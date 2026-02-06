«Μαμά μου...»: Η σπαρακτική ανάρτηση της κόρης της 60χρονης που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Ελλάδα

Με μια λιτή αλλά συγκλονιστική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κόρη της αδικοχαμένης γυναίκας αποχαιρέτησε τη μητέρα της, που έχασε τη ζωή της στο θανατηφόρο τροχαίο στον ΒΟΑΚ κοντά στον κόμβο του Πλατανιά.

Η φωτογραφία της 59χρονης συνοδεύτηκε μόνο από τις λέξεις «Μαμά μου», αποτυπώνοντας τον ανείπωτο πόνο της οικογένειας μετά τη σφοδρή σύγκρουση τριών αυτοκινήτων που βύθισε στο πένθος τα Χανιά.





Το τελευταίο αντίο θα δοθεί το Σάββατο στον Ιερό Ναό Παναγίας Μυρτιδιώτισσας στον Ταυρωνίτη, την ώρα που νέα ερωτήματα επανέρχονται για την οδική ασφάλεια στον πολύπαθο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης.



Υπενθυμίζεται ότι η 59χρονη γυναίκα σκοτώθηκε χθες ενώ τρεις ακόμη τραυματίστηκαν μετά τη σφοδρή σύγκρουση τριών ΙΧ αυτοκινήτων στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης κοντά στον κόμβο του Πλατανιά. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το ΙΧ που οδηγούσε η άτυχη γυναίκα με κατεύθυνση προς την Κίσσαμο και στο οποίο επέβαινε ένα ακόμη άτομο, εξετράπη της πορείας του κι έπεσε σε δύο διερχόμενα αυτοκίνητα που κατευθυνόταν προς τα Χανιά.







Το νέο τροχαίο δυστύχημα που βυθίζει στο πένθος μια οικογένεια συνέβη λίγο μετά τις τρεις και μισή το απόγευμα, στο 13ο χιλιόμετρο του ΒΟΑΚ από Χανιά προς Κίσσαμο. Το κόκκινο ΙΧ με οδηγό μια 60χρονη, μητέρα δύο ενήλικων κοριτσιών, κατευθυνόταν προς τον Ταυρωνίτη, ενώ στο ρεύμα από Κίσσαμο προς Χανιά. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το αυτοκίνητο του θύματος, κάτω από άγνωστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να εισέλθει στο αντίθετο ρεύμα και να συγκρουστεί με δύο διερχόμενα.



Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που η μηχανή του αυτοκινήτου του θύματος, εκσφενδονίστηκε στην μέση του οδοστρώματος, ενώ τα άλλα δύο εμπλεκόμενα οχήματα, ακινητοποιήθηκαν λίγες δεκάδες μέτρα μακριά. Η άτυχη γυναίκα εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια, ενώ τυχερός στάθηκε ο συνοδηγός του ΙΧ, ένας υπήκοος Βουλγαρίας που εργαζόταν στην επιχείρηση του θύματος στον Ταυρωνίτη. Για τον απεγκλωβισμό της 60χρονης επενέβη δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων που έσπευσε με τρία οχήματα και οκτώ άνδρες. Όταν παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ήταν ήδη νεκρή.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα