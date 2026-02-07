Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τρόμος στη Λεμεσό: Μπούκαραν σε οικία, κυνήγησαν τους ένοικους στον δρόμο και τους «έσπασαν» στο ξύλο - Στο νοσοκομείο 39χρονος

 07.02.2026 - 08:52
Στη σύλληψη 29χρονου, προχώρησε χθες 6/2 η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση επίθεσης με πρόκληση βαριάς και πραγματικής σωματικής βλάβης και κλοπής από κατοικία.

Από την επίθεση τραυματίστηκε 39χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Λεμεσού.

Η επίθεση διαπράχθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, 5 Φεβρουαρίου 2026, στη Λεμεσό. Γύρω στις 7μ.μ. λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία, για τραυματισμένο πρόσωπο, σε δρόμο της Λεμεσού.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στην περιοχή όπου εντόπισαν δύο πρόσωπα, ηλικίας 23 και 41 ετών.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν στους αστυνομικούς, λίγη ώρα νωρίτερα τους είχε επισκεφθεί στην οικία όπου διαμένουν, ο ιδιοκτήτης της οικίας, ο οποίος φέρεται να τους απείλησε με σκοπό να εγκαταλείψουν το σπίτι. Λίγα λεπτά αργότερα, ο ιδιοκτήτης φέρεται να επέστρεψε στην οικία, συνοδευόμενος από άλλα άτομα τα οποία είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους.

Στη θέα των πιο πάνω, ο 23χρονος, ο 41χρονος, καθώς και 39χρονος συγκάτοικός τους τράπηκαν σε φυγή. Οι άγνωστοι φέρονται να τους ακολούθησαν, με αποτέλεσμα να ανακόψουν, να επιτεθούν και να κτυπήσουν τον 41χρονο και τον 39χρονο.

Ως αποτέλεσμα ο 39χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Λεμεσού, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία. Όπως διαπιστώθηκε φέρει θλαστικό τραύμα στο κεφάλι, κάταγμα οστού κρανίου, κάκωση και κάταγμα πλευρών.

Σύμφωνα πάντα με τους παραπονούμενους, αφού επέστρεψαν στο σπίτι τους, διαπίστωσαν ότι από εκεί είχε κλαπεί χρηματικό ποσό ύψους €3,000.

Από τις αστυνομικές εξετάσεις εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον του 29χρονου, ο οποίος συνελήφθη χθες δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά την υπόθεση.

