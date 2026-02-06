Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΒροχές, ομίχλη και σκόνη στο «μενού»: Τι μας επιφυλάσσει μέχρι την Τρίτη - Δείτε live την εξέλιξη του καιρού
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βροχές, ομίχλη και σκόνη στο «μενού»: Τι μας επιφυλάσσει μέχρι την Τρίτη - Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

 06.02.2026 - 23:06
Βροχές, ομίχλη και σκόνη στο «μενού»: Τι μας επιφυλάσσει μέχρι την Τρίτη - Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με το ενδεχόμενο μεμονωμένων βροχών. Τοπικά πιθανό να παρατηρηθεί αυξημένη χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς και τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος με το ενδεχόμενο μεμονωμένων βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, μέτριοι ως ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ θα εμφανίζονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, μέτριοι, 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος παροδικά όμως θα εμφανίζονται αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία μέχρι τη Δευτέρα θα παραμείνει στα επίπεδα του Σαββάτου τα οποία είναι πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Τρίτη θα σημειώσει πτώση για να κυμανθεί κοντά σε αυτά.

Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέο βίντεο από την Annie Alexui: «Πιάστε σειρά» - Ζήτησαν να μάθουν το πρόσωπο που της δίνει πληροφορίες
VIDEO: Τρέχουν οι έρευνες για Φαίδωνα - Στο κάδρο πέντε πρόσωπα - Στο μηδέν οι έρευνες για Άννυ
Επεισόδια στη Λάρνακα: Επανασυνελήφθη ο 48χρονος υπόδικος - Χειροπέδες και σε 27χρονο
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η 21χρονη Μικαέλα - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Περιπέτεια υγείας για Κύπριο βουλευτή – «Υπενθύμιση ότι η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό» - Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο
Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 44χρονος μοτοσικλετιστής - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Μαμά μου...»: Η σπαρακτική ανάρτηση της κόρης της 60χρονης που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Ελλάδα

 06.02.2026 - 22:49
Κεντρικές Φυλακές: Νεκρός στο κελί του εντοπίστηκε 63χρονος Ελληνοκύπριος

Κεντρικές Φυλακές: Νεκρός στο κελί του εντοπίστηκε 63χρονος Ελληνοκύπριος

Κύπριος κατάδικος, ισοβίτης, ηλικίας 63 ετών, εντοπίστηκε σήμερα νεκρός.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κεντρικές Φυλακές: Νεκρός στο κελί του εντοπίστηκε 63χρονος Ελληνοκύπριος

Κεντρικές Φυλακές: Νεκρός στο κελί του εντοπίστηκε 63χρονος Ελληνοκύπριος

  •  06.02.2026 - 18:18
«State of the Union»: Γεμάτη δράσεις η νέα χρονιά – Τα έργα που ολοκληρώνονται, τα σχέδια που επεκτείνονται και οι προτάσεις που «μπαίνουν στο αυλάκι»

«State of the Union»: Γεμάτη δράσεις η νέα χρονιά – Τα έργα που ολοκληρώνονται, τα σχέδια που επεκτείνονται και οι προτάσεις που «μπαίνουν στο αυλάκι»

  •  06.02.2026 - 09:40
Επεισόδια στη Λάρνακα: Επανασυνελήφθη ο 48χρονος υπόδικος - Χειροπέδες και σε 27χρονο

Επεισόδια στη Λάρνακα: Επανασυνελήφθη ο 48χρονος υπόδικος - Χειροπέδες και σε 27χρονο

  •  06.02.2026 - 18:00
Υπ. Εσωτερικών: Αρχίζει έρευνα στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς - Ζητά στοιχεία μετά την καταγγελία για μονιμοποιήσεις

Υπ. Εσωτερικών: Αρχίζει έρευνα στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς - Ζητά στοιχεία μετά την καταγγελία για μονιμοποιήσεις

  •  06.02.2026 - 16:32
Νέο βίντεο από την Annie Alexui: «Πιάστε σειρά» - Ζήτησαν να μάθουν το πρόσωπο που της δίνει πληροφορίες

Νέο βίντεο από την Annie Alexui: «Πιάστε σειρά» - Ζήτησαν να μάθουν το πρόσωπο που της δίνει πληροφορίες

  •  06.02.2026 - 21:38
ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ για Νοσοκομείο Αθαλάσσας: «Στριμώχνουν 30 ασθενείς σε θαλάμους που ήδη λειτουργούν στα όριά τους»

ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ για Νοσοκομείο Αθαλάσσας: «Στριμώχνουν 30 ασθενείς σε θαλάμους που ήδη λειτουργούν στα όριά τους»

  •  06.02.2026 - 17:12
Ώρες αγωνίας για 5μηνο βρέφος: Σε σοβαρή κατάσταση στο Μακάρειο μετά από τροχαίο - Στο Νοσοκομείο και 3χρονο κοριτσάκι

Ώρες αγωνίας για 5μηνο βρέφος: Σε σοβαρή κατάσταση στο Μακάρειο μετά από τροχαίο - Στο Νοσοκομείο και 3χρονο κοριτσάκι

  •  06.02.2026 - 13:36
Περιπέτεια υγείας για Κύπριο βουλευτή – «Υπενθύμιση ότι η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό» - Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο

Περιπέτεια υγείας για Κύπριο βουλευτή – «Υπενθύμιση ότι η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό» - Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο

  •  06.02.2026 - 16:43

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα