Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΑγόρι 9 ετών έκανε επίσημο αίτημα στον δήμο της πόλης του για τη βελτίωση της ασφάλειας στον δρόμο
LIKE ONLINE

Αγόρι 9 ετών έκανε επίσημο αίτημα στον δήμο της πόλης του για τη βελτίωση της ασφάλειας στον δρόμο

 07.02.2026 - 20:44
Αγόρι 9 ετών έκανε επίσημο αίτημα στον δήμο της πόλης του για τη βελτίωση της ασφάλειας στον δρόμο

Ένας 9χρονος από την Αριζόνα έγινε διάσημος στην πόλη του. Ο William Miller ήταν αποφασισμένος να κάνει τους δρόμους στην πόλη του, Goodyear, πιο ασφαλείς.

Σε video που κυκλοφόρησε είπε πως εκείνος και η γιαγιά του κάνουν πολλούς περιπάτους στη γειτονιά τους. Αλλά μια μέρα, ενώ περπατούσαν, ένα αυτοκίνητο παραλίγο να χτυπήσει τη γιαγιά του.

«Φοβήθηκα. Αγαπώ τη γιαγιά μου. Δεν θέλω να της συμβεί κάτι κακό», δήλωσε ο William.

Είπε, επίσης, ότι βλέπει πολλά αυτοκίνητα να τρέχουν και οδηγούς να οδηγούν απρόσεκτα, επειδή δεν υπάρχουν φανάρια τριγύρω.

Έτσι, μετά το τρομακτικό συμβάν με τη γιαγιά του, ο 9χρονος υπέβαλε αίτηση στο δημοτικό συμβούλιο για την εγκατάσταση νέων μονάδων ασφαλείας στους δρόμους της πόλης του.

Ο Δήμος άκουσε τις ανησυχίες του μικρού και εγκατέστησε μια νέα διάβαση πεζών και ένα φανάρι, στο σημείο που παραλίγο να χτυπήσει η γιαγιά του.

 

«Η γιαγιά μου περπατά πιο ελεύθερη και με μεγαλύτερο θάρρος στους δρόμους πλέον, επειδή υπάρχει διάβαση και φανάρι», είπε ο William.

Έχουν περάσει δύο μήνες από τότε που έγιναν οι αλλαγές και ο το μικρό αγόρι σημείωσε ότι έχουν μειωθεί δραστικά τα αυτοκίνητα που τρέχουν στους συγκεκριμένους δρόμους.

«Πιστεύω πραγματικά ότι μπορώ να κάνω τη διαφορά», δήλωσε.

Το μικρό αγόρι ενθαρρύνει και άλλα παιδιά να μιλήσουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να κάνουν αλλαγές.

 

ΠΗΓΗ: marieclaire

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οργανωμένο έγκλημα στη Λάρνακα - Σοκαριστικές αποκαλύψεις: Βίντεο καταγράφει στιγμές βασανιστηρίων και απειλών
Καταδίωξη στη Λάρνακα: 23χρονος συγκρούστηκε επανειλημμένα με περιπολικά - Η κατάσταση υγείας των δύο αστυνομικών που τραυματίστηκαν
Τρόμος στη Λεμεσό: Μπούκαραν σε οικία, κυνήγησαν τους ένοικους στον δρόμο και τους «έσπασαν» στο ξύλο - Στο νοσοκομείο 39χρονος
Νέος προορισμός για τους λάτρεις του καφέ - Κάντε μία βόλτα στη Λάρνακα - Έχει και επιλογές για vegan σνακς - Δείτε φωτογραφίες
J2US: Αυτά είναι τα πρώτα 4 ζευγάρια που θα τραγουδήσουν στο τηλεοπτικό show - Η μεγάλη έκπληξη
Σε αυτό το cocktail bar θα... φας καλά - Νέες γεύσεις για την παρέα σε ένα μοναδικό χώρο στη Λεμεσό - Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Επεισοδιακή καταδίωξη 27χρονου με πυροβολισμούς στη Λάρνακα - Συγκρούστηκε με περιπολικό

 07.02.2026 - 20:13
Επόμενο άρθρο

Τραγωδία στη Χίο: Στην Αθήνα με αεροδιακομιδή έξι τραυματισμένα παιδιά

 07.02.2026 - 21:06
Νοσηλεύεται με κάταγμα κλείδας ο προπονητής που δέχθηκε επίθεση - Συνελήφθη 41χρονος

Νοσηλεύεται με κάταγμα κλείδας ο προπονητής που δέχθηκε επίθεση - Συνελήφθη 41χρονος

Στη σύλληψη 41χρονου πατέρα προχώρησε η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης επίθεσης σε βάρος προπονητή κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα ακαδημιών Κ-12.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νοσηλεύεται με κάταγμα κλείδας ο προπονητής που δέχθηκε επίθεση - Συνελήφθη 41χρονος

Νοσηλεύεται με κάταγμα κλείδας ο προπονητής που δέχθηκε επίθεση - Συνελήφθη 41χρονος

  •  07.02.2026 - 19:15
Επεισοδιακή καταδίωξη 27χρονου με πυροβολισμούς στη Λάρνακα - Συγκρούστηκε με περιπολικό

Επεισοδιακή καταδίωξη 27χρονου με πυροβολισμούς στη Λάρνακα - Συγκρούστηκε με περιπολικό

  •  07.02.2026 - 20:13
Σοκάρουν τα στατιστικά: 4 χιλ. νέα περιστατικά καρκίνου κάθε χρόνο - 1.600 θάνατοι ετησίως στην Κύπρο

Σοκάρουν τα στατιστικά: 4 χιλ. νέα περιστατικά καρκίνου κάθε χρόνο - 1.600 θάνατοι ετησίως στην Κύπρο

  •  07.02.2026 - 14:46
Οργανωμένο έγκλημα στη Λάρνακα - Σοκαριστικές αποκαλύψεις: Βίντεο καταγράφει στιγμές βασανιστηρίων και απειλών

Οργανωμένο έγκλημα στη Λάρνακα - Σοκαριστικές αποκαλύψεις: Βίντεο καταγράφει στιγμές βασανιστηρίων και απειλών

  •  07.02.2026 - 13:03
Μήνυμα ισχύος από τις ΗΠΑ: Κούσνερ και Γουίτκοφ στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln μία ημέρα μετά τις συνομιλίες με το Ιράν

Μήνυμα ισχύος από τις ΗΠΑ: Κούσνερ και Γουίτκοφ στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln μία ημέρα μετά τις συνομιλίες με το Ιράν

  •  07.02.2026 - 19:33
Δύο πρόσωπα στο νοσοκομείο μετά από σοβαρό τροχαίο στις Πλάτρες

Δύο πρόσωπα στο νοσοκομείο μετά από σοβαρό τροχαίο στις Πλάτρες

  •  07.02.2026 - 18:32
Σε αυτό το cocktail bar θα... φας καλά - Νέες γεύσεις για την παρέα σε ένα μοναδικό χώρο στη Λεμεσό - Δείτε φωτογραφίες

Σε αυτό το cocktail bar θα... φας καλά - Νέες γεύσεις για την παρέα σε ένα μοναδικό χώρο στη Λεμεσό - Δείτε φωτογραφίες

  •  07.02.2026 - 12:51
Θα πάτε Αθήνα για τον Άγιο Βαλεντίνο; - 10 τρόποι να ζήσετε τη βραδιά αλλιώς

Θα πάτε Αθήνα για τον Άγιο Βαλεντίνο; - 10 τρόποι να ζήσετε τη βραδιά αλλιώς

  •  07.02.2026 - 16:05

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα