Νοσηλεύεται με κάταγμα κλείδας ο προπονητής που δέχθηκε επίθεση - Συνελήφθη 41χρονος

Στη σύλληψη 41χρονου πατέρα προχώρησε η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης επίθεσης σε βάρος προπονητή κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα ακαδημιών Κ-12.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο Καλογεροπούλειο Στάδιο, σε αγώνα μεταξύ των ακαδημιών Άρη και Απόλλωνα. Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, ο προπονητής του Άρη φέρεται να απηύθυνε σχόλιο προς ποδοσφαιριστές της αντίπαλης ομάδας, γεγονός που προκάλεσε ένταση.

Ακολούθησε λεκτική αντιπαράθεση με γονείς παικτών του Απόλλωνα, η οποία –σύμφωνα με μαρτυρίες– εξελίχθηκε σε σωματικό επεισόδιο, όταν ο 41χρονος φέρεται να έσπρωξε τον προπονητή, με αποτέλεσμα αυτός να πέσει στο έδαφος.

Ο προπονητής διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα κλείδας και κρατήθηκε για νοσηλεία.

Η υπόθεση διερευνάται από την Αστυνομία, μέλη της οποίας συνεχίζουν τη λήψη καταθέσεων, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.