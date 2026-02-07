Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΤραυματισμοί αστυνομικών και ανησυχία για την ασφάλεια – Παρέμβαση ΙΣΟΤΗΤΑΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τραυματισμοί αστυνομικών και ανησυχία για την ασφάλεια – Παρέμβαση ΙΣΟΤΗΤΑΣ

 07.02.2026 - 17:03
Τραυματισμοί αστυνομικών και ανησυχία για την ασφάλεια – Παρέμβαση ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Προειδοποιεί ο Κλάδος Αστυνομίας της Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ πως η ασφάλεια των αστυνομικών «παραμένει ανεπαρκής», μετά από τραυματισμούς Αστυνομικών στο καθήκον, με τον Πρόεδρο της Νίκο Λοϊζίδη να ζητά επαναφορά των ημεραργιών, μέτρα για ξεκούραση και ασφάλεια, προειδοποιώντας ότι χωρίς αυτά «θα είναι πολύ αργά και ίσως θρηνήσουμε νεκρό στην Αστυνομία».

Σε γραπτή δήλωσή του, ο κ. Λοϊζίδης κάνει λόγο για «ακόμα μια νύχτα τραυματισμών για τα μέλη των Σωμάτων Ασφαλείας, που καθημερινά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της πάταξης της παρανομίας».

«Δύο αστυνομικοί», αναφέρει, «τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, ενώ άλλοι συνεχίζουν να εργάζονται κάτω από επικίνδυνες συνθήκες χωρίς επαρκή προστασία και ξεκούραση».

Προσθέτει ότι οι Αστυνομικοί «κάθε λεπτό βρίσκονται απέναντι σε οργανωμένο έγκλημα και αδίστακτους παρανομούντες, υπερβαίνουν εαυτόν για την ασφάλεια των πολιτών και συχνά πληρώνουν το τίμημα στο ίδιο τους το σώμα».

Στέλνει θερμά περαστικά στους δύο τραυματίες, ενώ εύχεται «δύναμη σε όλους όσοι βρίσκονται στην εμπροσθοφυλακή».

Παράλληλα, ο κ. Λοϊζίδης χαιρετίζει την απόφαση για μετατροπή του κτιρίου της Μεννόγιας σε Κεντρικές Φυλακές, μια λύση -όπως αναφέρει- που η Συντεχνία προωθούσε χρόνια ως προσωρινή.

«Ως Συντεχνία, το πρωτεύον καθήκον μας είναι η προστασία του δημόσιου συμφέροντος», ανέφερε.

Ωστόσο, σημειώνει ότι η ΙΣΟΤΗΤΑ προειδοποιεί πως η ασφάλεια των αστυνομικών «παραμένει ανεπαρκής» και ζητά επαναφορά των ημεραργιών, μέτρα για ξεκούραση και ασφάλεια, προειδοποιώντας ότι χωρίς αυτά «θα είναι πολύ αργά και ίσως θρηνήσουμε νεκρό στην Αστυνομία».

«Κάποιοι ας αφήσουν τον έλεγχο των μισθολογίων για τα οικονομικά της Πολιτείας και ας γίνουν η ασπίδα των Αστυνομικών με την επαναφορα των ημεραργιών», καταλήγει.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οργανωμένο έγκλημα στη Λάρνακα - Σοκαριστικές αποκαλύψεις: Βίντεο καταγράφει στιγμές βασανιστηρίων και απειλών
Καταδίωξη στη Λάρνακα: 23χρονος συγκρούστηκε επανειλημμένα με περιπολικά - Η κατάσταση υγείας των δύο αστυνομικών που τραυματίστηκαν
Τρόμος στη Λεμεσό: Μπούκαραν σε οικία, κυνήγησαν τους ένοικους στον δρόμο και τους «έσπασαν» στο ξύλο - Στο νοσοκομείο 39χρονος
Νέος προορισμός για τους λάτρεις του καφέ - Κάντε μία βόλτα στη Λάρνακα - Έχει και επιλογές για vegan σνακς - Δείτε φωτογραφίες
J2US: Αυτά είναι τα πρώτα 4 ζευγάρια που θα τραγουδήσουν στο τηλεοπτικό show - Η μεγάλη έκπληξη
Σε αυτό το cocktail bar θα... φας καλά - Νέες γεύσεις για την παρέα σε ένα μοναδικό χώρο στη Λεμεσό - Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στη δίνη του σκανδάλου Μάντελσον η Βρετανία: Έφοδος της αστυνομίας σε σπίτια του πρώην υπουργού, που διοχέτευε ευαίσθητες πληροφορίες στον Επστάιν

 07.02.2026 - 16:41
Επόμενο άρθρο

Σοβαρές κατηγορίες για βασανιστήρια και πυροβολισμούς – Οκταήμερη κράτηση σε δύο πρόσωπα

 07.02.2026 - 17:32
ΠτΔ για αναβάθμιση από Scope: «Συνεχίζουμε με την ίδια υπευθυνότητα» - Εξαιρετικά ισχυρή δημοσιονομική επίδοση τα τελευταία έτη

ΠτΔ για αναβάθμιση από Scope: «Συνεχίζουμε με την ίδια υπευθυνότητα» - Εξαιρετικά ισχυρή δημοσιονομική επίδοση τα τελευταία έτη

Σε αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου προχώρησε ο γερμανικός οίκος αξιολόγησης Scope Ratings, ανεβάζοντας τη βαθμολογία σε A από A-, ενώ παράλληλα αναθεώρησε το outlook σε σταθερό (από θετικό).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ για αναβάθμιση από Scope: «Συνεχίζουμε με την ίδια υπευθυνότητα» - Εξαιρετικά ισχυρή δημοσιονομική επίδοση τα τελευταία έτη

ΠτΔ για αναβάθμιση από Scope: «Συνεχίζουμε με την ίδια υπευθυνότητα» - Εξαιρετικά ισχυρή δημοσιονομική επίδοση τα τελευταία έτη

  •  07.02.2026 - 10:00
Οργανωμένο έγκλημα στη Λάρνακα - Σοκαριστικές αποκαλύψεις: Βίντεο καταγράφει στιγμές βασανιστηρίων και απειλών

Οργανωμένο έγκλημα στη Λάρνακα - Σοκαριστικές αποκαλύψεις: Βίντεο καταγράφει στιγμές βασανιστηρίων και απειλών

  •  07.02.2026 - 13:03
Ανησυχεί η Βρετανία για στρατιωτική επέμβαση ΗΠΑ στο Ιράν και έστειλε έξι μαχητικά F-35 στις Βάσεις στην Κύπρο

Ανησυχεί η Βρετανία για στρατιωτική επέμβαση ΗΠΑ στο Ιράν και έστειλε έξι μαχητικά F-35 στις Βάσεις στην Κύπρο

  •  07.02.2026 - 14:15
«Πράσινο φως» Υπουργικού για την Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη Μεταναστών 2026-2029 - Τι περιλαμβάνει

«Πράσινο φως» Υπουργικού για την Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη Μεταναστών 2026-2029 - Τι περιλαμβάνει

  •  07.02.2026 - 14:51
ΚΟΠ για περιστατικό βίας: «Τέτοιες συμπεριφορές είναι απολύτως απαράδεκτες» - Αναφορά για απουσία γιατρού

ΚΟΠ για περιστατικό βίας: «Τέτοιες συμπεριφορές είναι απολύτως απαράδεκτες» - Αναφορά για απουσία γιατρού

  •  07.02.2026 - 16:07
Κεντρικές Φυλακές: Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή στη σορό του 63χρονου ισοβίτη - Όσα κατέδειξε

Κεντρικές Φυλακές: Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή στη σορό του 63χρονου ισοβίτη - Όσα κατέδειξε

  •  07.02.2026 - 15:08
Σοκάρουν τα στατιστικά: 4 χιλ. νέα περιστατικά καρκίνου κάθε χρόνο - 1.600 θάνατοι ετησίως στην Κύπρο

Σοκάρουν τα στατιστικά: 4 χιλ. νέα περιστατικά καρκίνου κάθε χρόνο - 1.600 θάνατοι ετησίως στην Κύπρο

  •  07.02.2026 - 14:46
Σε αυτό το cocktail bar θα... φας καλά - Νέες γεύσεις για την παρέα σε ένα μοναδικό χώρο στη Λεμεσό - Δείτε φωτογραφίες

Σε αυτό το cocktail bar θα... φας καλά - Νέες γεύσεις για την παρέα σε ένα μοναδικό χώρο στη Λεμεσό - Δείτε φωτογραφίες

  •  07.02.2026 - 12:51

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα