Νέο θεματικό πάρκο Pokémon ανοίγει τις πύλες του στο Τόκιο - Δείτε βίντεο

Το πάρκο βρίσκεται μέσα στο Yomiuriland και έρχεται σε μια περίοδο ισχυρής τουριστικής κίνησης στη χώρα. Η έκτασή του είναι 26.000 τ.μ. και χωρίζεται σε δύο βασικές ζώνες.

Η πρώτη ζώνη είναι μια διαδρομή μέσα σε δάσος, όπου οι επισκέπτες περνούν δίπλα από περισσότερα από 600 Pokémon σε φυσικό μέγεθος, τοποθετημένα ανάμεσα σε λόφους, γρασίδι και βράχια. Η δεύτερη ζώνη εστιάζει σε παιχνίδια, καταστήματα και φαγητό, με καρουζέλ, σκηνικές παραστάσεις και αποκλειστικά προϊόντα.

Στο παρελθόν έχουν εμφανιστεί θεματικές ατραξιόν με Pokémon, όλες προσωρινές, όπως το Pokémon The Park στη Ναγκόγια (Μάρτιος–Σεπτέμβριος 2005) και το Pokémon Island Adventure στο αυστραλιανό Warner Bros. Movie World το 1999.

Τα πρώτα εισιτήρια εξαφανίστηκαν μέσω κλήρωσης, υποδεικνύοντας τη μεγάλη ζήτηση. Οι κριτικές περιγράφουν ζεστή, καθηλωτική ατμόσφαιρα, ενώ κάποιοι επισκέπτες σημειώνουν ότι το πάρκο δεν προσφέρει πολλούς λόγους για επιστροφή. Το PokéPark Kanto απευθύνεται σε φίλους των Pokémon από 5 ετών και πάνω, από οικογένειες και παίκτες της Generation Z μέχρι νοσταλγικούς millennials και φανατικούς λάτρεις της περιοχής Kanto.

