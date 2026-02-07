Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΈτσι σημειώθηκε το επεισόδιο που έστειλε προπονητή στο νοσοκομείο - Τι διερευνά η Αστυνομία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έτσι σημειώθηκε το επεισόδιο που έστειλε προπονητή στο νοσοκομείο - Τι διερευνά η Αστυνομία

 07.02.2026 - 18:15
Έτσι σημειώθηκε το επεισόδιο που έστειλε προπονητή στο νοσοκομείο - Τι διερευνά η Αστυνομία

H Aστυνομία στη Λεμεσό διερευνά υπόθεση επίθεσης κατά προπονητή σε αγώνα ποδοσφαίρου Κ-12 και άρχισε ήδη τη λήψη καταθέσεων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, προπονητής του Άρη φέρεται να δέχθηκε επίθεση από γονιό κατά τη διάρκεια αγώνα ακαδημιών Κ-12 μεταξύ της ομάδας του και του Απόλλωνα, στο Καλογεροπούλειο Στάδιο.

Στη διάρκειά του παιχνιδιού ο προπονητής του Άρη φέρεται να είπε κάτι σε ποδοσφαιριστές της αντίπαλης ομάδας. Στη συνέχεια, γονείς παικτών του Απόλλωνα ήρθαν σε λεκτική αντιπαράθεση με τον προπονητή και, σύμφωνα με μαρτυρίες, ένας εξ αυτών τον έσπρωξε, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος.

Ο προπονητής διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει κάταγμα κλείδας και κρατήθηκε για νοσηλεία. Το περιστατικό διερευνάται από την Αστυνομία μέλη της οποίας ξεκίνησαν τη λήψη καταθέσεων.

Το περιστατικό καταδίκασαν με ανακοινώσεις τους ο Άρης Λεμεσού και η ΚΟΠ.

Ο Άρης Λεμεσού, μεταξύ άλλων, καλεί την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου να επιληφθεί του περιστατικού στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες "ώστε να διασφαλίσει ότι δε θα γίνουμε μάρτυρες παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον, διασφαλίζοντας την σωματική ακεραιότητα των επαγγελματιών του χώρου και διαφυλάσσοντας την αγνή αγάπη των παιδιών για το άθλημα".

Τονίζει επίσης ότι η βία δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή σε καμία μορφή της.

Στην ανακοίνωση της ΚΟΠ, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ήδη  βρίσκεται σε διαδικασία διερεύνησης του περιστατικού, με στόχο την πλήρη διακρίβωση των πραγματικών γεγονότων.

"Τυχόν αδικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των αστυνομικών αρχών αναμένεται να τύχουν της δέουσας διερεύνησης", αναφέρει.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οργανωμένο έγκλημα στη Λάρνακα - Σοκαριστικές αποκαλύψεις: Βίντεο καταγράφει στιγμές βασανιστηρίων και απειλών
Καταδίωξη στη Λάρνακα: 23χρονος συγκρούστηκε επανειλημμένα με περιπολικά - Η κατάσταση υγείας των δύο αστυνομικών που τραυματίστηκαν
Τρόμος στη Λεμεσό: Μπούκαραν σε οικία, κυνήγησαν τους ένοικους στον δρόμο και τους «έσπασαν» στο ξύλο - Στο νοσοκομείο 39χρονος
Νέος προορισμός για τους λάτρεις του καφέ - Κάντε μία βόλτα στη Λάρνακα - Έχει και επιλογές για vegan σνακς - Δείτε φωτογραφίες
J2US: Αυτά είναι τα πρώτα 4 ζευγάρια που θα τραγουδήσουν στο τηλεοπτικό show - Η μεγάλη έκπληξη
Σε αυτό το cocktail bar θα... φας καλά - Νέες γεύσεις για την παρέα σε ένα μοναδικό χώρο στη Λεμεσό - Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Οι διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν ξεκίνησαν καλά, αλλά δεν μπορούν παρά να καταρρεύσουν: Η Τεχεράνη παίζει με τον χρόνο... και την υπομονή του Τραμπ

 07.02.2026 - 17:56
ΠτΔ για αναβάθμιση από Scope: «Συνεχίζουμε με την ίδια υπευθυνότητα» - Εξαιρετικά ισχυρή δημοσιονομική επίδοση τα τελευταία έτη

ΠτΔ για αναβάθμιση από Scope: «Συνεχίζουμε με την ίδια υπευθυνότητα» - Εξαιρετικά ισχυρή δημοσιονομική επίδοση τα τελευταία έτη

Σε αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου προχώρησε ο γερμανικός οίκος αξιολόγησης Scope Ratings, ανεβάζοντας τη βαθμολογία σε A από A-, ενώ παράλληλα αναθεώρησε το outlook σε σταθερό (από θετικό).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ για αναβάθμιση από Scope: «Συνεχίζουμε με την ίδια υπευθυνότητα» - Εξαιρετικά ισχυρή δημοσιονομική επίδοση τα τελευταία έτη

ΠτΔ για αναβάθμιση από Scope: «Συνεχίζουμε με την ίδια υπευθυνότητα» - Εξαιρετικά ισχυρή δημοσιονομική επίδοση τα τελευταία έτη

  •  07.02.2026 - 10:00
Οργανωμένο έγκλημα στη Λάρνακα - Σοκαριστικές αποκαλύψεις: Βίντεο καταγράφει στιγμές βασανιστηρίων και απειλών

Οργανωμένο έγκλημα στη Λάρνακα - Σοκαριστικές αποκαλύψεις: Βίντεο καταγράφει στιγμές βασανιστηρίων και απειλών

  •  07.02.2026 - 13:03
Ανησυχεί η Βρετανία για στρατιωτική επέμβαση ΗΠΑ στο Ιράν και έστειλε έξι μαχητικά F-35 στις Βάσεις στην Κύπρο

Ανησυχεί η Βρετανία για στρατιωτική επέμβαση ΗΠΑ στο Ιράν και έστειλε έξι μαχητικά F-35 στις Βάσεις στην Κύπρο

  •  07.02.2026 - 14:15
«Πράσινο φως» Υπουργικού για την Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη Μεταναστών 2026-2029 - Τι περιλαμβάνει

«Πράσινο φως» Υπουργικού για την Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη Μεταναστών 2026-2029 - Τι περιλαμβάνει

  •  07.02.2026 - 14:51
Έτσι σημειώθηκε το επεισόδιο που έστειλε προπονητή στο νοσοκομείο - Τι διερευνά η Αστυνομία

Έτσι σημειώθηκε το επεισόδιο που έστειλε προπονητή στο νοσοκομείο - Τι διερευνά η Αστυνομία

  •  07.02.2026 - 18:15
Κεντρικές Φυλακές: Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή στη σορό του 63χρονου ισοβίτη - Όσα κατέδειξε

Κεντρικές Φυλακές: Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή στη σορό του 63χρονου ισοβίτη - Όσα κατέδειξε

  •  07.02.2026 - 15:08
Σοκάρουν τα στατιστικά: 4 χιλ. νέα περιστατικά καρκίνου κάθε χρόνο - 1.600 θάνατοι ετησίως στην Κύπρο

Σοκάρουν τα στατιστικά: 4 χιλ. νέα περιστατικά καρκίνου κάθε χρόνο - 1.600 θάνατοι ετησίως στην Κύπρο

  •  07.02.2026 - 14:46
Σε αυτό το cocktail bar θα... φας καλά - Νέες γεύσεις για την παρέα σε ένα μοναδικό χώρο στη Λεμεσό - Δείτε φωτογραφίες

Σε αυτό το cocktail bar θα... φας καλά - Νέες γεύσεις για την παρέα σε ένα μοναδικό χώρο στη Λεμεσό - Δείτε φωτογραφίες

  •  07.02.2026 - 12:51

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα