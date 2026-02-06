VIDEO: Τρέχουν οι έρευνες για Φαίδωνα - Στο κάδρο πέντε πρόσωπα - Στο μηδέν οι έρευνες για Άννυ

Όπως αναφέρθηκε σε ρεπορτάζ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha, μέχρι στιγμής κλήθηκαν για κατάθεση πέντε πρόσωπα από το στενό περιβάλλον της παραπονούμενης, τα οποία φέρονται να γνωρίζουν λεπτομέρειες για την υπόθεση. Τελευταίος θα κληθεί για ανακριτική κατάθεση ο Φαίδωνας Φαίδωνος, κάτι που εκτιμάται ότι θα γίνει μέχρι τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.

Διαφορετικό δρόμο ακολουθεί η Αστυνομία, ως προς την διερεύνηση μιας άλλης εξίσου σοβαρής καταγγελίας για κακοποίηση, αυτή της Ιωάννας Φωτίου, της γυναίκας που άνοιξε τον δρόμο των ερευνών για τον Δήμαρχο Πάφου.

«Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι προς ανακοίνωση. Βρισκόμαστε στο στάδιο της αξιολόγησης. Μιλούμε για πολύ σοβαρές καταγγελίες», ανέφερε ο Λειτουργός Κλάδου Τύπου Αρχηγείου Αστυνομίας, Χριστόδουλος Κόνσολος

«Η Αστυνομία οφείλει άμεσα να ξεκινήσει αυτεπάγγελτη έρευνα και όπου οδηγήσει», δήλωσε ο Νομικός, Σίμος Αγγελίδης.

«Να την καλέσει για κατάθεση, που μπορεί να γίνει και μέσω ρωσικών αρχών και να δώσει κατάθεση από εκεί που είναι», δήλωσε ο Νομικός, Ανδρέας Χρίστου.



Όπως προκύπτει από την έρευνα που έκανε ο Alpha, ο φάκελος της υπόθεσης δεν ανατέθηκε ακόμη σε καμία ανακριτική ομάδα και ουσιαστική διερεύνηση δεν έχει αρχίσει.

Δείτε το ρεπορτάζ: