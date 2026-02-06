Ο μύθος του Έρωτα και της Ψυχής στο εντυπωσιακό τελετουργικό της τελετής έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Η Κάρεϊ ερμήνευσε το ιταλικό τραγούδι της δεκαετίας του 1950 «Nel blu, dipinto di blu» («Στο γαλάζιο, βαμμένο στο γαλάζιο») με το διάσημο ρεφρέν «Volare» («Να πετάς»), αποσπώντας επευφημίες στο στάδιο «Σαν Σίρο» του Μιλάνου.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ήταν μεταξύ των παρευρισκομένων στο εμβληματικό ποδοσφαιρικό στάδιο. Ο Ιταλός πρόεδρος Σέρτζιο Ματαρέλα παρουσιάστηκε στο κοινό μέσω βίντεο, στο οποίο ο 84χρονος εμφανιζόταν να διασχίζει την πόλη με ένα από τα ιστορικά τραμ του Μιλάνου.

Τα πρώτα μέρη της τελετής περιλάμβαναν επίσης έναν φόρο τιμής στον εκλιπόντα Ιταλό σχεδιαστή μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος είχε ως βάση του το Μιλάνο και απεβίωσε τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Η συνδιοργανώτρια Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο είχε τον δικό της υποστηρικτικό ρόλο στους εορτασμούς, από απόσταση άνω των 400 χιλιομέτρων στα βουνά, σε ένα θέαμα με τίτλο «Armonia» («Αρμονία»), που αναμένεται να προσελκύσει τεράστιο παγκόσμιο τηλεοπτικό και διαδικτυακό κοινό. Στην Κορτίνα υπήρξε κάποια σύγχυση σχετικά με την πρόσβαση.



Η Λορεδάνα Βίντο, από την Πάδοβα, ιδιοκτήτρια δεύτερης κατοικίας στην Κορτίνα, όπως μετέφερε το Reuters εμποδίστηκε στην αρχή της Corso Italia, του κεντρικού δρόμου της πόλης, και δήλωσε: «Δεν μας είχαν ενημερώσει ότι όλα θα ήταν κλειστά. Μας είπαν ότι η είσοδος θα ήταν ελεύθερη».

Αθλητές παρήλαυναν επίσης στα ορεινά θέρετρα του Λιβίνιο και του Πρεντάτσο, σε Αγώνες που εκτείνονται σε 22.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα.



Η τελετή γιορτάζει την πολυμορφία της ιταλικής ζωής, από το κοσμοπολίτικο Μιλάνο έως τις μικρότερες ορεινές πόλεις των Άλπεων που φιλοξενούν τα υπαίθρια αγωνίσματα των Αγώνων, οι οποίοι διαρκούν έως τις 22 Φεβρουαρίου.





Κάποιοι στην Κορτίνα δήλωσαν ικανοποιημένοι που συμμετέχουν στο γεγονός χωρίς να χρειαστεί να ταξιδέψουν στο Μιλάνο και πίσω.



«Θα ήθελα να ήμουν στην πλήρη τελετή; Κάπως ναι. Είμαι χαρούμενος που δεν χρειάζεται να περάσω 10 ώρες σε λεωφορείο εκείνη τη μέρα; Ναι», είπε ο Όστιν Φλόριαν, μέλος της αμερικανικής ομάδας σκελετού.

Για πρώτη φορά, δύο ολυμπιακοί βωμοί, ένα από τα σύμβολα των Αγώνων, θα ανάψουν ταυτόχρονα και θα παραμείνουν αναμμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια – ο ένας στην Αψίδα της Ειρήνης (Arco della Pace) στο Μιλάνο και ο άλλος στην Piazza Dibona της Κορτίνα.



Οι Αλμπέρτο Τόμπα και Ντέμπορα Κομπανιόνι, δύο από τους πιο επιτυχημένους Ιταλούς αλπικούς σκιέρ, φέρονται ως τα πρόσωπα που θα έχουν την τιμή να ανάψουν τους ολυμπιακούς βωμούς, ωστόσο τα ονόματα των συμμετεχόντων και η μορφή της τελετής δεν έχουν επισήμως ανακοινωθεί.





Μια σειρά διαδηλώσεων πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (6/2), με περισσότερες να έχουν προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο (7-8/2), στην οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας, με στόχο την αντίθεση στην παρουσία αναλυτών από υπηρεσία που υπάγεται στην Αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).



Πιο τοπικά ζητήματα, όπως το κλείσιμο σχολείων και δρόμων στην πόλη, έχουν επίσης ενοχλήσει ορισμένους κατοίκους του Μιλάνου. Το Μιλάνο απόλαυσε ένα ηλιόλουστο απόγευμα και το κλίμα έξω από το στάδιο ήταν γιορτινό, καθώς το πλήθος αυξανόταν.



Ο Ντέιβιντ Άργουντ, 59 ετών, από την Ουάσινγκτον, που παρακολουθούσε την πέμπτη του τελετή έναρξης, δεν περίμενε ότι οι πολιτικές αντιπαραθέσεις θα χαλούσαν τη γιορτή.





«Οι Ολυμπιακοί Αγώνες πάντα αντικατοπτρίζουν όσα συμβαίνουν στον κόσμο», δήλωσε ο Άργουντ, ο οποίος φορούσε γυαλιά-αξεσουάρ με τους πέντε ολυμπιακούς κύκλους.



«Αλλά νομίζω ότι μόλις ξεκινήσουν οι Αγώνες, οι άνθρωποι τείνουν να ξεχνούν τα περισσότερα από αυτά. Υπάρχουν αντιπαραθέσεις πριν, αλλά μόλις αρχίσει η τελετή, μόλις μπουν οι αθλητές, νομίζω ότι όλοι νιώθουν ένα πνεύμα συναδελφικότητας», πρόσθεσε.

