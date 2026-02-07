Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΖελένσκι: Οι ΗΠΑ έδωσαν τελεσίγραφο σε Ουκρανία και Ρωσία να τερματίσουν τον πόλεμο μέχρι τον Ιούνιο
ΔΙΕΘΝΗ

Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ έδωσαν τελεσίγραφο σε Ουκρανία και Ρωσία να τερματίσουν τον πόλεμο μέχρι τον Ιούνιο

 07.02.2026 - 12:30
Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ έδωσαν τελεσίγραφο σε Ουκρανία και Ρωσία να τερματίσουν τον πόλεμο μέχρι τον Ιούνιο

Οι ΗΠΑ έχουν δώσει στην Ουκρανία και τη Ρωσία προθεσμία έως τον Ιούνιο για να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου, δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στους δημοσιογράφους.

Εάν η προθεσμία του Ιουνίου δεν τηρηθεί, η κυβέρνηση Τραμπ πιθανότατα θα ασκήσει πίεση και στις δύο πλευρές, πρόσθεσε ο ουκρανός πρόεδρος χωρίς να είναι σαφές τι είδους πίεση μπορεί να είναι αυτή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα στο πρόσφατο παρελθόν ότι εάν δεν υπάρξει σύντομα συμφωνία, οι ΗΠΑ θα αποχωρήσουν από τις διαπραγματεύσεις αλλά και από τη στήριξη στο Κίεβο αυξάνοντας έτσι την πίεση στον Ζελένσκι να συμβιβαστεί με τις ρωσικές απαιτήσεις που η Ουάσιγκτον έχει ούτως ή άλλως χαρακτηρίσει ρεαλιστικές.

«Οι Αμερικανοί προτείνουν στα μέρη να τερματίσουν τον πόλεμο μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού και πιθανότατα θα ασκήσουν πίεση στα μέρη ακριβώς σύμφωνα με αυτό το χρονοδιάγραμμα», δήλωσε ο Ζελένσκι, μιλώντας σε δημοσιογράφους την Παρασκευή, με τα σχόλια ωστόσο να δημοσιεύονται το Σάββατο.

«Και λένε ότι θέλουν να κάνουν τα πάντα μέχρι τον Ιούνιο. Και θα κάνουν τα πάντα για να τερματίσουν τον πόλεμο. Και θέλουν ένα σαφές χρονοδιάγραμμα όλων των επόμενων βημάτων», είπε.

Τρίτος γύρος συνομιλιών στις ΗΠΑ

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ πρότειναν τη διεξαγωγή του επόμενου γύρου τριμερών συνομιλιών την επόμενη εβδομάδα στη χώρα τους για πρώτη φορά, πιθανώς στο Μαϊάμι. «Επιβεβαιώσαμε τη συμμετοχή μας», ανέφερε.

Η προθεσμία έρχεται μετά τις τριμερείς συνομιλίες που διεξήχθησαν με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι, οι οποίες δεν οδήγησαν σε καμία πρόοδο πέρα από μια συμφωνία ανταλλαγής αιχμαλώτων, καθώς τα αντιμαχόμενα μέρη συνεχίζουν να διαφωνούν για το εδαφικό.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, στο Αμπού Ντάμπι συζητηθήκε το ζήτημα μιας ελεύθερης οικονομικής ζώνης στο Ντονμπάς (που αποτελεί το βασικό «αγκάθι» ως προς το εδαφικό), ενώ, όπως ανέφερε, παραμένει το αδιέξοδο σχετικά με το τι θα γίνει με το πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια.

Το Reuters αποκάλυψε χθες ότι οι αμερικανοί διαπραγματευτές ζήτησαν από τα δύο μέρη να καταλήξουν σε συμφωνία τον Μάρτιο και τον Μάιο αυτή να εγκριθεί από δημοψήφισμα στην Ουκρανία όπου θα συνοδευτεί από εθνικές εκλογές.

Πηγές του Κιέβου δήλωσαν στο διεθνές πρακτορείο ότι το χρονοδιάγραμμα αυτό είναι πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί καθώς εκτιμούν ότι θα χρειαστούν περίπου έξι μήνες για να οργανωθούν εκλογές υπό τις παρούσες συνθήκες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα η Ουκρανία θέλει να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός καθ’ όλη την προεκλογική εκστρατεία, για να προστατευθεί η ακεραιότητα του δημοψηφίσματος και ανησυχεί επειδή, όπως λέει, το Κρεμλίνο δεν τηρεί το λόγο του στις συμφωνημένες εκεχειρίες. «Η θέση του Κιέβου είναι ότι δεν μπορεί να συμφωνηθεί τίποτα μέχρι να εφαρμοστούν οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία από τις ΗΠΑ και τους άλλους εταίρους», δήλωσε η πηγή στο Reuters.

Η βιασύνη των ΗΠΑ και οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου

Με τα βασικά σημεία τριβής – το εδαφικό και οι εγγυήσεις ασφαλείας – να παραμένουν ως έχουν, οι ΗΠΑ προσπαθούν να αυξήσουν την πίεση για λήξη του πολέμου με βάση το σχέδιο που έχουν παρουσιάσει το οποίο ευνοεί τη Μόσχα στις διεκδικήσεις της.

Η βιασύνη των ΗΠΑ έχει να κάνει και με το γεγονός ότι η προσοχή του προέδρου πρέπει να στραφεί στο εσωτερικό και τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, καθώς τα προγνωστικά δεν τον ευνοούν.

Χθες ο Τραμπ δήλωσε ικανοποίηση από την πορεία των συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι και εκτίμησε ότι «κάτι θα μπορούσε να γίνει».

Οι κινήσεις διπλωματίας δεν έχουν οδηγήσει σε αποκλιμάκωση στο πεδίο. Ρωσικές επιθέσεις το πρωί του Σαββάτου έπληξαν το ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας αφήνοντας πολλές περιοχές χωρίς ρεύμα και θέρμανση εν μέσω πολικών θερμοκρασιών.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα έχει σήμερα συνομιλίες με «ευρωπαίους εταίρους» για να τους ενημερώσει για την πορεία των συνομιλιών.

Πηγή: in.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οργανωμένο έγκλημα στη Λάρνακα - Σοκαριστικές αποκαλύψεις: Βίντεο καταγράφει στιγμές βασανιστηρίων και απειλών
Καταδίωξη στη Λάρνακα: 23χρονος συγκρούστηκε επανειλημμένα με περιπολικά - Η κατάσταση υγείας των δύο αστυνομικών που τραυματίστηκαν
Τρόμος στη Λεμεσό: Μπούκαραν σε οικία, κυνήγησαν τους ένοικους στον δρόμο και τους «έσπασαν» στο ξύλο - Στο νοσοκομείο 39χρονος
Νέος προορισμός για τους λάτρεις του καφέ - Κάντε μία βόλτα στη Λάρνακα - Έχει και επιλογές για vegan σνακς - Δείτε φωτογραφίες
J2US: Αυτά είναι τα πρώτα 4 ζευγάρια που θα τραγουδήσουν στο τηλεοπτικό show - Η μεγάλη έκπληξη
Σε αυτό το cocktail bar θα... φας καλά - Νέες γεύσεις για την παρέα σε ένα μοναδικό χώρο στη Λεμεσό - Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Annie Alexui: Με νέα βιντεάκια μιλά για άτομο που την προσέγγισε και φανερώνει το «εγκληματικό» πρόσωπο που βρίσκεται πίσω του - «Κρύβεται στο Ντουμπάι»

 07.02.2026 - 12:15
Επόμενο άρθρο

Δήμος Πάφου: Σάλος με τον δημοτικό γραμματέα - Αναμένεται διορισμός αναπληρωτή - Τέσσερα πρόσωπα στο τραπέζι

