Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΥπόθεση Φαίδωνος: Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες – Πέραν των δέκα καταθέσεων έχουν εξασφαλίσει οι Αρχές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπόθεση Φαίδωνος: Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες – Πέραν των δέκα καταθέσεων έχουν εξασφαλίσει οι Αρχές

 07.02.2026 - 21:58
Υπόθεση Φαίδωνος: Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες – Πέραν των δέκα καταθέσεων έχουν εξασφαλίσει οι Αρχές

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το ανακριτικό έργο της Αστυνομίας αναφορικά με την υπόθεση του Φαίδωνα Φαίδωνος, με τους ανακριτές να συνεχίζουν τη λήψη καταθέσεων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha Kύπρου, μέχρι στιγμής, οι αρχές φαίνεται να έχουν εξασφαλίσει περισσότερες από δέκα καταθέσεις που σχετίζονται τόσο με τη σοβαρή καταγγελία επιχειρηματία όσο και με το πρόσωπο που φέρεται ως θύμα. Πρόκειται για άτομα που προέρχονται τόσο από το επαγγελματικό όσο και από το οικογενειακό περιβάλλον του θύματος.

Όπως αναφέρθηκε στην ρεπορτάζ, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, ο κατάλογος των προσώπων που θα κληθούν για κατάθεση αναμένεται να διευρυνθεί, ενώ η Αστυνομία εξακολουθεί να τηρεί κλειστά τα χαρτιά της τόσο ως προς την πορεία των ερευνών όσο και σε σχέση με το μαρτυρικό υλικό που συλλέγεται. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται και αυτεπάγγελτη έρευνα των αρχών για τον φερόμενο ξυλοδαρμό της συζύγου του.

Την ίδια ώρα, οι εξελίξεις στον Δήμο Πάφου είναι καταιγιστικές. Μετά την αργία του Δημάρχου, ακολούθησε και η υποχρεωτική αποχώρηση του Δημοτικού Γραμματέα, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω την ήδη τεταμένη κατάσταση. Για τον λόγο αυτό, το δημοτικό συμβούλιο θα συνεδριάσει εκτάκτως την ερχόμενη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι, με στόχο την επιλογή προσώπου που θα αναλάβει προσωρινά τη συγκεκριμένη θέση. Ήδη, ενδιαφέρον φαίνεται να έχουν εκδηλώσει αρκετοί λειτουργοί του Δήμου, καθώς και διευθυντές τμημάτων που, σύμφωνα με πληροφορίες, πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια.

Σε δηλώσεις του στον Alpha Kύπρου, δημοτικός σύμβουλος ανέφερε ότι τα μέλη του συμβουλίου δεν γνώριζαν πως ο Δημοτικός Γραμματέας παρέμενε στη θέση του ενώ βρισκόταν σε αφυπηρετική άδεια. Παράλληλα, εξέφρασε προβληματισμό για τη νομιμότητα και την εγκυρότητα αποφάσεων που λήφθηκαν το τελευταίο διάστημα, καθώς θεωρείται ότι ξεπερνούσαν τον προβλεπόμενο χρόνο υπηρεσίας του. Η όποια προσωρινή τοποθέτηση στη θέση του Δημοτικού Γραμματέα θα ισχύσει μέχρι την πλήρωση της θέσης, η οποία αναμένεται να προκηρυχθεί στο προσεχές διάστημα.

Δείτε το ρεπορτάζ:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οργανωμένο έγκλημα στη Λάρνακα - Σοκαριστικές αποκαλύψεις: Βίντεο καταγράφει στιγμές βασανιστηρίων και απειλών
Καταδίωξη στη Λάρνακα: 23χρονος συγκρούστηκε επανειλημμένα με περιπολικά - Η κατάσταση υγείας των δύο αστυνομικών που τραυματίστηκαν
Τρόμος στη Λεμεσό: Μπούκαραν σε οικία, κυνήγησαν τους ένοικους στον δρόμο και τους «έσπασαν» στο ξύλο - Στο νοσοκομείο 39χρονος
Νέος προορισμός για τους λάτρεις του καφέ - Κάντε μία βόλτα στη Λάρνακα - Έχει και επιλογές για vegan σνακς - Δείτε φωτογραφίες
J2US: Αυτά είναι τα πρώτα 4 ζευγάρια που θα τραγουδήσουν στο τηλεοπτικό show - Η μεγάλη έκπληξη
Σε αυτό το cocktail bar θα... φας καλά - Νέες γεύσεις για την παρέα σε ένα μοναδικό χώρο στη Λεμεσό - Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τραγωδία στη Χίο: Στην Αθήνα με αεροδιακομιδή έξι τραυματισμένα παιδιά

 07.02.2026 - 21:06

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Υπόθεση Φαίδωνος: Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες – Πέραν των δέκα καταθέσεων έχουν εξασφαλίσει οι Αρχές

Υπόθεση Φαίδωνος: Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες – Πέραν των δέκα καταθέσεων έχουν εξασφαλίσει οι Αρχές

  •  07.02.2026 - 21:58
Νοσηλεύεται με κάταγμα κλείδας ο προπονητής που δέχθηκε επίθεση - Συνελήφθη 41χρονος

Νοσηλεύεται με κάταγμα κλείδας ο προπονητής που δέχθηκε επίθεση - Συνελήφθη 41χρονος

  •  07.02.2026 - 19:15
Επεισοδιακή καταδίωξη 27χρονου με πυροβολισμούς στη Λάρνακα - Συγκρούστηκε με περιπολικό

Επεισοδιακή καταδίωξη 27χρονου με πυροβολισμούς στη Λάρνακα - Συγκρούστηκε με περιπολικό

  •  07.02.2026 - 20:13
Οργανωμένο έγκλημα στη Λάρνακα - Σοκαριστικές αποκαλύψεις: Βίντεο καταγράφει στιγμές βασανιστηρίων και απειλών

Οργανωμένο έγκλημα στη Λάρνακα - Σοκαριστικές αποκαλύψεις: Βίντεο καταγράφει στιγμές βασανιστηρίων και απειλών

  •  07.02.2026 - 13:03
Μήνυμα ισχύος από τις ΗΠΑ: Κούσνερ και Γουίτκοφ στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln μία ημέρα μετά τις συνομιλίες με το Ιράν

Μήνυμα ισχύος από τις ΗΠΑ: Κούσνερ και Γουίτκοφ στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln μία ημέρα μετά τις συνομιλίες με το Ιράν

  •  07.02.2026 - 19:33
Σοκάρουν τα στατιστικά: 4 χιλ. νέα περιστατικά καρκίνου κάθε χρόνο - 1.600 θάνατοι ετησίως στην Κύπρο

Σοκάρουν τα στατιστικά: 4 χιλ. νέα περιστατικά καρκίνου κάθε χρόνο - 1.600 θάνατοι ετησίως στην Κύπρο

  •  07.02.2026 - 14:46
Μην τα χρησιμοποιήσετε: Νέες ανακλήσεις σε βρεφικά προϊόντα στην κυπριακή αγορά - Δείτε φωτογραφίες

Μην τα χρησιμοποιήσετε: Νέες ανακλήσεις σε βρεφικά προϊόντα στην κυπριακή αγορά - Δείτε φωτογραφίες

  •  07.02.2026 - 15:44
Θα πάτε Αθήνα για τον Άγιο Βαλεντίνο; - 10 τρόποι να ζήσετε τη βραδιά αλλιώς

Θα πάτε Αθήνα για τον Άγιο Βαλεντίνο; - 10 τρόποι να ζήσετε τη βραδιά αλλιώς

  •  07.02.2026 - 16:05

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα