Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ έδωσαν τελεσίγραφο σε Ουκρανία και Ρωσία να τερματίσουν τον πόλεμο μέχρι τον Ιούνιο

Εάν η προθεσμία του Ιουνίου δεν τηρηθεί, η κυβέρνηση Τραμπ πιθανότατα θα ασκήσει πίεση και στις δύο πλευρές, πρόσθεσε ο ουκρανός πρόεδρος χωρίς να είναι σαφές τι είδους πίεση μπορεί να είναι αυτή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα στο πρόσφατο παρελθόν ότι εάν δεν υπάρξει σύντομα συμφωνία, οι ΗΠΑ θα αποχωρήσουν από τις διαπραγματεύσεις αλλά και από τη στήριξη στο Κίεβο αυξάνοντας έτσι την πίεση στον Ζελένσκι να συμβιβαστεί με τις ρωσικές απαιτήσεις που η Ουάσιγκτον έχει ούτως ή άλλως χαρακτηρίσει ρεαλιστικές.

«Οι Αμερικανοί προτείνουν στα μέρη να τερματίσουν τον πόλεμο μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού και πιθανότατα θα ασκήσουν πίεση στα μέρη ακριβώς σύμφωνα με αυτό το χρονοδιάγραμμα», δήλωσε ο Ζελένσκι, μιλώντας σε δημοσιογράφους την Παρασκευή, με τα σχόλια ωστόσο να δημοσιεύονται το Σάββατο.

«Και λένε ότι θέλουν να κάνουν τα πάντα μέχρι τον Ιούνιο. Και θα κάνουν τα πάντα για να τερματίσουν τον πόλεμο. Και θέλουν ένα σαφές χρονοδιάγραμμα όλων των επόμενων βημάτων», είπε.

Τρίτος γύρος συνομιλιών στις ΗΠΑ

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ πρότειναν τη διεξαγωγή του επόμενου γύρου τριμερών συνομιλιών την επόμενη εβδομάδα στη χώρα τους για πρώτη φορά, πιθανώς στο Μαϊάμι. «Επιβεβαιώσαμε τη συμμετοχή μας», ανέφερε.

Η προθεσμία έρχεται μετά τις τριμερείς συνομιλίες που διεξήχθησαν με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι, οι οποίες δεν οδήγησαν σε καμία πρόοδο πέρα από μια συμφωνία ανταλλαγής αιχμαλώτων, καθώς τα αντιμαχόμενα μέρη συνεχίζουν να διαφωνούν για το εδαφικό.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, στο Αμπού Ντάμπι συζητηθήκε το ζήτημα μιας ελεύθερης οικονομικής ζώνης στο Ντονμπάς (που αποτελεί το βασικό «αγκάθι» ως προς το εδαφικό), ενώ, όπως ανέφερε, παραμένει το αδιέξοδο σχετικά με το τι θα γίνει με το πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια.

Το Reuters αποκάλυψε χθες ότι οι αμερικανοί διαπραγματευτές ζήτησαν από τα δύο μέρη να καταλήξουν σε συμφωνία τον Μάρτιο και τον Μάιο αυτή να εγκριθεί από δημοψήφισμα στην Ουκρανία όπου θα συνοδευτεί από εθνικές εκλογές.

Πηγές του Κιέβου δήλωσαν στο διεθνές πρακτορείο ότι το χρονοδιάγραμμα αυτό είναι πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί καθώς εκτιμούν ότι θα χρειαστούν περίπου έξι μήνες για να οργανωθούν εκλογές υπό τις παρούσες συνθήκες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα η Ουκρανία θέλει να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός καθ’ όλη την προεκλογική εκστρατεία, για να προστατευθεί η ακεραιότητα του δημοψηφίσματος και ανησυχεί επειδή, όπως λέει, το Κρεμλίνο δεν τηρεί το λόγο του στις συμφωνημένες εκεχειρίες. «Η θέση του Κιέβου είναι ότι δεν μπορεί να συμφωνηθεί τίποτα μέχρι να εφαρμοστούν οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία από τις ΗΠΑ και τους άλλους εταίρους», δήλωσε η πηγή στο Reuters.

Η βιασύνη των ΗΠΑ και οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου

Με τα βασικά σημεία τριβής – το εδαφικό και οι εγγυήσεις ασφαλείας – να παραμένουν ως έχουν, οι ΗΠΑ προσπαθούν να αυξήσουν την πίεση για λήξη του πολέμου με βάση το σχέδιο που έχουν παρουσιάσει το οποίο ευνοεί τη Μόσχα στις διεκδικήσεις της.

Η βιασύνη των ΗΠΑ έχει να κάνει και με το γεγονός ότι η προσοχή του προέδρου πρέπει να στραφεί στο εσωτερικό και τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, καθώς τα προγνωστικά δεν τον ευνοούν.

Χθες ο Τραμπ δήλωσε ικανοποίηση από την πορεία των συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι και εκτίμησε ότι «κάτι θα μπορούσε να γίνει».

Οι κινήσεις διπλωματίας δεν έχουν οδηγήσει σε αποκλιμάκωση στο πεδίο. Ρωσικές επιθέσεις το πρωί του Σαββάτου έπληξαν το ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας αφήνοντας πολλές περιοχές χωρίς ρεύμα και θέρμανση εν μέσω πολικών θερμοκρασιών.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα έχει σήμερα συνομιλίες με «ευρωπαίους εταίρους» για να τους ενημερώσει για την πορεία των συνομιλιών.

Πηγή: in.gr