpha, ο φάκελος της υπόθεσης δεν ανατέθηκε ακόμη σε καμία ανακριτική ομάδα και ουσιαστική διερεύνηση δεν έχει αρχίσει.

Δείτε το ρεπορτάζ:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φειδίας Παναγιώτου: Εμφανίστηκε με κράνος στην τηλεόραση και ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τις Βουλευτικές εκλογές
Θλίψη στην παροικία: Τραγικός θάνατος ζευγαριού Κυπρίων σε φωτιά στο Λονδίνο - Φωτογραφίες
Επεισόδια στη Λάρνακα: Επανασυνελήφθη ο 48χρονος υπόδικος - Χειροπέδες και σε 27χρονο
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η 21χρονη Μικαέλα - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Περιπέτεια υγείας για Κύπριο βουλευτή – «Υπενθύμιση ότι η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό» - Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο
Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 44χρονος μοτοσικλετιστής - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Δευτέρα Παρουσία: 1 εκατ. δολάρια πονταρίστηκαν σε πλατφόρμα προβλέψεων για επιστροφή του Χριστού έως το 2027

 06.02.2026 - 20:28
Επόμενο άρθρο

Τέσσερις σεισμοί στην Κρήτη μέσα σε λίγα λεπτά

 06.02.2026 - 21:00
Κεντρικές Φυλακές: Νεκρός στο κελί του εντοπίστηκε 63χρονος Ελληνοκύπριος

Κεντρικές Φυλακές: Νεκρός στο κελί του εντοπίστηκε 63χρονος Ελληνοκύπριος

Κύπριος κατάδικος, ισοβίτης, ηλικίας 63 ετών, εντοπίστηκε σήμερα νεκρός.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κεντρικές Φυλακές: Νεκρός στο κελί του εντοπίστηκε 63χρονος Ελληνοκύπριος

Κεντρικές Φυλακές: Νεκρός στο κελί του εντοπίστηκε 63χρονος Ελληνοκύπριος

  •  06.02.2026 - 18:18
«State of the Union»: Γεμάτη δράσεις η νέα χρονιά – Τα έργα που ολοκληρώνονται, τα σχέδια που επεκτείνονται και οι προτάσεις που «μπαίνουν στο αυλάκι»

«State of the Union»: Γεμάτη δράσεις η νέα χρονιά – Τα έργα που ολοκληρώνονται, τα σχέδια που επεκτείνονται και οι προτάσεις που «μπαίνουν στο αυλάκι»

  •  06.02.2026 - 09:40
Επεισόδια στη Λάρνακα: Επανασυνελήφθη ο 48χρονος υπόδικος - Χειροπέδες και σε 27χρονο

Επεισόδια στη Λάρνακα: Επανασυνελήφθη ο 48χρονος υπόδικος - Χειροπέδες και σε 27χρονο

  •  06.02.2026 - 18:00
Υπ. Εσωτερικών: Αρχίζει έρευνα στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς - Ζητά στοιχεία μετά την καταγγελία για μονιμοποιήσεις

Υπ. Εσωτερικών: Αρχίζει έρευνα στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς - Ζητά στοιχεία μετά την καταγγελία για μονιμοποιήσεις

  •  06.02.2026 - 16:32
Πολιτικά παιχνίδια Φειδία: Το δίλημμα που μπορεί να κοστίσει εκατομμύρια στο Κράτος - Η ατάκα για τα άλλα κόμματα και την Annie - Δείτε βίντεο

Πολιτικά παιχνίδια Φειδία: Το δίλημμα που μπορεί να κοστίσει εκατομμύρια στο Κράτος - Η ατάκα για τα άλλα κόμματα και την Annie - Δείτε βίντεο

  •  06.02.2026 - 13:48
ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ για Νοσοκομείο Αθαλάσσας: «Στριμώχνουν 30 ασθενείς σε θαλάμους που ήδη λειτουργούν στα όριά τους»

ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ για Νοσοκομείο Αθαλάσσας: «Στριμώχνουν 30 ασθενείς σε θαλάμους που ήδη λειτουργούν στα όριά τους»

  •  06.02.2026 - 17:12
Ώρες αγωνίας για 5μηνο βρέφος: Σε σοβαρή κατάσταση στο Μακάρειο μετά από τροχαίο - Στο Νοσοκομείο και 3χρονο κοριτσάκι

Ώρες αγωνίας για 5μηνο βρέφος: Σε σοβαρή κατάσταση στο Μακάρειο μετά από τροχαίο - Στο Νοσοκομείο και 3χρονο κοριτσάκι

  •  06.02.2026 - 13:36
Περιπέτεια υγείας για Κύπριο βουλευτή – «Υπενθύμιση ότι η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό» - Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο

Περιπέτεια υγείας για Κύπριο βουλευτή – «Υπενθύμιση ότι η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό» - Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο

  •  06.02.2026 - 16:43

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα