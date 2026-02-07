Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πράσινο φως» Υπουργικού για την Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη Μεταναστών 2026-2029 - Τι περιλαμβάνει

 07.02.2026 - 14:51
Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στις 4 Φεβρουαρίου 2026, κατόπιν πρότασης του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, την Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη Μεταναστών 2026-2029, την πρώτη ολοκληρωμένη κυβερνητική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας στον τομέα της ένταξης των νομίμως διαμενόντων μεταναστών.

Η Στρατηγική θεσπίζει ένα συνεκτικό, στοχευμένο και μετρήσιμο πλαίσιο παρεμβάσεων, αντιμετωπίζοντας διαχρονικά κενά συντονισμού και αποσκοπώντας στην προστασία της κοινωνικής συνοχής και την οικονομική ευημερία, προς όφελος τόσο της κυπριακής κοινωνίας όσο και των μεταναστών. Στη Στρατηγική, η ένταξη αντιμετωπίζεται ως δυναμική, αμφίδρομη διαδικασία αμοιβαίου σεβασμού και ευθύνης. Βασικές προϋποθέσεις αποτελεσματικής και βιώσιμης ένταξης αποτελούν η γνώση της ελληνικής γλώσσας, η νόμιμη εργασία και η ουσιαστική κατανόηση του θεσμικού πλαισίου της χώρας.

Η Στρατηγική αναπτύσσεται γύρω από τέσσερις βασικές στρατηγικές επιδιώξεις:

την κοινωνικοοικονομική ένταξη με έμφαση στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, την απασχόληση, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, καθώς και την πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες και την ενεργό συμμετοχή στις κοινότητες υποδοχής,
την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού και την καταπολέμηση στερεοτύπων,
την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης,
και τη νομοθετική και πολιτική ευθυγράμμιση, ώστε η υλοποίηση των δράσεων να μην προσκρούει σε νομοθετικούς κανόνες ή υφιστάμενες πολιτικές.

Παράλληλα, δίνεται έμφαση σε τομείς που αγγίζουν την καθημερινότητα, όπως η στέγαση και η κινητικότητα, η υγεία, η συμμετοχή σε πολιτιστικά δρώμενα και στον αθλητισμό, με παρεμβάσεις τόσο έγκαιρης όσο και μακροπρόθεσμης ένταξης. Επιπλέον, η ομαλή ένταξη των νομίμως διαμενόντων μεταναστών συνεπάγεται και αντιμετώπιση του φαινομένου της υπερσυγκέντρωσης (γκέτο) αλλοδαπών σε συγκεκριμένες περιοχές στις πόλεις και τις κοινότητες.

Η υλοποίηση της Στρατηγικής θα παρακολουθείται μέσω Βασικών Δεικτών Απόδοσης (KPI’s) και τυποποιημένων εργαλείων αναφοράς, με στόχο τη συλλογή έγκυρων και ποιοτικών δεδομένων, τα οποία θα χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της απόδοσης των δράσεων, καθώς επίσης και για τη χάραξη πολιτικής. Στο πλαίσιο αξιολόγησης των δράσεων, προβλέπεται στη Στρατηγική και η σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής, υπό την προεδρία του Γενικού Διευθυντή του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, με τη συμμετοχή αρμόδιων υπηρεσιών, ανεξάρτητων εποπτικών φορέων, ακαδημαϊκών, διεθνών οργανισμών και φορέων της κοινωνίας των πολιτών. Η Επιτροπή είναι επιφορτισμένη με την αξιολόγηση υλοποίησης των δράσεων της Στρατηγικής και την υποβολή εισηγήσεων για αναπροσαρμογές, όπου κρίνονται σκόπιμες.

Η σωστά οργανωμένη ένταξη αποτελεί επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας, και μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις και συνεχή αξιολόγηση, δημιουργεί τις προϋποθέσεις, ώστε όσοι ζουν και εργάζονται νόμιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία να συμβάλλουν παραγωγικά. Με τον τρόπο αυτό, η υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη Μεταναστών 2026-2029 αναμένεται να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή, την οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, διαμορφώνοντας μια λειτουργική, ασφαλή και συνεκτική κοινωνία, με σεβασμό στις αξίες και τους θεσμούς του κράτους, πάντοτε με γνώμονα το συλλογικό συμφέρον.

