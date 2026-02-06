Themasports lifenewscy
Νέο βίντεο από την Annie Alexui: «Πιάστε σειρά» - Ζήτησαν να μάθουν το πρόσωπο που της δίνει πληροφορίες

 06.02.2026 - 21:38
Σε νέο βίντεο προχώρησε πριν από λίγο η στην Annie Alexui στον λογαριασμό με το όνομα «Justice or Death - Annie Alexui».

Συγκεκριμένα αποκαλύπτει ότι συναντήθηκε με άτομα που βρίσκονται πολύ κοντά με συγκεκριμένο πρόσωπο, και όπως σημειώνει, συνομίλησε μαζί του μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Όπως αναφέρει, ο ίδιος ζήτησε να μάθει το πρόσωπο που της δίνει πληροφορίες για τα όσα αναφέρει στα βίντεο που αναρτά στον προσωπικό της λογαριασμό στο facebook.

Επιπρόσθετα σημείωσε μεταξύ άλλων πως, «δεν σκοπεύω να σκοτώσω τον εαυτό μου και δεν σκοπεύω να έχω κάποιο ατύχημα».

Στη λεζάντα του βίντεο έγραψε χαρακτηριστικά, «Πιαστε σειρά. Να φροντίσω να κινούμαι αργά αμπα τζαι εν κουτσιησετε...»

Η ίδια, δημοσίευσε ένα μικρό απόσπασμα από το βίντεο της συνομιλίας της και σημείωσε ότι θα αναρτήσει ολόκληρο το βίντεο σε επόμενη ανάρτηση.

Δείτε το βίντεο:

