Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδα«Μαμά μου...»: Η σπαρακτική ανάρτηση της κόρης της 60χρονης που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Ελλάδα
ΕΛΛΑΔΑ

«Μαμά μου...»: Η σπαρακτική ανάρτηση της κόρης της 60χρονης που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Ελλάδα

 06.02.2026 - 22:49
«Μαμά μου...»: Η σπαρακτική ανάρτηση της κόρης της 60χρονης που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Ελλάδα

Ράγισε καρδιές η ανάρτηση της κόρης της 59χρονης που σκοτώθηκε στη σφοδρή σύγκρουση στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Πλατανιά, με δύο μόνο λέξεις – «Μαμά μου» – να συνοδεύουν τη φωτογραφία της μητέρας της, λίγες ώρες πριν το τελευταίο αντίο στον Ταυρωνίτη, αναφέρει το neakriti.gr.

Με μια λιτή αλλά συγκλονιστική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κόρη της αδικοχαμένης γυναίκας αποχαιρέτησε τη μητέρα της, που έχασε τη ζωή της στο θανατηφόρο τροχαίο στον ΒΟΑΚ κοντά στον κόμβο του Πλατανιά.

Η φωτογραφία της 59χρονης συνοδεύτηκε μόνο από τις λέξεις «Μαμά μου», αποτυπώνοντας τον ανείπωτο πόνο της οικογένειας μετά τη σφοδρή σύγκρουση τριών αυτοκινήτων που βύθισε στο πένθος τα Χανιά.

Το τελευταίο αντίο θα δοθεί το Σάββατο στον Ιερό Ναό Παναγίας Μυρτιδιώτισσας στον Ταυρωνίτη, την ώρα που νέα ερωτήματα επανέρχονται για την οδική ασφάλεια στον πολύπαθο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης.

Υπενθυμίζεται ότι η 59χρονη γυναίκα σκοτώθηκε χθες ενώ τρεις ακόμη τραυματίστηκαν μετά τη σφοδρή σύγκρουση τριών ΙΧ αυτοκινήτων στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης κοντά στον κόμβο του Πλατανιά. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το ΙΧ που οδηγούσε η άτυχη γυναίκα με κατεύθυνση προς την Κίσσαμο και στο οποίο επέβαινε ένα ακόμη άτομο, εξετράπη της πορείας του κι έπεσε σε δύο διερχόμενα αυτοκίνητα που κατευθυνόταν προς τα Χανιά.



Το νέο τροχαίο δυστύχημα που βυθίζει στο πένθος μια οικογένεια συνέβη λίγο μετά τις τρεις και μισή το απόγευμα, στο 13ο χιλιόμετρο του ΒΟΑΚ από Χανιά προς Κίσσαμο. Το κόκκινο ΙΧ με οδηγό μια 60χρονη, μητέρα δύο ενήλικων κοριτσιών, κατευθυνόταν προς τον Ταυρωνίτη, ενώ στο ρεύμα από Κίσσαμο προς Χανιά. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το αυτοκίνητο του θύματος, κάτω από άγνωστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να εισέλθει στο αντίθετο ρεύμα και να συγκρουστεί με δύο διερχόμενα.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που η μηχανή του αυτοκινήτου του θύματος, εκσφενδονίστηκε στην μέση του οδοστρώματος, ενώ τα άλλα δύο εμπλεκόμενα οχήματα, ακινητοποιήθηκαν λίγες δεκάδες μέτρα μακριά. Η άτυχη γυναίκα εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια, ενώ τυχερός στάθηκε ο συνοδηγός του ΙΧ, ένας υπήκοος Βουλγαρίας που εργαζόταν στην επιχείρηση του θύματος στον Ταυρωνίτη. Για τον απεγκλωβισμό της 60χρονης επενέβη δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων που έσπευσε με τρία οχήματα και οκτώ άνδρες. Όταν παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ήταν ήδη νεκρή.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέο βίντεο από την Annie Alexui: «Πιάστε σειρά» - Ζήτησαν να μάθουν το πρόσωπο που της δίνει πληροφορίες
VIDEO: Τρέχουν οι έρευνες για Φαίδωνα - Στο κάδρο πέντε πρόσωπα - Στο μηδέν οι έρευνες για Άννυ
Επεισόδια στη Λάρνακα: Επανασυνελήφθη ο 48χρονος υπόδικος - Χειροπέδες και σε 27χρονο
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η 21χρονη Μικαέλα - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Περιπέτεια υγείας για Κύπριο βουλευτή – «Υπενθύμιση ότι η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό» - Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο
Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 44χρονος μοτοσικλετιστής - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ο μύθος του Έρωτα και της Ψυχής στο εντυπωσιακό τελετουργικό της τελετής έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

 06.02.2026 - 22:28
Επόμενο άρθρο

Βροχές, ομίχλη και σκόνη στο «μενού»: Τι μας επιφυλάσσει μέχρι την Τρίτη - Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

 06.02.2026 - 23:06
Κεντρικές Φυλακές: Νεκρός στο κελί του εντοπίστηκε 63χρονος Ελληνοκύπριος

Κεντρικές Φυλακές: Νεκρός στο κελί του εντοπίστηκε 63χρονος Ελληνοκύπριος

Κύπριος κατάδικος, ισοβίτης, ηλικίας 63 ετών, εντοπίστηκε σήμερα νεκρός.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κεντρικές Φυλακές: Νεκρός στο κελί του εντοπίστηκε 63χρονος Ελληνοκύπριος

Κεντρικές Φυλακές: Νεκρός στο κελί του εντοπίστηκε 63χρονος Ελληνοκύπριος

  •  06.02.2026 - 18:18
«State of the Union»: Γεμάτη δράσεις η νέα χρονιά – Τα έργα που ολοκληρώνονται, τα σχέδια που επεκτείνονται και οι προτάσεις που «μπαίνουν στο αυλάκι»

«State of the Union»: Γεμάτη δράσεις η νέα χρονιά – Τα έργα που ολοκληρώνονται, τα σχέδια που επεκτείνονται και οι προτάσεις που «μπαίνουν στο αυλάκι»

  •  06.02.2026 - 09:40
Επεισόδια στη Λάρνακα: Επανασυνελήφθη ο 48χρονος υπόδικος - Χειροπέδες και σε 27χρονο

Επεισόδια στη Λάρνακα: Επανασυνελήφθη ο 48χρονος υπόδικος - Χειροπέδες και σε 27χρονο

  •  06.02.2026 - 18:00
Υπ. Εσωτερικών: Αρχίζει έρευνα στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς - Ζητά στοιχεία μετά την καταγγελία για μονιμοποιήσεις

Υπ. Εσωτερικών: Αρχίζει έρευνα στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς - Ζητά στοιχεία μετά την καταγγελία για μονιμοποιήσεις

  •  06.02.2026 - 16:32
Νέο βίντεο από την Annie Alexui: «Πιάστε σειρά» - Ζήτησαν να μάθουν το πρόσωπο που της δίνει πληροφορίες

Νέο βίντεο από την Annie Alexui: «Πιάστε σειρά» - Ζήτησαν να μάθουν το πρόσωπο που της δίνει πληροφορίες

  •  06.02.2026 - 21:38
ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ για Νοσοκομείο Αθαλάσσας: «Στριμώχνουν 30 ασθενείς σε θαλάμους που ήδη λειτουργούν στα όριά τους»

ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ για Νοσοκομείο Αθαλάσσας: «Στριμώχνουν 30 ασθενείς σε θαλάμους που ήδη λειτουργούν στα όριά τους»

  •  06.02.2026 - 17:12
Ώρες αγωνίας για 5μηνο βρέφος: Σε σοβαρή κατάσταση στο Μακάρειο μετά από τροχαίο - Στο Νοσοκομείο και 3χρονο κοριτσάκι

Ώρες αγωνίας για 5μηνο βρέφος: Σε σοβαρή κατάσταση στο Μακάρειο μετά από τροχαίο - Στο Νοσοκομείο και 3χρονο κοριτσάκι

  •  06.02.2026 - 13:36
Περιπέτεια υγείας για Κύπριο βουλευτή – «Υπενθύμιση ότι η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό» - Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο

Περιπέτεια υγείας για Κύπριο βουλευτή – «Υπενθύμιση ότι η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό» - Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο

  •  06.02.2026 - 16:43

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα