Τραγωδία στη Χίο: Στην Αθήνα με αεροδιακομιδή έξι τραυματισμένα παιδιά

 07.02.2026 - 21:06
Με στρατιωτικό αεροσκάφος C-27 πραγματοποιήθηκε η αεροδιακομιδή έξι παιδιών από τη Χίο στην Αθήνα, προκειμένου να συνεχίσουν τη νοσηλεία τους στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», μετά το πολύνεκρο ναυάγιο της περασμένης Τρίτης. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν συνοδεία γονέων και υγειονομικού προσωπικού του ΕΚΑΒ, ενώ η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Το αεροσκάφος C-27 απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Χίου λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, ενώ η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον επιχειρησιακό συντονισμό του ΕΚΑΒ. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν από το Νοσοκομείο της Χίου στο αεροδρόμιο με δύο ασθενοφόρα, μαζί με τρεις γονείς-συνοδούς, ενώ στη Χίο είχαν μεταβεί και γιατροί και νοσηλευτές του ΕΚΑΒ, οι οποίοι τα συνόδευσαν μέχρι την Αθήνα.

Οι ανήλικοι παρελήφθησαν λίγο μετά τις 16:30 από τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και παραδόθηκαν στους γιατρούς, οι οποίοι προχώρησαν άμεσα στις απαραίτητες εξετάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες,φέρουν κακώσεις σε διάφορα σημεία του σώματός τους και η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Ωστόσο, για ένα από τα έξι παιδιά θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, καθώς φέρει πολλαπλά κατάγματα, χωρίς όμως αυτή να κρίνεται άμεση. Οι γιατροί εκτιμούν ότι πιθανόν να γίνει εντός του επόμενου 24ωρου ή 48ωρου, καθώς το παιδί είναι σταθεροποιημένο.

Τα υπόλοιπα πέντε παιδιά φέρουν επίσης κατάγματα και αναμένεται να εισαχθούν στις κλινικές του νοσοκομείου, το οποίο εφημερεύει.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος με 15 νεκρούς και 25 τραυματίες, ενώ αναμένεται το επίσημο πόρισμα του ιατροδικαστή.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα έως τώρα στοιχεία συγκλίνουν πως οι θάνατοι προήλθαν από βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και όχι από πνιγμό. Παράλληλα, ο Μαροκινός που έχει υποδειχθεί από επιβαίνοντες του μοιραίου σκάφους ως διακινητής, αντιμετωπίζει βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις, αρνούμενος ότι ήταν ο χειριστής της λέμβου. Υποστηρίζει ότι οι γονείς του πλήρωσαν 4.000 ευρώ σε άτομο που μιλούσε τουρκικά για τη μεταφορά.

Στο μεταξύ, ταυτοποιήθηκε η σορός του 12χρονου παιδιού που αγνοούνταν, ενώ τα δύο αδέλφια του ταξίδεψαν σήμερα μαζί με τον πατέρα τους στην Αθήνα με το στρατιωτικό αεροσκάφος. Η μητέρα παραμένει στη Χίο, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, σε σοβαρή κατάσταση.

Πηγή: ertnews.gr

Στη σύλληψη 41χρονου πατέρα προχώρησε η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης επίθεσης σε βάρος προπονητή κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα ακαδημιών Κ-12.

