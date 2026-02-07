Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΤραγωδία στη Χίο: Προφυλακιστέος ο Μαροκινός που κατηγορείται ως διακινητής μεταναστών, αρνήθηκε ότι ήταν ο χειριστής του σκάφους
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χίο: Προφυλακιστέος ο Μαροκινός που κατηγορείται ως διακινητής μεταναστών, αρνήθηκε ότι ήταν ο χειριστής του σκάφους

 07.02.2026 - 22:38
Τραγωδία στη Χίο: Προφυλακιστέος ο Μαροκινός που κατηγορείται ως διακινητής μεταναστών, αρνήθηκε ότι ήταν ο χειριστής του σκάφους

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 31χρονος Μαροκινός υπήκοος που επέβαινε στο σκάφος των μεταναστών και φέρεται ως ο διακινητής στο πολύνεκρο ναυάγιο που σημειώθηκε ανοιχτά της Χίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στην απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι πλήρωσε για να επιβιβαστεί στη βάρκα, ενώ, παρότι έχει ήδη αναγνωριστεί από καταθέσεις διασωθέντων ως διακινητής, αρνήθηκε ενώπιον των ανακριτικών Αρχών ότι ήταν ο χειριστής του σκάφους.

Όπως ανέφερε, οι γονείς του κατέβαλαν 3.000 ευρώ σε άτομο που μιλούσε την τουρκική γλώσσα, με το οποίο έγινε η συνεννόηση για να περάσει στην Ελλάδα. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις για πρόκληση ναυαγίου από το οποίο επήλθαν θάνατοι, για διακίνηση μεταναστών και για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Στην Αθήνα με αεροδιακομιδή έξι τραυματισμένα παιδιά

Υπενθυμίζεται ότι παιδιά με πολλαπλά κατάγματα που είχαν τραυματιστεί την περασμένη Τρίτη στο τραγικό ναυάγιο ανοικτά της Χίου, μεταφέρθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου στο Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα με πτήση αεροσκάφους τύπου C130.

Τα παιδιά κρίθηκε απαραίτητο - αφού η κατάσταση της υγείας τους σταθεροποιήθηκε - να αντιμετωπιστούν από εξειδικευμένους γιατρούς. Μαζί τους αναχώρησαν για την Αθήνα και οι γονείς τους αλλά και τα αδέλφια τους.

Στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Χίου, παραμένουν ακόμη τρία παιδιά σε καλή κατάσταση, καθώς και ένας ανήλικος αδελφός τους στη Χειρουργική Κλινική.

Από τα τρία άτομα που νοσηλεύονταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας τραυματισμένα στο ναυάγιο, ένα νοσηλεύεται πλέον σε απλό θάλαμο νοσηλείας ενώ στη ΜΕΘ παραμένουν μία γυναίκα με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ένας άντρας χειρουργημένος στην κοιλιακή χώρα.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οργανωμένο έγκλημα στη Λάρνακα - Σοκαριστικές αποκαλύψεις: Βίντεο καταγράφει στιγμές βασανιστηρίων και απειλών
Καταδίωξη στη Λάρνακα: 23χρονος συγκρούστηκε επανειλημμένα με περιπολικά - Η κατάσταση υγείας των δύο αστυνομικών που τραυματίστηκαν
Τρόμος στη Λεμεσό: Μπούκαραν σε οικία, κυνήγησαν τους ένοικους στον δρόμο και τους «έσπασαν» στο ξύλο - Στο νοσοκομείο 39χρονος
Νέος προορισμός για τους λάτρεις του καφέ - Κάντε μία βόλτα στη Λάρνακα - Έχει και επιλογές για vegan σνακς - Δείτε φωτογραφίες
J2US: Αυτά είναι τα πρώτα 4 ζευγάρια που θα τραγουδήσουν στο τηλεοπτικό show - Η μεγάλη έκπληξη
Σε αυτό το cocktail bar θα... φας καλά - Νέες γεύσεις για την παρέα σε ένα μοναδικό χώρο στη Λεμεσό - Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Υπόθεση Φαίδωνος: Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες – Πέραν των δέκα καταθέσεων έχουν εξασφαλίσει οι Αρχές

 07.02.2026 - 21:58
Υπόθεση Φαίδωνος: Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες – Πέραν των δέκα καταθέσεων έχουν εξασφαλίσει οι Αρχές

Υπόθεση Φαίδωνος: Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες – Πέραν των δέκα καταθέσεων έχουν εξασφαλίσει οι Αρχές

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το ανακριτικό έργο της Αστυνομίας αναφορικά με την υπόθεση του Φαίδωνα Φαίδωνος, με τους ανακριτές να συνεχίζουν τη λήψη καταθέσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Υπόθεση Φαίδωνος: Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες – Πέραν των δέκα καταθέσεων έχουν εξασφαλίσει οι Αρχές

Υπόθεση Φαίδωνος: Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες – Πέραν των δέκα καταθέσεων έχουν εξασφαλίσει οι Αρχές

  •  07.02.2026 - 21:58
Νοσηλεύεται με κάταγμα κλείδας ο προπονητής που δέχθηκε επίθεση - Συνελήφθη 41χρονος

Νοσηλεύεται με κάταγμα κλείδας ο προπονητής που δέχθηκε επίθεση - Συνελήφθη 41χρονος

  •  07.02.2026 - 19:15
Επεισοδιακή καταδίωξη 27χρονου με πυροβολισμούς στη Λάρνακα - Συγκρούστηκε με περιπολικό

Επεισοδιακή καταδίωξη 27χρονου με πυροβολισμούς στη Λάρνακα - Συγκρούστηκε με περιπολικό

  •  07.02.2026 - 20:13
Οργανωμένο έγκλημα στη Λάρνακα - Σοκαριστικές αποκαλύψεις: Βίντεο καταγράφει στιγμές βασανιστηρίων και απειλών

Οργανωμένο έγκλημα στη Λάρνακα - Σοκαριστικές αποκαλύψεις: Βίντεο καταγράφει στιγμές βασανιστηρίων και απειλών

  •  07.02.2026 - 13:03
Μήνυμα ισχύος από τις ΗΠΑ: Κούσνερ και Γουίτκοφ στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln μία ημέρα μετά τις συνομιλίες με το Ιράν

Μήνυμα ισχύος από τις ΗΠΑ: Κούσνερ και Γουίτκοφ στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln μία ημέρα μετά τις συνομιλίες με το Ιράν

  •  07.02.2026 - 19:33
Σοκάρουν τα στατιστικά: 4 χιλ. νέα περιστατικά καρκίνου κάθε χρόνο - 1.600 θάνατοι ετησίως στην Κύπρο

Σοκάρουν τα στατιστικά: 4 χιλ. νέα περιστατικά καρκίνου κάθε χρόνο - 1.600 θάνατοι ετησίως στην Κύπρο

  •  07.02.2026 - 14:46
Μην τα χρησιμοποιήσετε: Νέες ανακλήσεις σε βρεφικά προϊόντα στην κυπριακή αγορά - Δείτε φωτογραφίες

Μην τα χρησιμοποιήσετε: Νέες ανακλήσεις σε βρεφικά προϊόντα στην κυπριακή αγορά - Δείτε φωτογραφίες

  •  07.02.2026 - 15:44
Θα πάτε Αθήνα για τον Άγιο Βαλεντίνο; - 10 τρόποι να ζήσετε τη βραδιά αλλιώς

Θα πάτε Αθήνα για τον Άγιο Βαλεντίνο; - 10 τρόποι να ζήσετε τη βραδιά αλλιώς

  •  07.02.2026 - 16:05

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα