Υπόθεση Φαίδωνος: Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες – Πέραν των δέκα καταθέσεων έχουν εξασφαλίσει οι Αρχές

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha Kύπρου, μέχρι στιγμής, οι αρχές φαίνεται να έχουν εξασφαλίσει περισσότερες από δέκα καταθέσεις που σχετίζονται τόσο με τη σοβαρή καταγγελία επιχειρηματία όσο και με το πρόσωπο που φέρεται ως θύμα. Πρόκειται για άτομα που προέρχονται τόσο από το επαγγελματικό όσο και από το οικογενειακό περιβάλλον του θύματος.

Όπως αναφέρθηκε στην ρεπορτάζ, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, ο κατάλογος των προσώπων που θα κληθούν για κατάθεση αναμένεται να διευρυνθεί, ενώ η Αστυνομία εξακολουθεί να τηρεί κλειστά τα χαρτιά της τόσο ως προς την πορεία των ερευνών όσο και σε σχέση με το μαρτυρικό υλικό που συλλέγεται. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται και αυτεπάγγελτη έρευνα των αρχών για τον φερόμενο ξυλοδαρμό της συζύγου του.

Την ίδια ώρα, οι εξελίξεις στον Δήμο Πάφου είναι καταιγιστικές. Μετά την αργία του Δημάρχου, ακολούθησε και η υποχρεωτική αποχώρηση του Δημοτικού Γραμματέα, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω την ήδη τεταμένη κατάσταση. Για τον λόγο αυτό, το δημοτικό συμβούλιο θα συνεδριάσει εκτάκτως την ερχόμενη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι, με στόχο την επιλογή προσώπου που θα αναλάβει προσωρινά τη συγκεκριμένη θέση. Ήδη, ενδιαφέρον φαίνεται να έχουν εκδηλώσει αρκετοί λειτουργοί του Δήμου, καθώς και διευθυντές τμημάτων που, σύμφωνα με πληροφορίες, πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια.

Σε δηλώσεις του στον Alpha Kύπρου, δημοτικός σύμβουλος ανέφερε ότι τα μέλη του συμβουλίου δεν γνώριζαν πως ο Δημοτικός Γραμματέας παρέμενε στη θέση του ενώ βρισκόταν σε αφυπηρετική άδεια. Παράλληλα, εξέφρασε προβληματισμό για τη νομιμότητα και την εγκυρότητα αποφάσεων που λήφθηκαν το τελευταίο διάστημα, καθώς θεωρείται ότι ξεπερνούσαν τον προβλεπόμενο χρόνο υπηρεσίας του. Η όποια προσωρινή τοποθέτηση στη θέση του Δημοτικού Γραμματέα θα ισχύσει μέχρι την πλήρωση της θέσης, η οποία αναμένεται να προκηρυχθεί στο προσεχές διάστημα.

Δείτε το ρεπορτάζ: