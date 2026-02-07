Themasports lifenewscy
Μην τα χρησιμοποιήσετε: Νέες ανακλήσεις σε βρεφικά προϊόντα στην κυπριακή αγορά - Δείτε φωτογραφίες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μην τα χρησιμοποιήσετε: Νέες ανακλήσεις σε βρεφικά προϊόντα στην κυπριακή αγορά - Δείτε φωτογραφίες

 07.02.2026 - 15:44
Μην τα χρησιμοποιήσετε: Νέες ανακλήσεις σε βρεφικά προϊόντα στην κυπριακή αγορά - Δείτε φωτογραφίες

Νέες παρτίδες βρεφικών προϊόντων προστίθεται στον κατάλογο τροφίμων, που ανακαλούνται από την κυπριακή αγορά, λόγω πιθανής παρουσίας cereulide, τοξίνης του μικροοργανισμού Bacillus cereus, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.

Συγκεκριμένα, στη λίστα των προϊόντων που έχουν ήδη ανακληθεί προστίθενται οι παρτίδες Aptamil 1 (400g) Παρτίδα: 101480258 με ημερομηνία διατηρησιμότητας 20/11/2026 και Almiron Pronutra 2 (400g) Παρτίδα: 101464043 με ημερομηνία διατηρησιμότητας 12/08/2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Υγειονομικών Υπηρεσιών, οι εν λόγω παρτίδες έχουν διανεμηθεί στην κυπριακή αγορά και αποσύρονται προληπτικά, έπειτα από σχετική ενημέρωση που λήφθηκε από το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF) και κατόπιν περαιτέρω διερεύνησης του περιστατικού.

Ο πλήρης κατάλογος των προϊόντων και παρτίδων, που έχουν μέχρι σήμερα εντοπιστεί στην κυπριακή αγορά και υπόκεινται σε απόσυρση και ανάκληση αφορά στα βρεφικά προϊόντα S-26 GOLD 1 (400g) – Παρτίδα: 51550346AE – 30/06/2027, S-26 GOLD 1 (400g) – Παρτίδα: 53280346AB – 30/11/2027, NAN EXPERTpro SENSITIVE PLUS (400g) – Παρτίδα: 51250742C1 – 30/11/2026, NAN EXPERTpro Lactose Free (400g) – Παρτίδα: 51520346AD – 30/06/2027, Nestlé NAN optipro 1 (800g) – Παρτίδα: 51210346AB – END 11/2026, Aptamil 1 (400g) – Παρτίδα: 101480258 – 20/11/2026 και Almiron Pronutra 2 (400g) – Παρτίδα: 101464043 – 12/08/2026.

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες καλούν το καταναλωτικό κοινό, που έχει στην κατοχή του τις αναφερόμενες παρτίδες προϊόντων να μην τις χρησιμοποιήσει για τη διατροφή των βρεφών και να τις επιστρέψει στα σημεία πώλησης από όπου τις αγόρασε.

Εξάλλου, σημειώνουν ότι συνεχίζουν τη διερεύνηση του θέματος και σε περίπτωση που διαπιστωθεί διανομή επιπρόσθετων προϊόντων, κυρίως μέσω παράλληλου εμπορίου, θα εκδοθεί συμπληρωματική ανακοίνωση.

Επιπλέον, δεδομένου ότι τέτοιου είδους ενδέχεται να έχουν αγοραστεί μέσω διαδικτύου από ηλεκτρονικά καταστήματα ή ιστοσελίδες στο εξωτερικό, οι καταναλωτές παρακαλούνται να ελέγξουν τις παρτίδες των προϊόντων που έχουν παραλάβει σε σχέση με τη λίστα ανάκλησης.

Ο επικαιροποιημένος κατάλογος προϊόντων είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Nestlé https://www.nestle.com/ask-nestle/products-brands/answers/infant-formula-product-advisory, όπου οι αγοραστές πρέπει να επιλέξουν τη χώρα του πωλητή, για να εντοπίσουν τα αντίστοιχα προϊόντα υπό ανάκληση.

Δείτε τα προϊόντα που απορύσονται:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