 07.02.2026 - 12:45
ΠτΔ για αναβάθμιση από Scope: «Συνεχίζουμε με την ίδια υπευθυνότητα» - Εξαιρετικά ισχυρή δημοσιονομική επίδοση τα τελευταία έτη

ΠτΔ για αναβάθμιση από Scope: «Συνεχίζουμε με την ίδια υπευθυνότητα» - Εξαιρετικά ισχυρή δημοσιονομική επίδοση τα τελευταία έτη

Σε αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου προχώρησε ο γερμανικός οίκος αξιολόγησης Scope Ratings, ανεβάζοντας τη βαθμολογία σε A από A-, ενώ παράλληλα αναθεώρησε το outlook σε σταθερό (από θετικό).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ για αναβάθμιση από Scope: «Συνεχίζουμε με την ίδια υπευθυνότητα» - Εξαιρετικά ισχυρή δημοσιονομική επίδοση τα τελευταία έτη

ΠτΔ για αναβάθμιση από Scope: «Συνεχίζουμε με την ίδια υπευθυνότητα» - Εξαιρετικά ισχυρή δημοσιονομική επίδοση τα τελευταία έτη

  •  07.02.2026 - 10:00
Οργανωμένο έγκλημα στη Λάρνακα - Σοκαριστικές αποκαλύψεις: Βίντεο καταγράφει στιγμές βασανιστηρίων και απειλών

Οργανωμένο έγκλημα στη Λάρνακα - Σοκαριστικές αποκαλύψεις: Βίντεο καταγράφει στιγμές βασανιστηρίων και απειλών

  •  07.02.2026 - 13:03
Ανησυχεί η Βρετανία για στρατιωτική επέμβαση ΗΠΑ στο Ιράν και έστειλε έξι μαχητικά F-35 στις Βάσεις στην Κύπρο

Ανησυχεί η Βρετανία για στρατιωτική επέμβαση ΗΠΑ στο Ιράν και έστειλε έξι μαχητικά F-35 στις Βάσεις στην Κύπρο

  •  07.02.2026 - 14:15
Σοβαρό τροχαίο στην Πάφο: Η κατάσταση υγείας του βρέφους - Φέρεται να μην ήταν τοποθετημένο σε παιδικό κάθισμα

Σοβαρό τροχαίο στην Πάφο: Η κατάσταση υγείας του βρέφους - Φέρεται να μην ήταν τοποθετημένο σε παιδικό κάθισμα

  •  07.02.2026 - 11:06
Σοβαρό περιστατικό σε γήπεδο στη Λεμεσό – Πατέρας επιτέθηκε σε προπονητή – Πήγε για εξετάσεις στο Νοσοκομείο

Σοβαρό περιστατικό σε γήπεδο στη Λεμεσό – Πατέρας επιτέθηκε σε προπονητή – Πήγε για εξετάσεις στο Νοσοκομείο

  •  07.02.2026 - 13:46
Αστυνομικός δέχθηκε επίθεση μέσα στο Νοσοκομείο Λάρνακας – Τι συνέβη

Αστυνομικός δέχθηκε επίθεση μέσα στο Νοσοκομείο Λάρνακας – Τι συνέβη

  •  07.02.2026 - 10:30
Σε αυτό το cocktail bar θα... φας καλά - Νέες γεύσεις για την παρέα σε ένα μοναδικό χώρο στη Λεμεσό - Δείτε φωτογραφίες

Σε αυτό το cocktail bar θα... φας καλά - Νέες γεύσεις για την παρέα σε ένα μοναδικό χώρο στη Λεμεσό - Δείτε φωτογραφίες

  •  07.02.2026 - 12:51
Ζώδια και... συναισθήματα: Αυτό το Σαββατοκύριακο κάτι ξεκαθαρίζει

Ζώδια και... συναισθήματα: Αυτό το Σαββατοκύριακο κάτι ξεκαθαρίζει

  •  07.02.2026 - 11:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα