Επεισοδιακή καταδίωξη 27χρονου με πυροβολισμούς στη Λάρνακα - Συγκρούστηκε με περιπολικό

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ύποπτος εντοπίστηκε να οδηγεί όχημα το οποίο είχε δηλωθεί ως κλοπιμαίο. Μέλη της Αστυνομίας επιχείρησαν να ανακόψουν την πορεία του, ωστόσο ο 27χρονος δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις και προσπάθησε να διαφύγει.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το όχημα του υπόπτου συγκρούστηκε ελαφρά με περιπολικό, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να προχωρήσουν στη ρίψη πυροβολισμών στα ελαστικά του αυτοκινήτου, προκειμένου να ακινητοποιηθεί.

Το όχημα τελικά σταμάτησε και ο 27χρονος συνελήφθη, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Ο 27χρονος τέθηκε υπό κράτηση, ενώ ανακρίνεται στο πλαίσιο διερεύνησης των υποθέσεων διαρρήξεων και κλοπών για τις οποίες καταζητείτο, καθώς και για αδικήματα που προέκυψαν κατά τη σύλληψή του.

Οι έρευνες συνεχίζονται.