Τι καθιστά το TikTok εθιστικό - «Κίτρινη κάρτα» από την Κομισιόν λόγω του σχεδιασμού του

 06.02.2026 - 15:21
Τι καθιστά το TikTok εθιστικό - «Κίτρινη κάρτα» από την Κομισιόν λόγω του σχεδιασμού του

Τον νόμο της Ε.Ε. περί ψηφιακών υπηρεσιών λόγω του εθιστικού σχεδιασμού του κρίνει η Κομισιόν ότι παραβιάζει το TikTok, βγάζοντας μία ακόμη «κίτρινη κάρτα» στο μέσο που αντιμετωπίζεται με επιφυλακτικότητα από τη Δύση.

Οι λειτουργίες που φαίνεται πως οδηγούν εκατομμύρια χρήστες στον εθισμό, είναι το ανέναο scrolling, η αυτόματη αναπαραγωγή, οι ειδοποιήσεις push και το εξαιρετικά εξατομικευμένο σύστημα προτάσεων.

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, ότι το TikTok δεν αξιολόγησε επαρκώς πώς αυτά τα εθιστικά χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να βλάψουν τη σωματική και ψυχική ευεξία των χρηστών του, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων και των ευάλωτων ενηλίκων.

Μειώνεται ο αυτοέλεγχος

Για παράδειγμα, με τη συνεχή «ανταμοιβή» των χρηστών με νέο περιεχόμενο, ορισμένα χαρακτηριστικά σχεδιασμού του TikTok τροφοδοτούν την επιθυμία για συνεχές scrolling και βάζουν τον «εγκέφαλο» των χρηστών σε «λειτουργία αυτόματου πιλότου». Η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ψυχαναγκαστική συμπεριφορά και να μειώσει τον αυτοέλεγχο των χρηστών.

Επιπλέον, στην αξιολόγησή του, το TikTok αγνόησε σημαντικούς δείκτες καταναγκαστικής χρήσης της εφαρμογής, όπως τον χρόνο που περνούν οι ανήλικοι στο TikTok τη νύχτα, τη συχνότητα με την οποία οι χρήστες ανοίγουν την εφαρμογή και άλλους πιθανούς δείκτες.

Σε πέντε προτεραιότητες βασίζεται το διακυβερνητικό πρόγραμμα του Νίκου Χριστοδουλίδη και για το 2026 προγραμματίζονται 59 συνολικά δράσεις.

