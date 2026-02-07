Στη δίνη του σκανδάλου Μάντελσον η Βρετανία: Έφοδος της αστυνομίας σε σπίτια του πρώην υπουργού, που διοχέτευε ευαίσθητες πληροφορίες στον Επστάιν

Οι δηλώσεις του έγιναν μία ημέρα αφότου η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκαν οι έρευνες σε δύο κατοικίες που συνδέονται με τον λόρδο Μάντελσον, στο πλαίσιο καταγγελιών ότι διέρρευσε ευαίσθητες κυβερνητικές πληροφορίες στον δισεκατομμυριούχο καταδικασμένο παιδόφιλο.



Συγκεκριμένα, οι δύο κατοικίες που συνδέονται με τον πρώην πρέσβη και υψηλόβαθμο στέλεχος των Εργατικών «ερευνήθηκαν έπειτα από ισχυρισμούς για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα και εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών», όπως δήλωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία. Η έρευνα σε βάρος του πρώην υπουργού Εργασίας ξεκίνησε την περασμένη Τρίτη, έπειτα από υποψίες ότι παρείχε ευαίσθητες κυβερνητικές πληροφορίες στον Επστάιν.



Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μάντελσον παραιτήθηκε από το Εργατικό Κόμμα και τη Βουλή των Λόρδων, μετά την αποκάλυψη των λεπτομερειών σχετικά με τη διαρροή ευαίσθητων κυβερνητικών και οικονομικών πληροφοριών στον Επστάιν. Εξέφρασε, μάλιστα, πριν από περίπου ένα μήνα, τη λύπη του για τη σχέση του με τον Επστάιν και ζήτησε συγγνώμη «απερίφραστα από τις γυναίκες και τα κορίτσια που υπέφεραν», ωστόσο οι αποκαλύψεις για την σχέση του με τον Αμερικανό χρηματιστή κλονίζουν την κυβέρνηση Στάρμερ

Και αυτό, καθώς ο Βρετανός πρωθυπουργός διόρισε τον Μάντελσον ως πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ, το 2024, παρά την ήδη γνωστή σχέση του με τον κατά συρροή βιαστή ανηλίκων, χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν. Σύμφωνα με την Daily Mail, αλλά και την Sun, ο Κιρ Στάρμερ βρίσκεται υπό τεράστια πίεση, ακόμη και από βουλευτές του κόμματός του (σ.σ. Εργατικοί), που έφτασαν ακόμα και στο σημείο να θέτουν ανοιχτά ζήτημα παραίτησης του Στάρμερ.

Οι ευαίσθητες πληροφορίες που μοιραζόταν με τον Επστάιν ο Μάντελσον

Σύμφωνα με τα έγγραφα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο Μάντελσον, ως υπουργός Επιχειρήσεων της κυβέρνησης Μπράουν, το 2008, διέρρευσε πληροφορίες στον Επστάιν, συζητώντας σχέδια του υπουργείου Οικονομικών για έναν εφάπαξ φόρο στα μπόνους των τραπεζιτών. Δύο ημέρες αφότου ο λόρδος Μάντελσον και ο Επστάιν αντάλλαξαν ηλεκτρονικά μηνύματα σχετικά με την πολιτική μπόνους των τραπεζιτών, τα έγγραφα υποδηλώνουν ότι είχαν περαιτέρω συζητήσεις σχετικά με το σχέδιο.



Ακόμα πιο σκανδαλώδες, ωστόσο, είναι το γεγονός πως ο Μάντελσον πιθανόν διοχέτευσε στον Επστάιν απόρρητες πληροφορίες της βρετανικής κυβέρνησης, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αγορές, στο αποκορύφωμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008. Ο Μάντελσον βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με ποινική έρευνα και παραιτήθηκε από τη Βουλή των Λόρδων και το Εργατικό Κόμμα.



«Ο Μάντελσον πρόδωσε τη χώρα μας, το Κοινοβούλιό μας και το κόμμα μου» δήλωσε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ στη Βουλή, αναγκάστηκε ωστόσο να παραδεχτεί ότι γνώριζε για τη φιλία του Μάντελσον με τον Επστάιν και, παρ' όλα αυτά, τον διόρισε πρέσβη στην Ουάσινγκτον.



Από την πλευρά του, ο τότε πρωθυπουργός, Γκόρντον Μπράουν, δήλωσε για τα email του 2008: «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό θα θεωρούνταν οικονομικό έγκλημα, αν το διερευνούσε η αστυνομία. Για μένα είναι οικονομικό έγκλημα».

Ο Μπράουν, που εδώ και σχεδόν 35 χρόνια διατηρεί μια σχέση πολιτικής αντιπαλότητας με τον Μάντελσον, δήλωσε στο BBC Radio 4 και στην εκπομπή Today ότι αισθάνθηκε «σοκαρισμένος, λυπημένος, θυμωμένος, προδομένος και απογοητευμένος», όταν είδε τα μηνύματα προς τον Επστάιν, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης. «Πρόκειται για απόρρητες οικονομικές πληροφορίες. Έθεταν τη Βρετανία σε κίνδυνο, έθεταν σε κίνδυνο το νόμισμα. Οι συναλλαγές που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν θα ήταν κερδοσκοπικές και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα μπορούσε -και ίσως όντως- να έχει προκληθεί τεράστια εμπορική ζημιά» ανέφερε.



Μπράουν υπέρ Στάρμερ: «Ο Μάντελσον μας εξαπάτησε»



Παράλληλα, ζήτησε άμεση «συνταγματική μεταρρύθμιση» για να αντιμετωπιστεί η διαφθορά στην πολιτική και στη Βουλή των Λόρδων, κάνοντας λόγο για ανάγκη να «μπει φως και να φύγουν οι πρίγκιπες του σκότους». Ωστόσο, αρνήθηκε να καταδικάσει τον Στάρμερ για τον διορισμό Μάντελσον, λέγοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο νυν πρωθυπουργός «παραπλανήθηκαν, προδόθηκαν και εξαπατήθηκαν» από τον λόρδο Μάντελσον.



Σε άρθρο του στον Guardian, ο Μπράουν τόνισε ότι το γεγονός πως ο Μάντελσον διοχέτευε πληροφορίες στον Επστάιν την ώρα που όφειλε να βοηθά στη διαχείριση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης συνιστά «προδοσία όλων όσων πρεσβεύουμε ως χώρα». Ο πρώην πρωθυπουργός ανέλαβε «προσωπικά την ευθύνη» για την επαναφορά του Μάντελσον στην κυβέρνηση, το 2008, τονίζοντας ότι εκείνη την περίοδο δεν υπήρχαν αναφορές για εμπλοκή του με τον Επστάιν και ότι το παρελθόν του θεωρούνταν «αψεγάδιαστο». «Λυπάμαι βαθιά γι' αυτόν τον διορισμό» είπε χαρακτηριστικά.



«Τώρα ξέρω ότι έκανα λάθος. Φαίνεται ότι χρησιμοποίησε εσωτερικές, ευαίσθητες για τις αγορές πληροφορίες, για να προδώσει τις αρχές που ισχυριζόταν ότι πίστευε» προσέθεσε.



Η αστυνομία ερευνά αν ο Μάντελσον διοχέτευσε πληροφορίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αγορές στον Επστάιν, την περίοδο που συμμετείχε στο υπουργικό συμβούλιο Μπράουν. Οι πρόσφατες αποκαλύψεις από τους λεγόμενους «φακέλους Επστάιν» δείχνουν επίσης ότι ο Μάντελσον προσφέρθηκε να εξασφαλίσει εξοχική κατοικία για τον Επστάιν στην Τοσκάνη, ενώ νέα έγγραφα κάνουν λόγο για οικονομικές συναλλαγές και διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών.



Η Μητροπολιτική Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι οι έρευνες σε ακίνητα στο Λονδίνο και στο Γουίλσιρ ολοκληρώθηκαν, χωρίς να έχει γίνει σύλληψη, σημειώνοντας ότι πρόκειται για «σύνθετη έρευνα», που θα απαιτήσει χρόνο και εκτενή ανάλυση στοιχείων.