Ο Επστάιν «ζαχάρωνε» τον Σκορπιό: Δείτε την αλληλογραφία για την αγορά του νησιού του Ωνάση
ΔΙΕΘΝΗ

Ο Επστάιν «ζαχάρωνε» τον Σκορπιό: Δείτε την αλληλογραφία για την αγορά του νησιού του Ωνάση

 06.02.2026 - 23:24
Ο Επστάιν «ζαχάρωνε» τον Σκορπιό: Δείτε την αλληλογραφία για την αγορά του νησιού του Ωνάση

Σε συζητήσεις να αγοράσει τον Σκορπιό είχε μπει ο Τζέφρι Επστάιν, ο οποίος είχε συνομιλήσει με άλλα πρόσωπα που θα μπορούσαν να προωθήσουν την αγορά, όπως φαίνεται από τα δημοσιευμένα έγγραφα.

Οι επαφές έγιναν από τον Αύγουστο ως τα τέλη του 2011. Ο Έπσταϊν συγκέντρωσε πληροφορίες, αλλά φαίνεται ότι όλα αυτά δεν κατέληξαν πουθενά, ενώ δεν είναι γνωστό αν ενδιαφερόταν ο ίδιος ή αν εκπροσωπούσε κάποιον άλλο πρόσωπο.

Οι προθέσεις του καταδικασμένου παιδόφιλου δισεκατομμυριούχου καταγράφονται σε μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που περιλαμβάνονται στα περίπου 3.000.000 έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης. Τα έγγραφα για την αγορά του νησιού δεν έχουν λογοκριθεί, πέρα από διευθύνσεις email των συνομιλητών του Έπσταϊν.

Συνομιλητές του Επστάιν είναι ο Μπόρις Νίκολιτς, που στο παρελθόν ήταν και συνεργάτης του Μπιλ Γκέιτς (που επίσης είχε σχέσεις με τον Έπσταϊν), αλλά και ο Ρισάρ Ζιρό, Γάλλος που ασχολείται με πολυτελή ακίνητα.

Αρχικά, στις 5 Αυγούστου 2011, ο Ζιρό έστειλε στον Νίκολιτς στοιχεία για νησιά. Την επόμενη ημέρα ο Νίκολιτς έγραψε στον Έπστάιν με ειδική αναφορά στον Σκορπιό ως «ένα από τα πιο ιδιωτικά νησιά στην Ελλάδα».

Λίγες ημέρες αργότερα ο Επστάιν επανέρχεται ζητώντας πληροφορίες για το νησί, όπως αν είναι η ακτή ιδιωτική ή δημόσια. Ο Νίκολις υπόσχεται να τις ελέγξει, αλλά υπενθυμίζει ότι το νησί «δεν είναι επίσημα προς πώληση».

Ο Επστάιν «ζαχάρωνε» τον Σκορπιό, δείτε την αλληλογραφία για την αγορά του νησιού του Ωνάση



 

Στις 17 Αυγούστου, σε νέο email, ο Νίκολιτς ενημερώνει τον Επσταϊν ότι έλαβε απάντηση σχετικά με το νησί. Είναι, όπως γράφει, πλήρως ιδιωτικό, περιγράφει τις κατοικίες, το ελικοδρόμιο, κλπ, ενώ του γράφει για την ιστορία του, τον Αριστοτέλη Ωνάση και την Τζάκι Κένεντι.

Από τις 20 Αυγούστου αρχίζει κύκλος μηνυμάτων μεταξύ Επσταϊν και του Ρισάρ Ζιρό, με τον τελευταίο να λέει ότι προσπαθεί να εξασφαλίσει ιδιωτική επίσκεψη στον Σκορπιό. Από τα email προκύπτει ότι εκείνο το διάστημα ο Επστάιν ήταν σε διακοπές στην Ευρώπη.

Ο Επστάιν επανήλθε με νέα ερωτήματα για το πιο κοντινό αεροδρόμιο και την ιδιωτικότητα που εξασφαλίζει το νησί. «Κανένα νησί δεν είναι απολύτως ιδιωτικό», απάντησε ο Ζιρό, κάνοντας τον Επστάιν να ρωτήσει τι σημαίνει «δεν είναι πραγματικά ιδιωτικό». Ο Ζιρό διευκρίνισε ρητά ότι ο Σκορπιός είναι απολύτως ιδιωτική ιδιοκτησία και ότι δεν επιτρέπεται η πρόσβαση.

Στις 4 Σεπτεμβρίου 2011, ο Ζιρό ρωτά τον Επσταϊν πότε θα μπορεί να επισκεφτεί το νησί μετά τις 12 Σεπτεμβρίου. Αυτή η επίσκεψη, που δεν ήταν πολύ εύκολη, φαίνεται ότι κλείστηκε για τον Οκτώβριο, με τον Ζιρό να ζητά λεπτομέρειες (αριθμό προσώπων, ελικόπτερο, κλπ). Ο Επστάιν, που ήταν στη Νέα Υόρκη, είπε ότι δεν θα μπορέσει να παραβρεθεί.

Ο Επστάιν «ζαχάρωνε» τον Σκορπιό, δείτε την αλληλογραφία για την αγορά του νησιού του Ωνάση



Στις αρχές Νοεμβρίου ήταν σειρά του Επστάιν να ρωτήσει τον Ζιρό πότε θα μπορέσει να επισκεφτεί τον Σκορπιό. Η προοπτική ενός μεγάλου ταξιδιού με το ελικόπτερο προς το νησί φαίνεται ότι αποθάρρυνε τον Επστάιν.

Ο Επστάιν «ζαχάρωνε» τον Σκορπιό, δείτε την αλληλογραφία για την αγορά του νησιού του Ωνάση



Όμως, ούτε και αυτός ο προγραμματισμός υλοποιήθηκε.

Λίγες ημέρες πριν τελειώσει το 2011, είχαμε άλλο ένα κύκλο μηνυμάτων σχετικά με τον Σκορπιό που, όμως, δεν κατέληξαν πουθενά.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Κύπριος κατάδικος, ισοβίτης, ηλικίας 63 ετών, εντοπίστηκε σήμερα νεκρός.

