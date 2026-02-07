Αγόρι 9 ετών έκανε επίσημο αίτημα στον δήμο της πόλης του για τη βελτίωση της ασφάλειας στον δρόμο

Σε video που κυκλοφόρησε είπε πως εκείνος και η γιαγιά του κάνουν πολλούς περιπάτους στη γειτονιά τους. Αλλά μια μέρα, ενώ περπατούσαν, ένα αυτοκίνητο παραλίγο να χτυπήσει τη γιαγιά του.

«Φοβήθηκα. Αγαπώ τη γιαγιά μου. Δεν θέλω να της συμβεί κάτι κακό», δήλωσε ο William.

Είπε, επίσης, ότι βλέπει πολλά αυτοκίνητα να τρέχουν και οδηγούς να οδηγούν απρόσεκτα, επειδή δεν υπάρχουν φανάρια τριγύρω.

Έτσι, μετά το τρομακτικό συμβάν με τη γιαγιά του, ο 9χρονος υπέβαλε αίτηση στο δημοτικό συμβούλιο για την εγκατάσταση νέων μονάδων ασφαλείας στους δρόμους της πόλης του.

Ο Δήμος άκουσε τις ανησυχίες του μικρού και εγκατέστησε μια νέα διάβαση πεζών και ένα φανάρι, στο σημείο που παραλίγο να χτυπήσει η γιαγιά του.

«Η γιαγιά μου περπατά πιο ελεύθερη και με μεγαλύτερο θάρρος στους δρόμους πλέον, επειδή υπάρχει διάβαση και φανάρι», είπε ο William.

Έχουν περάσει δύο μήνες από τότε που έγιναν οι αλλαγές και ο το μικρό αγόρι σημείωσε ότι έχουν μειωθεί δραστικά τα αυτοκίνητα που τρέχουν στους συγκεκριμένους δρόμους.

«Πιστεύω πραγματικά ότι μπορώ να κάνω τη διαφορά», δήλωσε.

Το μικρό αγόρι ενθαρρύνει και άλλα παιδιά να μιλήσουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να κάνουν αλλαγές.

ΠΗΓΗ: marieclaire