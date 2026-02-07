Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νοσηλεύεται με κάταγμα κλείδας ο προπονητής που δέχθηκε επίθεση - Συνελήφθη 41χρονος

 07.02.2026 - 19:15
Νοσηλεύεται με κάταγμα κλείδας ο προπονητής που δέχθηκε επίθεση - Συνελήφθη 41χρονος

Στη σύλληψη 41χρονου πατέρα προχώρησε η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης επίθεσης σε βάρος προπονητή κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα ακαδημιών Κ-12.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο Καλογεροπούλειο Στάδιο, σε αγώνα μεταξύ των ακαδημιών Άρη και Απόλλωνα. Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, ο προπονητής του Άρη φέρεται να απηύθυνε σχόλιο προς ποδοσφαιριστές της αντίπαλης ομάδας, γεγονός που προκάλεσε ένταση.

Ακολούθησε λεκτική αντιπαράθεση με γονείς παικτών του Απόλλωνα, η οποία –σύμφωνα με μαρτυρίες– εξελίχθηκε σε σωματικό επεισόδιο, όταν ο 41χρονος φέρεται να έσπρωξε τον προπονητή, με αποτέλεσμα αυτός να πέσει στο έδαφος.

Ο προπονητής διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα κλείδας και κρατήθηκε για νοσηλεία.

Η υπόθεση διερευνάται από την Αστυνομία, μέλη της οποίας συνεχίζουν τη λήψη καταθέσεων, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

 
 
 

