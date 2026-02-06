Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΝέο θεματικό πάρκο Pokémon ανοίγει τις πύλες του στο Τόκιο - Δείτε βίντεο
ΔΙΕΘΝΗ

Νέο θεματικό πάρκο Pokémon ανοίγει τις πύλες του στο Τόκιο - Δείτε βίντεο

 06.02.2026 - 19:41
Νέο θεματικό πάρκο Pokémon ανοίγει τις πύλες του στο Τόκιο - Δείτε βίντεο

Η Ιαπωνία απέκτησε την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου ένα νέο αξιοθέατο, με τα εγκαίνια του PokéPark Kanto, του πρώτου μόνιμου θεματικού πάρκου Pokémon.

Το πάρκο βρίσκεται μέσα στο Yomiuriland και έρχεται σε μια περίοδο ισχυρής τουριστικής κίνησης στη χώρα. Η έκτασή του είναι 26.000 τ.μ. και χωρίζεται σε δύο βασικές ζώνες.

Η πρώτη ζώνη είναι μια διαδρομή μέσα σε δάσος, όπου οι επισκέπτες περνούν δίπλα από περισσότερα από 600 Pokémon σε φυσικό μέγεθος, τοποθετημένα ανάμεσα σε λόφους, γρασίδι και βράχια. Η δεύτερη ζώνη εστιάζει σε παιχνίδια, καταστήματα και φαγητό, με καρουζέλ, σκηνικές παραστάσεις και αποκλειστικά προϊόντα.

Στο παρελθόν έχουν εμφανιστεί θεματικές ατραξιόν με Pokémon, όλες προσωρινές, όπως το Pokémon The Park στη Ναγκόγια (Μάρτιος–Σεπτέμβριος 2005) και το Pokémon Island Adventure στο αυστραλιανό Warner Bros. Movie World το 1999.

Τα πρώτα εισιτήρια εξαφανίστηκαν μέσω κλήρωσης, υποδεικνύοντας τη μεγάλη ζήτηση. Οι κριτικές περιγράφουν ζεστή, καθηλωτική ατμόσφαιρα, ενώ κάποιοι επισκέπτες σημειώνουν ότι το πάρκο δεν προσφέρει πολλούς λόγους για επιστροφή. Το PokéPark Kanto απευθύνεται σε φίλους των Pokémon από 5 ετών και πάνω, από οικογένειες και παίκτες της Generation Z μέχρι νοσταλγικούς millennials και φανατικούς λάτρεις της περιοχής Kanto.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φειδίας Παναγιώτου: Εμφανίστηκε με κράνος στην τηλεόραση και ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τις Βουλευτικές εκλογές
Θλίψη στην παροικία: Τραγικός θάνατος ζευγαριού Κυπρίων σε φωτιά στο Λονδίνο - Φωτογραφίες
Επεισόδια στη Λάρνακα: Επανασυνελήφθη ο 48χρονος υπόδικος - Χειροπέδες και σε 27χρονο
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η 21χρονη Μικαέλα - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Περιπέτεια υγείας για Κύπριο βουλευτή – «Υπενθύμιση ότι η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό» - Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο
Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 44χρονος μοτοσικλετιστής - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Έφυγε» ξαφνικά ο Στέλιος Μικέλλης: Θλίψη σε κοινότητα της Λευκωσίας - Πότε θα γίνει η κηδεία

 06.02.2026 - 19:24
Κεντρικές Φυλακές: Νεκρός στο κελί του εντοπίστηκε 63χρονος Ελληνοκύπριος

Κεντρικές Φυλακές: Νεκρός στο κελί του εντοπίστηκε 63χρονος Ελληνοκύπριος

Κύπριος κατάδικος, ισοβίτης, ηλικίας 63 ετών, εντοπίστηκε σήμερα νεκρός.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κεντρικές Φυλακές: Νεκρός στο κελί του εντοπίστηκε 63χρονος Ελληνοκύπριος

Κεντρικές Φυλακές: Νεκρός στο κελί του εντοπίστηκε 63χρονος Ελληνοκύπριος

  •  06.02.2026 - 18:18
«State of the Union»: Γεμάτη δράσεις η νέα χρονιά – Τα έργα που ολοκληρώνονται, τα σχέδια που επεκτείνονται και οι προτάσεις που «μπαίνουν στο αυλάκι»

«State of the Union»: Γεμάτη δράσεις η νέα χρονιά – Τα έργα που ολοκληρώνονται, τα σχέδια που επεκτείνονται και οι προτάσεις που «μπαίνουν στο αυλάκι»

  •  06.02.2026 - 09:40
Επεισόδια στη Λάρνακα: Επανασυνελήφθη ο 48χρονος υπόδικος - Χειροπέδες και σε 27χρονο

Επεισόδια στη Λάρνακα: Επανασυνελήφθη ο 48χρονος υπόδικος - Χειροπέδες και σε 27χρονο

  •  06.02.2026 - 18:00
Υπ. Εσωτερικών: Αρχίζει έρευνα στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς - Ζητά στοιχεία μετά την καταγγελία για μονιμοποιήσεις

Υπ. Εσωτερικών: Αρχίζει έρευνα στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς - Ζητά στοιχεία μετά την καταγγελία για μονιμοποιήσεις

  •  06.02.2026 - 16:32
Πολιτικά παιχνίδια Φειδία: Το δίλημμα που μπορεί να κοστίσει εκατομμύρια στο Κράτος - Η ατάκα για τα άλλα κόμματα και την Annie - Δείτε βίντεο

Πολιτικά παιχνίδια Φειδία: Το δίλημμα που μπορεί να κοστίσει εκατομμύρια στο Κράτος - Η ατάκα για τα άλλα κόμματα και την Annie - Δείτε βίντεο

  •  06.02.2026 - 13:48
ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ για Νοσοκομείο Αθαλάσσας: «Στριμώχνουν 30 ασθενείς σε θαλάμους που ήδη λειτουργούν στα όριά τους»

ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ για Νοσοκομείο Αθαλάσσας: «Στριμώχνουν 30 ασθενείς σε θαλάμους που ήδη λειτουργούν στα όριά τους»

  •  06.02.2026 - 17:12
Ώρες αγωνίας για 5μηνο βρέφος: Σε σοβαρή κατάσταση στο Μακάρειο μετά από τροχαίο - Στο Νοσοκομείο και 3χρονο κοριτσάκι

Ώρες αγωνίας για 5μηνο βρέφος: Σε σοβαρή κατάσταση στο Μακάρειο μετά από τροχαίο - Στο Νοσοκομείο και 3χρονο κοριτσάκι

  •  06.02.2026 - 13:36
Περιπέτεια υγείας για Κύπριο βουλευτή – «Υπενθύμιση ότι η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό» - Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο

Περιπέτεια υγείας για Κύπριο βουλευτή – «Υπενθύμιση ότι η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό» - Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο

  •  06.02.2026 - 16:43

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα