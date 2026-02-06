Themasports lifenewscy
Νεκρό βρέθηκε μέσα στο σπίτι του στην Ισπανία 21χρονο μοντέλο του Versace, ήταν κόρη πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή
Νεκρό βρέθηκε μέσα στο σπίτι του στην Ισπανία 21χρονο μοντέλο του Versace, ήταν κόρη πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή

 06.02.2026 - 22:11
Νεκρό βρέθηκε μέσα στο σπίτι του στην Ισπανία 21χρονο μοντέλο του Versace, ήταν κόρη πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή

Σοκ στον χώρο της διεθνούς showbiz έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της 21χρονης Ισπανίδας Κριστίνα Πέρεθ Γκαλτσένκο, καθώς πρόκειται για μοντέλο που έχει συνεργαστεί με μεγάλους οίκους μόδας, ενώ είναι κόρη πρώην Ισπανού διεθνούς ποδοσφαιριστή.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η 21χρονη βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στην περιοχή Καλέτα Ντε Βέλες, κοντά στη Μάλαγα, με τις τοπικές αρχές να έχουν αποκλείσει - προς το παρόν - το ενδρχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το άψυχο σώμα του διεθνούς μοντέλου με παρουσία σε πασαρέλες σε όλο τον κόσμο, εντοπίστηκε την Τρίτη μέσα στο σπίτι της. Η 21χρονη, γεννημένη στη Λανθαρότε, θεωρούνταν ανερχόμενο όνομα στον χώρο της μόδας, με καριέρα που, σύμφωνα με ανθρώπους του κλάδου, βρισκόταν σε ανοδική πορεία.

Δεν κρίνεται ύποπτος ο θάνατός της

Καλά πληροφορημένες πηγές ανέφεραν ότι ο θάνατός της δεν αντιμετωπίζεται ως ύποπτος από τις αρχές. Την Πέμπτη το βράδυ πλήθος ανθρώπων από τον χώρο της μόδας και της φωτογραφίας απέτισαν φόρο τιμής στη νεαρή γυναίκα, η οποία είχε περπατήσει σε πασαρέλες σε πόλεις όπως το Λονδίνο, η Μαδρίτη, το Μιλάνο και το Παρίσι.

Η Γκραθιέλα Σουάρες, διευθύντρια γνωστής διοργάνωσης μόδας στο Οβιέδο της βόρειας Ισπανίας, όπου η Κριστίνα είχε κάνει τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα ως έφηβη, δήλωσε: «Είμαι συντετριμμένη».

Εκτός από τη συμμετοχή της σε εκδηλώσεις όπως η Εβδομάδα Μόδας στη Μαδρίτη, είχε λάβει μέρος σε διαφημιστικές καμπάνιες για εταιρείες όπως η Stradivarius, ενώ είχε παρουσιάσει νέες συλλογές για οίκους μεταξύ των οποίων οι Versace και Louis Vuitton.

Η σορός της αναμένεται να μεταφερθεί τις επόμενες ημέρες στην Αστούριας, στη βόρεια Ισπανία, όπου μεγάλωσε, προκειμένου να τελεστεί η κηδεία της. Οι γονείς της, ο πρώην τερματοφύλακας Νάτσο Πέρεθ, ο οποίος είχε αγωνιστεί μεταξύ άλλων στη Σπόρτινγκ ντε Χιχόν, και η μητέρα της, γεννημένη στη Μολδαβία, Τατιάνα Γκαλτσένκο, δεν έχουν μέχρι στιγμής τοποθετηθεί δημόσια μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Συγκινητικό μήνυμα ανάρτησε η φωτογράφος Ξάνα ντε Χεσούς, η οποία ανέφερε: «Δεν έχω λόγια για αυτή τη θλιβερή είδηση, πέρα από το να πω στους γονείς της, Τατιάνα Γκαλσένκο και Νάτσο Πέρεθ, και στην οικογένειά της ότι ένα αστέρι θα λάμπει αιώνια στις καρδιές μας και ότι τους εκφράζω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου σε αυτή τη στιγμή πένθους. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα λόγια σου, Κρις. Ήσουν και θα είσαι πάντα πρότυπο και παράδειγμα, τόσο ως μοντέλο όσο και ως άνθρωπος. Ήμουν πολύ τυχερή που σε γνώρισα και συνεργάστηκα μαζί σου. Πόσο άδικη είναι η ζωή».

«Είναι ένας άγγελος και πάντα ήταν»

Άλλος φίλος της, επίσης συντετριμμένος, ανέφερε: «Η Κριστίνα είναι ένας άγγελος και πάντα ήταν».

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η ίδια είχε περιγράψει τις απαιτήσεις του επαγγέλματός της λέγοντας: «Η δουλειά μου είναι να είμαι η εικόνα αυτού που θέλει ένα brand να εκπροσωπεί προς το κοινό, είτε μέσα από πασαρέλες είτε μέσα από διαφημιστικές καμπάνιες». Όπως είχε τονίσει, το πιο ικανοποιητικό στοιχείο της καριέρας της ήταν «ο αριθμός των ανθρώπων, των πολιτισμών και των νοοτροπιών που γνωρίζεις», επισημαίνοντας παράλληλα ότι αυτή η συνεχής μετακίνηση συνοδεύεται συχνά από μοναξιά, «το χειρότερο κομμάτι αυτής της δουλειάς».

Η Κριστίνα είχε επίσης παραδεχθεί ότι η ανωριμότητά της, όταν ξεκίνησε το μόντελινγκ, αποτέλεσε εμπόδιο στην αντιμετώπιση ορισμένων από τις δυσκολίες του επαγγέλματος. Την περίοδο του θανάτου της παρακολουθούσε εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Μάλαγα.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

