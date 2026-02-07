Themasports lifenewscy
Καταδίωξη στη Λάρνακα: 23χρονος συγκρούστηκε επανειλημμένα με περιπολικά - Η κατάσταση υγείας των δύο αστυνομικών που τραυματίστηκαν
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Καταδίωξη στη Λάρνακα: 23χρονος συγκρούστηκε επανειλημμένα με περιπολικά - Η κατάσταση υγείας των δύο αστυνομικών που τραυματίστηκαν

 07.02.2026 - 09:40
Στο πλαίσιο των ενεργειών που γίνονται από την ΥΚΑΝ για εντοπισμό και σύλληψη μελών εγκληματικών ομάδων που ασχολούνται συστηματικά με τη διακίνηση ναρκωτικών, συνελήφθη χθες και τέθηκε υπό κράτηση, ένα πρόσωπο ηλικίας 22 ετών.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Επεισοδιακή καταδίωξη: Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί στην προσπάθεια ανακοπής οχήματος – Χειροπέδες σε 22χρονο για ναρκωτικά

Συγκεκριμένα, γύρω στις 7μ.μ. χθες, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, μέλη της ΥΚΑΝ εντόπισαν και έκαναν σήμα σε αυτοκίνητο που οδηγούσε 23χρονος, σε περιοχή της Λάρνακας, για να σταματήσει για έλεγχο.

Στην ίδια περιοχή, κοντά στο εν λόγω όχημα, βρισκόταν πεζός ο 22χρονος, ο οποίος στη θέα της Αστυνομίας, τράπηκε σε φυγή. Ο 23χρονος επίσης, διέφυγε από την περιοχή με το αυτοκίνητο του αφού πρώτα συγκρούστηκε με το υπηρεσιακό όχημα.

Στη συνέχεια, εντοπίστηκε το όχημα που οδηγούσε ο 23χρονος. Στην προσπάθεια των μελών της Αστυνομίας να το ανακόψουν για έλεγχο, ο 23χρονος κατάφερε να διαφύγει εκ νέου, αφού συγκρούστηκε επανειλημμένα με υπηρεσιακά οχήματα.

Σε έρευνα που έγινε στην περιοχή, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μια νάιλον συσκευασία που περιείχε ένα κιλό περίπου κάνναβη.

Λίγο αργότερα, εντοπίστηκε σε δρόμο της Λάρνακας και συνελήφθη ο 22χρονος, αφού στην κατοχή του εντοπίστηκε μία ζυγαριά ακρίβειας με ίχνη κάνναβης. Ακολούθησε έρευνα στο όχημα του όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περίπου 10 γραμμάρια κάνναβης.

Από τις οδικές συγκρούσεις που προηγήθηκαν, τραυματίστηκαν δύο μέλη της ΥΚΑΝ (άντρας αστυνομικός υπέστη διπλό κάταγμα στο χέρι και γυναίκα αστυνομικός υπέστη κάκωση αυχένα και μώλωπες στο χέρι), ενώ προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημίες σε δύο υπηρεσιακά οχήματα.

Η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λάρνακας) διερευνά την υπόθεση.

Η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λάρνακας) διερευνά την υπόθεση.

 

 

