Υπ. Οικονομικών για αναβάθμιση από Scope - Δείχνουν εμπιστοσύνη στην οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης

Σε δήλωσή του ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός ανέφερε: Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να χαιρετίσω μια ακόμα σημαντική αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, αυτή τη φορά από τον οίκο αξιολόγησης «Scope Ratings».

Η αναβάθμιση της δανειοληπτικής αξιοπιστίας της Κύπρου από Α- σε Α, η αναθεώρηση των προοπτικών της κυπριακής οικονομίας από θετικές σε σταθερές με την παράλληλη όμως επιβεβαίωση των βραχυπρόθεσμων αξιολογήσεων του Οίκου σε τοπικό και ξένο νόμισμα, αποτελεί ακόμα μια ισχυρή απόδειξη της εμπιστοσύνης που δείχνουν στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης οι μεγάλοι Οίκοι Αξιολόγησης, περιλαμβανομένου και αυτών που δεν διατηρούν συμβατική σχέση με τη Δημοκρατία, όπως ο Οίκος «Scope Ratings».

Οι συνέχεις αναβαθμίσεις της αξιοπιστίας της κυπριακής οικονομίας και η κατάταξη της στην επενδυτική βαθμίδα «Α» από όλους τους μεγάλους Οίκους, αντικατοπτρίζει όχι μόνο το αξιόχρεο της κυπριακής Δημοκρατίας στις διεθνείς αγορές, αλλά και τη δυναμικη της κυπριακής οικονομίας. Μια δυναμική που επιβεβαιώθηκε εμφαντικά στην πράξη κατά την τελευταία πλήρως επιτυχημένη έκδοση του νέου 10ετους ομολόγου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η κυβέρνηση θα συνεχίσει με την ίδια συνέπεια να εφαρμόζει την οικονομική της πολιτική που οδηγεί στη συνεχή σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη, με γνώμονα τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, εστιάζοντας στη συνεχή μείωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ που επιτρέπει την ανάπτυξη σημαντικών πρωτοβουλιών για ουσιαστική στήριξη των πολιτών και ειδικά των μη προνομιούχων κοινωνικών τάξεων μέσα από ευαίσθητες οικονομικές πολιτικές.