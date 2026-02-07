Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΕπεισοδιακή καταδίωξη 27χρονου με πυροβολισμούς στη Λάρνακα - Συγκρούστηκε με περιπολικό
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Επεισοδιακή καταδίωξη 27χρονου με πυροβολισμούς στη Λάρνακα - Συγκρούστηκε με περιπολικό

 07.02.2026 - 20:13
Επεισοδιακή καταδίωξη 27χρονου με πυροβολισμούς στη Λάρνακα - Συγκρούστηκε με περιπολικό

Στη σύλληψη 27χρονου Ελληνοκύπριου, ο οποίος καταζητείτο σε σχέση με υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών, προχώρησε η Αστυνομία το βράδυ του Σαββάτου, στα Λειβάδια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ύποπτος εντοπίστηκε να οδηγεί όχημα το οποίο είχε δηλωθεί ως κλοπιμαίο. Μέλη της Αστυνομίας επιχείρησαν να ανακόψουν την πορεία του, ωστόσο ο 27χρονος δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις και προσπάθησε να διαφύγει.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το όχημα του υπόπτου συγκρούστηκε ελαφρά με περιπολικό, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να προχωρήσουν στη ρίψη πυροβολισμών στα ελαστικά του αυτοκινήτου, προκειμένου να ακινητοποιηθεί.

Το όχημα τελικά σταμάτησε και ο 27χρονος συνελήφθη, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Ο 27χρονος τέθηκε υπό κράτηση, ενώ ανακρίνεται στο πλαίσιο διερεύνησης των υποθέσεων διαρρήξεων και κλοπών για τις οποίες καταζητείτο, καθώς και για αδικήματα που προέκυψαν κατά τη σύλληψή του.

Οι έρευνες συνεχίζονται.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οργανωμένο έγκλημα στη Λάρνακα - Σοκαριστικές αποκαλύψεις: Βίντεο καταγράφει στιγμές βασανιστηρίων και απειλών
Καταδίωξη στη Λάρνακα: 23χρονος συγκρούστηκε επανειλημμένα με περιπολικά - Η κατάσταση υγείας των δύο αστυνομικών που τραυματίστηκαν
Τρόμος στη Λεμεσό: Μπούκαραν σε οικία, κυνήγησαν τους ένοικους στον δρόμο και τους «έσπασαν» στο ξύλο - Στο νοσοκομείο 39χρονος
Νέος προορισμός για τους λάτρεις του καφέ - Κάντε μία βόλτα στη Λάρνακα - Έχει και επιλογές για vegan σνακς - Δείτε φωτογραφίες
J2US: Αυτά είναι τα πρώτα 4 ζευγάρια που θα τραγουδήσουν στο τηλεοπτικό show - Η μεγάλη έκπληξη
Σε αυτό το cocktail bar θα... φας καλά - Νέες γεύσεις για την παρέα σε ένα μοναδικό χώρο στη Λεμεσό - Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Συναγερμός σε γνωστό τηλεοπτικό σταθμό μετά από τηλεφώνημα για βόμβα - Σπεύδουν στο σημείο οι Αρχές

 07.02.2026 - 20:06
Νοσηλεύεται με κάταγμα κλείδας ο προπονητής που δέχθηκε επίθεση - Συνελήφθη 41χρονος

Νοσηλεύεται με κάταγμα κλείδας ο προπονητής που δέχθηκε επίθεση - Συνελήφθη 41χρονος

Στη σύλληψη 41χρονου πατέρα προχώρησε η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης επίθεσης σε βάρος προπονητή κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα ακαδημιών Κ-12.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νοσηλεύεται με κάταγμα κλείδας ο προπονητής που δέχθηκε επίθεση - Συνελήφθη 41χρονος

Νοσηλεύεται με κάταγμα κλείδας ο προπονητής που δέχθηκε επίθεση - Συνελήφθη 41χρονος

  •  07.02.2026 - 19:15
Επεισοδιακή καταδίωξη 27χρονου με πυροβολισμούς στη Λάρνακα - Συγκρούστηκε με περιπολικό

Επεισοδιακή καταδίωξη 27χρονου με πυροβολισμούς στη Λάρνακα - Συγκρούστηκε με περιπολικό

  •  07.02.2026 - 20:13
Σοκάρουν τα στατιστικά: 4 χιλ. νέα περιστατικά καρκίνου κάθε χρόνο - 1.600 θάνατοι ετησίως στην Κύπρο

Σοκάρουν τα στατιστικά: 4 χιλ. νέα περιστατικά καρκίνου κάθε χρόνο - 1.600 θάνατοι ετησίως στην Κύπρο

  •  07.02.2026 - 14:46
Οργανωμένο έγκλημα στη Λάρνακα - Σοκαριστικές αποκαλύψεις: Βίντεο καταγράφει στιγμές βασανιστηρίων και απειλών

Οργανωμένο έγκλημα στη Λάρνακα - Σοκαριστικές αποκαλύψεις: Βίντεο καταγράφει στιγμές βασανιστηρίων και απειλών

  •  07.02.2026 - 13:03
Μήνυμα ισχύος από τις ΗΠΑ: Κούσνερ και Γουίτκοφ στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln μία ημέρα μετά τις συνομιλίες με το Ιράν

Μήνυμα ισχύος από τις ΗΠΑ: Κούσνερ και Γουίτκοφ στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln μία ημέρα μετά τις συνομιλίες με το Ιράν

  •  07.02.2026 - 19:33
Δύο πρόσωπα στο νοσοκομείο μετά από σοβαρό τροχαίο στις Πλάτρες

Δύο πρόσωπα στο νοσοκομείο μετά από σοβαρό τροχαίο στις Πλάτρες

  •  07.02.2026 - 18:32
Σε αυτό το cocktail bar θα... φας καλά - Νέες γεύσεις για την παρέα σε ένα μοναδικό χώρο στη Λεμεσό - Δείτε φωτογραφίες

Σε αυτό το cocktail bar θα... φας καλά - Νέες γεύσεις για την παρέα σε ένα μοναδικό χώρο στη Λεμεσό - Δείτε φωτογραφίες

  •  07.02.2026 - 12:51
Θα πάτε Αθήνα για τον Άγιο Βαλεντίνο; - 10 τρόποι να ζήσετε τη βραδιά αλλιώς

Θα πάτε Αθήνα για τον Άγιο Βαλεντίνο; - 10 τρόποι να ζήσετε τη βραδιά αλλιώς

  •  07.02.2026 - 16:05

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα