Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΥπ. Οικονομικών για αναβάθμιση από Scope - Δείχνουν εμπιστοσύνη στην οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπ. Οικονομικών για αναβάθμιση από Scope - Δείχνουν εμπιστοσύνη στην οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης

 07.02.2026 - 11:41
Υπ. Οικονομικών για αναβάθμιση από Scope - Δείχνουν εμπιστοσύνη στην οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης

Ο οίκος αξιολόγησης Scope Ratings αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας σε «Α» από «Α-», επικαλούμενος τη σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους, τα διατηρήσιμα δημοσιονομικά πλεονάσματα και τη βελτίωση της ανθεκτικότητας του τραπεζικού τομέα. Η προοπτική αναθεωρήθηκε σε σταθερή από θετική, ενώ οι βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις επιβεβαιώθηκαν στο S-1.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: ΠτΔ για αναβάθμιση από Scope: «Συνεχίζουμε με την ίδια υπευθυνότητα» - Εξαιρετικά ισχυρή δημοσιονομική επίδοση τα τελευταία έτη

Σε δήλωσή του ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός ανέφερε: Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να χαιρετίσω μια ακόμα σημαντική αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, αυτή τη φορά από τον οίκο αξιολόγησης «Scope Ratings».

Η αναβάθμιση της δανειοληπτικής αξιοπιστίας της Κύπρου από Α- σε Α, η αναθεώρηση των προοπτικών της κυπριακής οικονομίας από θετικές σε σταθερές με την παράλληλη όμως επιβεβαίωση των βραχυπρόθεσμων αξιολογήσεων του Οίκου σε τοπικό και ξένο νόμισμα, αποτελεί ακόμα μια ισχυρή απόδειξη της εμπιστοσύνης που δείχνουν στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης οι μεγάλοι Οίκοι Αξιολόγησης, περιλαμβανομένου και αυτών που δεν διατηρούν συμβατική σχέση με τη Δημοκρατία, όπως ο Οίκος «Scope Ratings».

Οι συνέχεις αναβαθμίσεις της αξιοπιστίας της κυπριακής οικονομίας και η κατάταξη της στην επενδυτική βαθμίδα «Α» από όλους τους μεγάλους Οίκους, αντικατοπτρίζει όχι μόνο το αξιόχρεο της κυπριακής Δημοκρατίας στις διεθνείς αγορές, αλλά και τη δυναμικη της κυπριακής οικονομίας. Μια δυναμική που επιβεβαιώθηκε εμφαντικά στην πράξη κατά την τελευταία πλήρως επιτυχημένη έκδοση του νέου 10ετους ομολόγου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η κυβέρνηση θα συνεχίσει με την ίδια συνέπεια να εφαρμόζει την οικονομική της πολιτική που οδηγεί στη συνεχή σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη, με γνώμονα τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, εστιάζοντας στη συνεχή μείωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ που επιτρέπει την ανάπτυξη σημαντικών πρωτοβουλιών για ουσιαστική στήριξη των πολιτών και ειδικά των μη προνομιούχων κοινωνικών τάξεων μέσα από ευαίσθητες οικονομικές πολιτικές.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συγκλόνισε ξανά η Annie Alexui: Οι αποκαλύψεις για Φαίδωνα, οι διασυνδέσεις με Φυλακές, το βίντεο με τον βιασμό της και η σχέση με τον Αλέξη Μαυρομιχάλη
Επεισοδιακή καταδίωξη: Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί στην προσπάθεια ανακοπής οχήματος – Χειροπέδες σε 22χρονο για ναρκωτικά
Τρόμος στη Λεμεσό: Μπούκαραν σε οικία, κυνήγησαν τους ένοικους στον δρόμο και τους «έσπασαν» στο ξύλο - Στο νοσοκομείο 39χρονος
Νέος προορισμός για τους λάτρεις του καφέ - Κάντε μία βόλτα στη Λάρνακα - Έχει και επιλογές για vegan σνακς - Δείτε φωτογραφίες
Εορτολόγιο 7 Φεβρουαρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα - Το «παρεξηγημένο» όνομα
Από πού θα δείτε τα ματς Νέα Σαλαμίνα-Ομόνοια 29Μ και Μαν. Γιουνάιτεντ-Τότεναμ - Όλες οι μεταδόσεις (07/02)

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

J2US: Αυτά είναι τα πρώτα 4 ζευγάρια που θα τραγουδήσουν στο τηλεοπτικό show - Η μεγάλη έκπληξη

 07.02.2026 - 11:19
Επόμενο άρθρο

Οδηγοί προσοχή: Στην περιοχή Τροόδους επικρατεί πυκνή ομίχλη

 07.02.2026 - 11:46
ΠτΔ για αναβάθμιση από Scope: «Συνεχίζουμε με την ίδια υπευθυνότητα» - Εξαιρετικά ισχυρή δημοσιονομική επίδοση τα τελευταία έτη

ΠτΔ για αναβάθμιση από Scope: «Συνεχίζουμε με την ίδια υπευθυνότητα» - Εξαιρετικά ισχυρή δημοσιονομική επίδοση τα τελευταία έτη

Σε αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου προχώρησε ο γερμανικός οίκος αξιολόγησης Scope Ratings, ανεβάζοντας τη βαθμολογία σε A από A-, ενώ παράλληλα αναθεώρησε το outlook σε σταθερό (από θετικό).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ για αναβάθμιση από Scope: «Συνεχίζουμε με την ίδια υπευθυνότητα» - Εξαιρετικά ισχυρή δημοσιονομική επίδοση τα τελευταία έτη

ΠτΔ για αναβάθμιση από Scope: «Συνεχίζουμε με την ίδια υπευθυνότητα» - Εξαιρετικά ισχυρή δημοσιονομική επίδοση τα τελευταία έτη

  •  07.02.2026 - 10:00
Έγκλημα εκτός ελέγχου; Εξαγγελίες Χριστοδουλίδη – Βαριά πυρά Λοϊζίδη για την Αστυνομία - «Ο ΠτΔ δεν ενημερώνεται σωστά»

Έγκλημα εκτός ελέγχου; Εξαγγελίες Χριστοδουλίδη – Βαριά πυρά Λοϊζίδη για την Αστυνομία - «Ο ΠτΔ δεν ενημερώνεται σωστά»

  •  07.02.2026 - 07:54
Συγκλόνισε ξανά η Annie Alexui: Οι αποκαλύψεις για Φαίδωνα, οι διασυνδέσεις με Φυλακές, το βίντεο με τον βιασμό της και η σχέση με τον Αλέξη Μαυρομιχάλη

Συγκλόνισε ξανά η Annie Alexui: Οι αποκαλύψεις για Φαίδωνα, οι διασυνδέσεις με Φυλακές, το βίντεο με τον βιασμό της και η σχέση με τον Αλέξη Μαυρομιχάλη

  •  07.02.2026 - 07:55
Σοβαρό τροχαίο στην Πάφο: Η κατάσταση υγείας του βρέφους - Φέρεται να μην ήταν τοποθετημένο σε παιδικό κάθισμα

Σοβαρό τροχαίο στην Πάφο: Η κατάσταση υγείας του βρέφους - Φέρεται να μην ήταν τοποθετημένο σε παιδικό κάθισμα

  •  07.02.2026 - 11:06
Annie Alexui: Με νέα βιντεάκια μιλά για άτομο που την προσέγγισε και φανερώνει το «εγκληματικό» πρόσωπο που βρίσκεται πίσω του - «Κρύβεται στο Ντουμπάι»

Annie Alexui: Με νέα βιντεάκια μιλά για άτομο που την προσέγγισε και φανερώνει το «εγκληματικό» πρόσωπο που βρίσκεται πίσω του - «Κρύβεται στο Ντουμπάι»

  •  07.02.2026 - 12:15
Αστυνομικός δέχθηκε επίθεση μέσα στο Νοσοκομείο Λάρνακας – Τι συνέβη

Αστυνομικός δέχθηκε επίθεση μέσα στο Νοσοκομείο Λάρνακας – Τι συνέβη

  •  07.02.2026 - 10:30
Εσείς το ξέρατε; Η Κύπρος έχει δύο αθλητές στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες – Δείτε φωτογραφίες

Εσείς το ξέρατε; Η Κύπρος έχει δύο αθλητές στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες – Δείτε φωτογραφίες

  •  07.02.2026 - 10:43
Ζώδια και... συναισθήματα: Αυτό το Σαββατοκύριακο κάτι ξεκαθαρίζει

Ζώδια και... συναισθήματα: Αυτό το Σαββατοκύριακο κάτι ξεκαθαρίζει

  •  07.02.2026 - 11:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα